Nuova lineaPont de Sèvres > Noisy-Champs

La linea 15 Sud della metropolitana collegherà la stazione di Pont de Sèvres (92) alla stazione di Noisy-Champs (77 e 93).
È la prima sezione della linea 15 della metropolitana, completamente automatica e sotterranea, vicino a Parigi, che desaturerà le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti dell'anello stretto spostandosi da un sobborgo all'altro.
Figure chiave
Più di 1 milione
di abitanti serviti
33km
di binari
300 000Viaggiatori
giornalieri sulla nuova sezione
37min
tra Pont de Sèvres e Noisy-Champs
13min
tra Pont de Sèvres e Villejuif - G. Roussy
7min
tra Pont de Sèvres e Châtillon Montrouge
16
Nuove stazioni
2min
tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino
Calendario
- 2010-2011Dibattito pubblico
- 2012Consultazione
- 2013Inchiesta pubblica
- 2014Dichiarazione di pubblica utilità
- 2015Progetto preliminare
- Oggi2016-2025Opere
- Fine 2025Messa in servizio