Dati personali - Informativa sulla privacy

A partire dai suoi siti web, l'Île-de-France Mobilités, in qualità di responsabile del trattamento, può raccogliere e trattare informazioni che ti identificano (ad esempio: il tuo nome, i tuoi dati personali di contatto, il tuo indirizzo IP). La presente informativa è di seguito denominata "Dati personali" o "Dati".

La protezione dei dati è essenziale per costruire un rapporto di fiducia. A tal fine, l'Île-de-France Mobilités garantisce costantemente il rispetto delle norme giuridiche — il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e la legge sulla protezione dei dati 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche — in materia di protezione dei dati personali e intende garantire una governance responsabile dei suoi archivi informatici nonché la massima trasparenza sul trattamento dei dati che opera. A tal fine, l'Île-de-France Mobilités ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (o DPO). Garantisce che il trattamento dei Dati Personali attuato da Île-de-France Mobilités sia conforme alla normativa applicabile.

La presente informativa spiega perché l'Île-de-France Mobilités può raccogliere i tuoi Dati, come saranno utilizzati e protetti i tuoi Dati, per quanto tempo saranno conservati e quali sono i tuoi diritti.

Informativa sulla privacy del servizio clienti RATP

Informativa sulla privacy del servizio clienti Transilien

Informativa sulla privacy del servizio clienti Transdev

Informativa sulla privacy del servizio clienti RATP Cap

Informativa sulla privacy del servizio clienti Keolis and Stretto

Informativa sulla privacy del servizio clienti unificato 0 800 10 20 20

Dati trattati nell'ambito dell'Account Mobilités dell'Ile-de-France e del servizio Mobilités Connect dell'Ile-de-France

Nell'ambito dell'utilizzo dell'Account Cliente Ile-de-France Mobilités, in qualità di responsabile del trattamento, Ile-de-France Mobilités è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali che vi riguardano. Inoltre, i servizi Navigo commercializzati da Comutitres S.A.S. e accessibili dal sito web dell'Ile-de-France Mobilités nella pagina "My Navigo" raccolgono anche dati personali che vi riguardano.

Questo trattamento è effettuato in conformità con la normativa vigente ed è stato iscritto nel registro dei trattamenti tenuto dal responsabile della protezione dei dati nominato da Ile-de-France Mobilités et Comutitres S.A.S.

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

I dati raccolti e conservati nell'ambito dell'account cliente e dei servizi Navigo sono quelli degli utenti e dei clienti che creano un account cliente che consente loro di accedere a un'area clienti sicura che offre loro servizi dedicati.

Quali dati vengono raccolti da Ile-de-France Mobilités?

Origine della collezione

Ile-de-France Mobilités raccoglie i Dati Personali direttamente dall'utente tramite un modulo di registrazione.

COMUTITRES S.A.Sraccoglie i dati personali dell'utente quando completa:

Il modulo di sottoscrizione e d'ordine per la fornitura dei Servizi e dei prodotti commercializzati da COMUTITRES S.A.S,

I moduli di contatto nella pagina "My Navigo",

I sondaggi e/o le indagini di soddisfazione condotti da COMUTITRES S.A.S.

Il modulo di richiesta di rimborso

I moduli di contatto sul "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr

Dati dell'account Ile-de-France Mobilités

I dati raccolti e memorizzati nell'ambito dell'account cliente sono:

Nome

Nome di battesimo

Data di nascita

Dati del servizio Mobilités Connect dell'Ile-de-France

I dati raccolti e conservati sono i seguenti:

Indirizzo email

Parola d’ordine

Nell'ambito della gestione dei servizi offerti da COMUTITRES S.A.S attraverso le pagine "Il mio Navigo" e "Compensazione", i dati raccolti appartengono alle seguenti categorie di dati personali:

Dati identificativi: cognome, nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono, sesso, età/data di nascita;

Vita personale e professionale: scuola, formazione;

Dati di accesso: cookie;

Informazioni economico-finanziarie: numero di carta bancaria, addebito diretto SEPA, coordinate bancarie.

Nell'ambito della fornitura dei Servizi, COMUTITRES S.A.S raccoglie i dati forniti nelle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo dei pass/contratto e del Navigo Pass.

raccoglie i dati forniti nelle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo dei pass/contratto e del Navigo Pass. Documenti giustificativi supplementari necessari per l'ammissibilità a una restituzione

Perché vengono raccolti i dati?

I dati personali raccolti durante l'utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités sono destinati (con la sua base giuridica) a:

Identificare l'utente per proteggere l'accesso ai dati

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités Sincronizza le informazioni tra i sistemi

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités

Nell'ambito del trattamento effettuato da COMUTITRES S.A.S per conto di Ile-de-France Mobilités:

Gestire la tua autenticazione e controllare i tuoi accessi al sito e al tuo spazio personale;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo del conto Ile-de-France Mobilités

Esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo del conto Ile-de-France Mobilités Gestione e monitoraggio delle relazioni con i clienti;

Base giuridica: Legittimo interesse alla gestione e al monitoraggio del rapporto con il cliente

Legittimo interesse alla gestione e al monitoraggio del rapporto con il cliente La gestione e il follow-up degli ordini dei biglietti;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo Sottoscrizione online di un biglietto;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo Gestione e prevenzione del furto e dello smarrimento di tessere o biglietti;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo Visualizzazione o modifica dei dati relativi ai ticket dei clienti;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo La gestione e il monitoraggio dei pagamenti online;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo Gestione delle vendite e del marketing;

Base giuridica: Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo

Esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Titolo Misurare la qualità della soddisfazione;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi. Prospezione commerciale e personalizzazione delle offerte;

Base giuridica: Quando la prospezione commerciale è rivolta a servizi simili a quelli offerti dalle CGCSU, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse a offrire servizi simili e simili ai propri clienti. Quando la prospezione commerciale è rivolta a servizi non simili a quelli offerti dalle CGCSU o da altri inserzionisti, la base giuridica del trattamento è il consenso dell'utente

Quando la prospezione commerciale è rivolta a servizi simili a quelli offerti dalle CGCSU, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse a offrire servizi simili e simili ai propri clienti. Quando la prospezione commerciale è rivolta a servizi non simili a quelli offerti dalle CGCSU o da altri inserzionisti, la base giuridica del trattamento è il consenso dell'utente Realizzazione di analisi e studi statistici;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi. Il contrasto alle frodi e la prevenzione e gestione delle fatture non pagate;

Base giuridica: Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi.

Legittimo interesse a combattere le frodi e gli storni di addebito in relazione alla fornitura dei Servizi. Notizie da Ile de France Mobilités;

Base giuridica: La missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités per inviare informazioni agli utenti dei trasporti dell'Ile de France

La missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités per inviare informazioni agli utenti dei trasporti dell'Ile de France Notizie sui trasporti nell'Ile de France;

Base giuridica: Legittimo interesse di Ile France Mobilités e dei vettori a inviare informazioni agli utenti dei trasporti dell'Ile de France

Legittimo interesse di Ile France Mobilités e dei vettori a inviare informazioni agli utenti dei trasporti dell'Ile de France Informazioni sui progetti di trasporto e mobilità e sui nuovi servizi nella regione dell'Ile de France;

Base giuridica: Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités, trasportatori per inviare informazioni agli utenti dei trasporti nell'Ile de France.

Laddove le informazioni siano commerciali, la base giuridica del trattamento è il consenso dell'utente

Missione di servizio pubblico di Ile France Mobilités, trasportatori per inviare informazioni agli utenti dei trasporti nell'Ile de France. Laddove le informazioni siano commerciali, la base giuridica del trattamento è il consenso dell'utente Gestione dei sinistri;

Base giuridica: Legittimo interesse alla gestione e al monitoraggio del rapporto con il cliente

Legittimo interesse alla gestione e al monitoraggio del rapporto con il cliente Per elaborare richieste e domande utilizzando il modulo di contatto per il risarcimento.

Base giuridica: Legittimo interesse alla gestione e al monitoraggio del rapporto con il cliente

Per quanto tempo l'Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

I dati personali raccolti per l'utilizzo dell'account Ile-de-France Mobilités, i servizi dei siti web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" sono conservati fino alla chiusura dell'account, che può avvenire su semplice richiesta di cancellazione dell'account dell'utente.

La richiesta di chiusura darà luogo a una verifica di ammissibilità. La cancellazione dell'account e dei suoi dati sarà possibile solo se tutti i servizi non sono in uso.

Alcuni di questi dati possono essere archiviati al fine di stabilire la prova di un diritto o di un contratto o quando gli obblighi legali o regolamentari lo richiedono. Questi dati possono essere archiviati solo per il tempo necessario a rispettare tali obblighi legali o regolamentari o per un periodo non superiore al termine di prescrizione legale.

L'account Ile-de-France Mobilités sarà chiuso automaticamente dopo due anni di inattività su tutti i servizi dell'utente, compreso l'accesso a prodotti e servizi sui siti "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

I dati personali raccolti nell'ambito dei prodotti e dei servizi offerti da Comutitres S.A.S all'interno dei siti web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr" sono conservati per la durata del rapporto contrattuale tra l'utente e COMUTITRES S.A.S ai sensi delle CGCSU e sono poi conservati per un periodo di tre (3) anni dall'ultima attività commerciale.

I dati relativi ai potenziali clienti sono conservati per tre (3) anni dall'ultimo contatto con l'interessato.

I titolari di un Discovery Pass nell'ambito di una richiesta di rimborso dovranno aprire un conto Ile-de-France Mobilités. I dati specifici dei Discovery Pass saranno eliminati entro un periodo di tempo ragionevole al termine della transazione di riscatto.

Chi può avere accesso ai dati?

I dati raccolti direttamente o indirettamente da Ile-de-France Mobilités sono necessari per questo trattamento e sono destinati ai servizi competenti di Ile-de-France Mobilités e ai suoi fornitori di servizi nell'esercizio delle loro missioni.

I dati vengono trasmessi a Comutitres S.A.S, responsabile del trattamento dei dati per la gestione di alcuni prodotti e servizi Comutitres offerti dai siti web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

I dati vengono inoltre trasmessi:

Ai fornitori di servizi e ai partner contrattuali di COMUTITRES S.A.S e Ile-de-France Mobilités che agiscono secondo le loro istruzioni e per loro conto;

Alle aziende di trasporto pubblico della regione Ile-de-France nei limiti dell'ambito di responsabilità di ciascun trattamento;

Ai finanziatori istituzionali nei limiti del quadro di responsabilità per ciascun trattamento.

I tuoi dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

Ile-de-France Mobilités può condividere i dati personali degli interessati al fine di svolgere le attività specificate nella presente informativa sulla privacy. Questi dati possono essere trasferiti in un paese al di fuori dell'Unione Europea dopo aver dato luogo ad analisi dei rischi e all'attuazione di accordi contrattuali e organizzativi. Il livello di controllo è l'accettabilità di un trasferimento seguirà la divisione geografica proposta dalla CNIL.

In caso di trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, Ile-de-France Mobilités metterà in atto misure per garantire che i dati beneficino di una protezione equivalente, e più in particolare mettendo in atto disposizioni contrattuali adeguate come le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e concluse con i suoi fornitori di servizi, o le norme vincolanti d'impresa note come "BCR".

Inoltre, COMUTITRES S.A.S può condividere i dati personali delle persone interessate dai prodotti e servizi che vende sui siti web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr", al fine di svolgere le attività specificate nella presente informativa sulla privacy. Questi dati possono essere trasferiti in un paese al di fuori dell'Unione Europea (Marocco e/o Madagascar e/o Costa d'Avorio). Questi paesi non hanno una decisione di adeguatezza.

Tuttavia, COMUTITRES S.A.S garantisce che il trasferimento dei dati personali avvenga in conformità con la Normativa sulla Protezione dei Dati.

COMUTITRES S.A.S attua misure per garantire che i dati beneficino di una protezione equivalente, e più in particolare mettendo in atto disposizioni contrattuali adeguate come le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e concluse con i suoi fornitori di servizi o le norme vincolanti d'impresa note come "BCR".

Dati trattati al di fuori dell'account Ile-de-France Mobilités Connect e del servizio Ile-de-France Mobilités Connect

Chi sono le persone i cui Dati vengono raccolti?

Visitatori dei siti web gestiti da Île-de-France Mobilités.

Utenti che desiderano sottoscrivere prodotti o servizi commercializzati da Comutitres S.A.S attraverso i siti web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" e "dedommagement.iledefrance-mobilites.fr".

Utenti che utilizzano il servizio di prenotazione della navetta UFR durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Quali dati utilizza l'Île-de-France Mobilités e da dove provengono?

Solo i dati identificativi, di contatto e di connessione saranno raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dei servizi offerti sui siti gestiti da Île-de-France Mobilités. Tutti i Dati raccolti saranno forniti dai visitatori del sito.

Nell'ambito del servizio di prenotazione della navetta UFR durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i dati raccolti sono dati identificativi, coordinate bancarie e dati relativi al tipo di sedia a rotelle.

Per quali finalità e su quali basi vengono raccolti e utilizzati i tuoi dati?

Modulo di contatto

Compilando i nostri moduli di contatto, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités al fine di poterti identificare e rispondere alla tua richiesta.

Iscriviti alle informazioni sul progetto

Sottoscrivendo le informazioni sul progetto, l'utente acconsente alla raccolta e al trattamento dei suoi Dati da parte di Île-de-France Mobilités al fine di poterlo identificare e inviargli informazioni relative a questo progetto.

Iscrizione agli avvisi Île-de-France Mobilités (e-mail)

Iscrivendoti ai nostri avvisi, acconsenti a ricevere informazioni via e-mail relative all'Île-de-France Mobilités. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sul link fornito a tale scopo in ciascuna delle nostre comunicazioni.

Reclutamento

La sezione "Unisciti a noi" ti consente di candidarti online per le nostre offerte di lavoro e ti fornisce informazioni sul nostro processo di reclutamento.

Navette UFR durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Il servizio telefonico permette la gestione della vostra prenotazione.

Chi ha accesso ai tuoi dati?

L'Île-de-France Mobilités adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei Dati raccolti ma anche la loro riservatezza, vale a dire per garantire che solo le persone autorizzate vi accedano.

Solo le persone autorizzate in virtù delle loro attività nell'ambito dei servizi competenti dell'Île-de-France Mobilités, incaricate del trattamento corrispondente, hanno accesso ai tuoi Dati nei limiti delle loro autorizzazioni.

Allo stesso modo, i nostri fornitori di servizi possono avere accesso ai tuoi Dati se necessario e in modo sicuro nel contesto dell'esecuzione del loro servizio.

Alcune autorità riceveranno inoltre i tuoi Dati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

I tuoi dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

I tuoi dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Quali sono i diritti degli Utenti sui propri dati?

Nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa vigente, Lei potrà:

Accedere a tutti i tuoi Dati;

Rettificare, aggiornare e cancellare i tuoi Dati, per motivi legittimi;

Opporsi al trattamento dei propri Dati per motivi legittimi e al trattamento dei propri Dati a fini di prospezione senza alcun motivo;

Richiedere la portabilità dei tuoi Dati, per il trattamento basato sul tuo consenso o sull'esecuzione di un contratto concluso o da concludere;

Richiedere la limitazione del trattamento che effettuiamo in relazione ai tuoi Dati;

Revocare il consenso in qualsiasi momento (per qualsiasi trattamento soggetto al consenso dell'utente);

Presentare un reclamo a un'autorità di controllo competente, ovvero quella del paese dello Spazio economico europeo in cui si trova la tua residenza abituale, o il tuo luogo di lavoro o il luogo in cui la presunta violazione delle norme sarebbe stata la Francia (in Francia, la CNIL).

Inoltre, l'utente ha la possibilità di fornirci istruzioni relative alla conservazione, alla cancellazione e alla comunicazione dei suoi Dati dopo la sua morte, istruzioni che possono anche essere registrate presso una "terza parte digitale certificata di fiducia". Tali direttive possono designare una persona responsabile della loro attuazione. In caso contrario, saranno designati i tuoi eredi.

Se sei un minore di età inferiore ai 15 anni o un adulto sotto curatela, il tuo rappresentante legale potrà esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la prova della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

Come esercitare i diritti del GDPR?

Per esercitare i propri diritti, si prega di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati via e-mail o posta indicando il proprio cognome, nome, dati di contatto e fornendo una copia del documento d'identità.

Ile-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S uniscono le forze per garantire che tutti gli utenti possano esercitare i loro diritti GDPR nel modo più semplice possibile.

Al fine di garantire la sicurezza dei tuoi dati, ti offriamo la possibilità di svolgere esercizi legali in modalità connessa tramite i moduli presenti sui siti web e sulle applicazioni per garantire che sia l'utente giusto a effettuare la richiesta.

I termini e le condizioni di pratica sono spiegati nelle domande frequenti.

Puoi contattare i DPO di Ile-de-France Mobilités ([email protected]) e il DPO di Comutitres S.A.S ([email protected]) per presentare le tue richieste di diritti.

La risposta all'esercizio dei diritti sarà fornita da Comutitres, che agisce in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités

Per garantire che le tue richieste vengano elaborate rapidamente, ti consigliamo di indicare all'inizio del messaggio il tipo di richiesta (informazione, portabilità, cancellazione, modifica, opposizione) e l'ambito della tua richiesta (i prodotti per i quali desideri che venga eseguita l'operazione (Navigo mensile, Navigo liberté +, ecc.).

Per evitare errori, indichiamo il DPO da contattare per prodotto/supporto/servizio:

Ambito delle domande da presentare al DPO Ile-de-France Mobilités:

Account Ile-de-France Mobilités / Preferenze Muoversi in città / Servizio di compensazione / Navette UFR durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Ambito delle richieste da rivolgere al DPO DPO Comutitres:

Assistenza senza contatto (Navigo pass, telefono):

Navigo Pass giornaliero per l'assistenza contactless

Navigo pass per mesi e settimane

Pass Navigo Youth Weekend per l'assistenza contactless

Navigo Liberté + contratto

Biglietto T+ su supporti contactless

Biglietti Orlybus e Roissybus con carta bancaria contactless e contactless

Pacchetto annuale Imagine R School e Junior

Pacchetto annuale imagine R student

Pass annuale Navigo

Pacchetto Ametista

Biglietto a bordo via SMS

Pacchetto antinquinamento senza contatto su un supporto

Su cartoncino (biglietto magnetico):

biglietto t+

Linee regolari di autobus School Card

Pass per la regione di Parigi

Biglietto d'imbarco

Pacchetto antinquinamento

Sulla tariffazione solidale del trasporto:

Il prezzo di Solidarité Transport si applica ai seguenti pacchetti: Navigo Forfait Gratuité / Forfait Navigo Solidarité 75% Mese / Forfait Navigo Solidarité 75% Settimana / Sconto 50%

Sui portatori del titolo:

Passo Navigo

Navigo Easy Pass

Telefono come possessore del biglietto

Navigo Discovery Pass

Gestione dei cookie

Cookie e altri tracker

Un "cookie" è una serie di informazioni, solitamente di piccole dimensioni e identificate da un nome, che possono essere trasmesse al tuo browser da un sito web a cui ti connetti. Il tuo browser web lo conserverà per un certo periodo di tempo e lo invierà nuovamente al server web ogni volta che ti riconnetti ad esso. I cookie hanno molteplici usi: possono essere utilizzati per memorizzare il tuo ID cliente con un sito commerciale, il contenuto attuale del tuo carrello, un identificatore per tracciare la tua navigazione a fini statistici o pubblicitari, ecc.

Cookie di misurazione dell'audience

Al fine di adattare il sito alle richieste dei suoi visitatori, misuriamo il numero di visite, il numero di pagine visualizzate, nonché l'attività dei visitatori sul sito e la loro frequenza di ritorno. I dati raccolti sono resi anonimi.

Cookie di terze parti per migliorare l'interattività del sito

I siti web dell'Île-de-France Mobilités si basano su alcuni servizi offerti da siti web di terzi. Questi includono:

Pulsanti di condivisione (twitter, Facebook, LinkedIn)

Elenchi di tweet (Twitter)

Video trasmessi sul sito (youtube, dailymotion)

Queste funzionalità utilizzano cookie di terze parti inseriti direttamente da questi servizi. Quando l'utente visita per la prima volta i siti web dell'Île-de-France Mobilités, un banner lo informa della presenza di questi cookie e lo invita a indicare la sua scelta. Vengono depositati solo se li accetti o se continui a navigare sul sito andando su una seconda pagina del sito web visitato. Puoi saperne di più e configurare i tuoi cookie per accettarli in qualsiasi momento visitando la pagina "dati personali" del sito iledefrance-mobilites.fr e le pagine delle note legali di tutti gli altri siti gestiti da Île-de-France Mobilités. Sarai in grado di indicare la tua preferenza generale per il sito o servizio per servizio.

Per quanto riguarda i cookie utilizzati sul sito web "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr", COMUTITRES S.A.S deve essere in grado di dimostrare di aver ottenuto il consenso degli Interessati.

A questo proposito, un sistema per la raccolta del consenso al deposito dei cookie è implementato da COMUTITRES S.A.S.

Quali cookie vengono utilizzati sul Sito

I cookie utilizzati nell'ambito del Sito sono i seguenti:

Cookie di navigazione

Cookie funzionali

Cookie di misurazione delle prestazioni e dell'audience

Conoscendo il comportamento degli utenti di Internet sui jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr e sui dedommagement.iledefrance-mobilites.fr siti web, COMUTITRES S.A.S sarà in grado di: