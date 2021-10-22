Metropolitana

Nuova lineaPont de Sèvres > Noisy-Champs

Finanziamenti e attori

Il cast

L'amministrazione aggiudicatrice del progetto è la Société des Grands Projets (SGP).

Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:

  • assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
  • guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria
  • studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità
  • finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture

5.900 milioni di euro (valore 2012) finanziati al 100% dalla Société des Grands Projets (SGP)

Materiale rotabile

finanziato da Île-de-France Mobilités al 100%

Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

