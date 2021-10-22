Nuova lineaPont de Sèvres > Noisy-Champs

Metropolitana

La linea 15 Sud della metropolitana collegherà la stazione di Pont de Sèvres (92) alla stazione di Noisy-Champs (77 e 93).

È la prima sezione della linea 15 della metropolitana, completamente automatica e sotterranea, vicino a Parigi, che desaturerà le reti di trasporto pubblico esistenti servendo in modo efficiente i dipartimenti dell'anello stretto spostandosi da un sobborgo all'altro.

Il tunnel della linea 15 Sud © Yves Chanoit / Société des Grands Projets

www.grandparisexpress.fr/ligne-15-sud
Società Grandi Progetti
Île-de-France Mobilités

Figure chiave

Più di 1 milione

di abitanti serviti

33km

di binari

300 000Viaggiatori

giornalieri sulla nuova sezione

37min

tra Pont de Sèvres e Noisy-Champs

13min

tra Pont de Sèvres e Villejuif - G. Roussy

7min

tra Pont de Sèvres e Châtillon Montrouge

16

Nuove stazioni

2min

tra ogni metro durante l'ora di punta del mattino

Calendario

  1. 2010-2011
    Dibattito pubblico
  2. 2012
    Consultazione
  3. 2013
    Inchiesta pubblica
  4. 2014
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2015
    Progetto preliminare
  6. Oggi
    2016-2025
    Opere
  7. Fine 2025
    Messa in servizio

