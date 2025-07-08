Piano pluriennale di e-accessibilità 2025-2028

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Ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 2005-102 dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza per le persone con disabilità, Île-de-France Mobilités rinnova il suo piano di accessibilità digitale per il periodo 2025-2028.

Della durata di tre anni, l'obiettivo di questo documento è duplice:

  • Rafforzare la cultura e la pratica dell'accessibilità digitale all'interno di Île-de-France Mobilités;
  • Rendere visibile e trasparente questo approccio di lunga data.

Questo schema è stato aggiornato il 20 giugno 2025.

Definizione di accessibilità digitale

L'accessibilità digitale si riferisce alla capacità dei contenuti e dei servizi digitali (siti web, applicazioni, documenti online, ecc.) di essere consultati e utilizzati da tutte le persone, comprese quelle con disabilità (visive, uditive, motorie, cognitive, ecc.). Si basa in particolare sull'applicazione del RGAA (General Reference for Accessibility Improvement) in vigore che fissa per il canale Internet i criteri tecnici e funzionali da rispettare.

L'obiettivo è garantire a tutti, comprese le persone con disabilità, un accesso equo ai suoi servizi digitali.

Una parola da Hélène BRISSET, Direttrice del digitale

Île-de-France Mobilités, attraverso le sue missioni, immagina, organizza e finanzia il trasporto per tutti i residenti dell'Ile-de-France.

Per l'accessibilità digitale, il nostro obiettivo è chiaro: semplificare i viaggi digitali per tutti i viaggiatori e supportarli nel miglior modo possibile durante i loro viaggi nell'Île-de-France.

La partnership con le associazioni degli utenti è fondamentale per noi per migliorare l'ergonomia dei percorsi e semplificare l'accesso prioritario alle funzionalità più utilizzate. Questo approccio condiviso si inserisce in una dinamica di miglioramento continuo ed efficienza, sempre al servizio dei nostri viaggiatori.

Insieme, rendiamo il digitale uno strumento per i tuoi viaggi: che si tratti di trovare il percorso migliore, ottenere informazioni in tempo reale o acquisire un biglietto di trasporto, il digitale accessibile deve essere in grado di accompagnarti in ogni fase del tuo viaggio.

Grazie a tutti per il vostro supporto!

Risorse già mobilitate

Per molti anni, Île-de-France Mobilités ha applicato gli standard di progettazione dell'accessibilità in tutti i suoi progetti, quelli dei suoi partner e fornitori per garantire un trattamento adatto a tutti gli usi digitali.

Un referente per l'accessibilità digitale

Per guidare l'attuazione della sua politica di accessibilità digitale e del suo nuovo piano pluriennale, Île-de-France Mobilités ha un referente dedicato a tenere conto dell'accessibilità digitale.

La sua missione principale è garantire il rispetto del quadro giuridico per l'accessibilità digitale all'interno di Île-de-France Mobilités. Questo referente è l'unico punto di accesso a questo argomento poiché:

  • Supervisiona il contenuto di questo documento;
  • coordina e supporta l'attuazione dei piani d'azione associati;
  • Soddisfa le esigenze dei team interni ed esterni;
  • Adatta le priorità in base all'evoluzione delle esigenze espresse;
  • Convalida la visualizzazione normativa e il monitoraggio della conformità dei servizi online identificati all'interno dello schema pluriennale.

Competenze appositamente dedicate per supportarlo

Île-de-France Mobilités utilizza competenze dedicate per supportare il suo referente e svolgere compiti dedicati:

  1. Redazione della documentazione;
  2. Sensibilizzazione e formazione ;
  3. Monitoraggio dell'implementazione dell'accessibilità nei progetti digitali;
  4. Entrate e audit ;
  5. Test di usabilità con persone con disabilità.

Soluzioni specifiche

Oggi, Île-de-France Mobilités fornisce molte soluzioni alternative relative all'accessibilità dei trasporti, alla mobilità e alla disabilità: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces.

Pubblico identificato

I beneficiari di questa strategia per tenere conto dell'accessibilità digitale sono numerosi:

  1. Il pubblico in generale costituito dalla diversità degli utenti dei trasporti pubblici nella regione Ile-de-France e dei loro servizi online;
  2. Membri associativi impegnati sul tema della disabilità;
  3. dipendenti di Île-de-France Mobilités;
  4. Fornitori di servizi o servizi coinvolti nei progetti digitali di Île-de-France Mobilités;
  5. Partner privati o pubblici di Île-de-France Mobilités.

Governance della politica di accessibilità digitale

Al fine di garantire la coerenza della sua politica di accessibilità digitale, Île-de-France Mobilités ha strutturato la sua organizzazione interna in diversi organismi:

Comitato Strategico

  1. Ambito: Allineamento delle direzioni attorno alla tabella di marcia per l'accessibilità digitale e all'arbitrato delle priorità
  2. Partecipanti: tutti i dipartimenti di Île-de-France Mobilités: business, dipartimento digitale, dipartimento comunicazione, legale, risorse umane, referente per l'accessibilità digitale...
  3. Frequenza: semestrale
  4. Obiettivi:

a.     Tradurre gli orientamenti del comitato direttivo in obiettivi operativi;

b.     Integrare e mantenere l'accessibilità nella strategia digitale globale di Île-de-France Mobilités;

c. Arbitrare le priorità, le risorse umane e di bilancio;

d. Indicatori pilota per il raggiungimento degli obiettivi: conformità, RGAA, WCAG, RAAM, avanzamento, percentuale di risoluzione...

Comitato direttivo

  1. Ambito: gestione operativa delle azioni di accessibilità
  2. Partecipanti: Team di progetto, rete di relè per l'accessibilità digitale, referente per l'accessibilità digitale, team dedicati all'accessibilità digitale, dipartimento digitale, dipartimento di comunicazione...
  3. Frequenza: trimestrale
  4. Obiettivi:

a.     Garantire il rispetto degli impegni assunti nel comitato strategico;

b.     Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti relativi all'accessibilità digitale;

c. Identificare i punti critici e attivare le necessarie leve di risoluzione;

d. Garantire il coordinamento tra i team.

Comitato di sorveglianza

  1. Ambito: Reporting e monitoraggio delle azioni di accessibilità
  2. Partecipanti: Team dedicato all'accessibilità digitale, Direzione digitale.
  3. Frequenza: Mensile
  4. Obiettivi:

a.     monitorare lo stato di avanzamento delle azioni di accessibilità digitale;

b.     Arbitrare e rimuovere i punti critici;

c. Condividere report e KPI.

Tenere conto dell'accessibilità digitale nella gestione dei progetti

Monitoraggio dell'accessibilità dei servizi digitali

Dal 2024, Île-de-France Mobilités ha mappato una quarantina di servizi online organizzati in diverse categorie:

  • Servizi aperti al pubblico;
  • Servizi riservati agli operatori;
  • Servizi interni dedicati agli agenti di Île-de-France Mobilités.

Nei prossimi tre anni, nuovi progetti digitali emergeranno mentre altri scompariranno. Per monitorare questi sviluppi, Île-de-France Mobilités dettaglia e qualifica il suo patrimonio digitale in questa mappatura in cui ogni servizio online è elencato secondo criteri comuni :

  • Presenza o assenza di un audit (o anche data di esso);
  • Presenza o assenza di una dichiarazione di accessibilità (o anche data di validità/conformità della stessa);
  • Destinazioni del servizio;
  • Responsabile del servizio, ecc ...

In un forte contesto di dematerializzazione dei processi aziendali, il miglioramento dei percorsi più utilizzati e dei moduli di procedura online è mirato in via prioritaria.

Vengono regolarmente organizzati workshop collaborativi . L'obiettivo di questi incontri è lavorare insieme, in modo trasversale e concertato, sull'esperienza utente (UX) e sul rispetto dello standard RGAA dei servizi digitali di Île-de-France Mobilités.

Questi workshop consentono di co-costruire e convalidare i percorsi web e mobile con tutte le parti interessate, per rimuovere i blocchi identificati su questi percorsi prioritari al fine di renderli accessibili end-to-end.

Rispetto degli obblighi di legge dichiarativi

In conformità con la legislazione francese in vigore e parallelamente ai lavori di conformità già intrapresi, Île-de-France Mobilités espone una dichiarazione di accessibilità per tutti i suoi servizi.

Il contenuto delle dichiarazioni varia da un servizio all'altro, ma include sempre almeno le seguenti informazioni:

  • Lo stato della loro conformità: "conforme", "non conforme" o "parzialmente conforme";
  • La data di pubblicazione;
  • Il tasso di conformità accessibile del servizio (se è stato sottoposto a due diligence);
  • il numero e l'elenco delle non conformità riscontrate durante la valutazione;
  • Un contatto qualificato al referente per l'accessibilità di Île-de-France Mobilités per segnalare un problema di accessibilità del servizio interessato;
  • Un link al modulo di contatto dei servizi del difensore dei diritti.

Questa evidenziazione di una dichiarazione per servizio online garantisce il rispetto degli obblighi legali dichiarativi di Île-de-France Mobilités.

Esempi di azioni concrete già realizzate

Diffusione interna:

  • Modelli di dichiarazione di accessibilità per i team responsabili di un servizio;
  • Il protocollo di audit di conformità in vigore all'interno di Île-de-France Mobilités.

Per continuare o migliorare

  • La moltiplicazione delle esposizioni di queste dichiarazioni;
  • Aggiornamento regolare in base allo svolgimento di audit nuovi o aggiornati;
  • Workshop collaborativi con associazioni.

Accessibilità in tutte le fasi di un progetto

Sebbene il rispetto degli obblighi di segnalazione sia un prerequisito per qualsiasi processo di conformità, Île-de-France Mobilités sta lavorando anche sugli aspetti metodologici delle diverse fasi di produzione dei suoi servizi digitali.

A tal fine, Île-de-France Mobilités si impegna a integrare i principi dell'accessibilità digitale dalle prime fasi di ogni progetto, durante il loro sviluppo e fino al loro funzionamento.

Concretamente, questo si traduce in:

  • L'integrazione dell'accessibilità a monte, fin dalla fase di progettazione dei servizi, coinvolgendo i team aziendali, tecnici e di progettazione al fine di garantire interfacce e contenuti accessibili fin dalla loro creazione;
  • Tenere conto dell'accessibilità durante tutto il ciclo di vita dei progetti digitali, garantendone il rispetto durante le fasi di sviluppo, accettazione e produzione;
  • La realizzazione periodica di audit di accessibilità, per misurare il livello di conformità dei dispositivi digitali, identificare le aree di miglioramento e pilotare azioni correttive su base continuativa.

Dall'ordine alla valutazione, Île-de-France Mobilités combina il rispetto delle norme e quello degli usi (grazie in particolare al feedback degli utenti) durante qualsiasi creazione o riprogettazione di un servizio online. Questo approccio mira ad ancorare in modo sostenibile una cultura dell'accessibilità all'interno dei team e dei processi, per rendere l'accessibilità digitale un requisito trasversale, sistematico e sostenibile.

Esempi di azioni concrete già realizzate

Durante i progetti, le risorse di conoscenza e apprendimento sono messe a disposizione dei team di Île-de-France Mobilités:

  • Documentazione e archivi disponibili da uno spazio collaborativo dedicato all'accessibilità digitale;
  • Revisioni specifiche dell'accessibilità nei processi di progettazione;
  • Test tecnici specifici utilizzando screen reader, software di ingrandimento dello schermo, tastiere ergonomiche, pressofusi, ecc.;
  • Un canale di supporto dedicato ai team funzionali e tecnici.

Per continuare o migliorare

  • Responsabilizzare i responsabili di questi servizi a continuare a monitorare e promuovere l'integrazione dell'accessibilità nelle loro attività digitali;
  • Standardizzare le pratiche grafiche e tecniche sotto forma di un sistema di progettazione unificato;
  • Integrare il requisito di accessibilità a monte di qualsiasi nuovo progetto online.

Implementazione di un sistema di test di accessibilità

Per garantire la conformità dei servizi digitali, Île-de-France Mobilités ha un sistema di test continuo durante i cicli di produzione e fino al lancio di un servizio. A tal fine, i test di accessibilità vengono eseguiti da risorse interne o da esperti esterni di terze parti incaricati dal referente per l'accessibilità di Île-de-France Mobilités.

Il referente per l'accessibilità ha quindi la capacità di valutare o far valutare la qualità :

  • Un'espressione di bisogni;
  • Un'offerta;
  • Un audit;
  • Una dichiarazione di accessibilità;
  • Un deliverable fornito durante l'esecuzione del contratto:

a. Specifiche funzionali;

b. Produzione grafica;

c. Sviluppi forniti a Île-de-France Mobilités (durante i controlli di idoneità al corretto funzionamento (VABF) o i controlli di servizio regolare (VSR), ad esempio).

Nell'ambito di questo controllo continuo della qualità dell'accessibilità digitale, Île-de-France Mobilités mette quindi in discussione lo standard (sotto forma di audit di conformità, ad esempio) ma anche le pratiche avvicinandosi alle associazioni di riferimento al fine di coinvolgere i loro membri nei test regolari di questo lavoro definendo con loro i percorsi prioritari. Inoltre, Ile-de-France Mobilités ha definito un ordine di priorità per l'ottimizzazione dei servizi secondo criteri:

  • Notorietà e frequentazione;
  • Valore aggiunto per gli utenti;
  • "Equilibrio economico" di questa conformità.

Esempi di azioni concrete già realizzate

Un protocollo di audit consente a Île-de-France Mobilités di supervisionare e standardizzare le pratiche interne o esterne in termini di requisiti di conformità.

Un workshop di utilizzo faccia a faccia nel 2024 con le associazioni per testare alcune funzionalità sui percorsi prioritari.

Per continuare o migliorare

  • Per i nuovi servizi digitali ad alto rischio per Île-de-France Mobilités, sistematizzare il controllo dello standard e lo svolgimento di test con persone con disabilità durante le fasi di progettazione e accettazione in particolare.
  • Per il digitale esistente (siti web, applicazioni, ecc.), lavorare sul suo miglioramento continuo integrando l'accessibilità nel processo di manutenzione già in atto.

Tenendo conto del feedback sull'utilizzo

In conformità con le disposizioni del quadro generale di riferimento per il miglioramento dell'accessibilità (RGAA) e per soddisfare le esigenze di utilizzo, ogni dichiarazione di accessibilità di un servizio online Île-de-France Mobilités ha un mezzo di contatto diretto con il suo referente per l'accessibilità digitale sotto forma di un indirizzo e-mail generico([email protected]). Questo mezzo di comunicazione privilegiato consente di segnalare eventuali difficoltà nell'utilizzo di un determinato servizio. Le domande vengono elaborate in tre fasi:

  • Ricezione della richiesta;
  • Il trattamento di esso;
  • Il follow-up della correzione dell'anomalia riscontrata.

Esempio di azioni concrete già realizzate

In tutti i servizi online di Île-de-France Mobilités, un canale e-mail dedicato animato dal suo referente per l'accessibilità consente di rispondere alle richieste relative alla considerazione dell'accessibilità digitale.

Per continuare o migliorare

  • Qualificare il circuito di convalida dell'elaborazione delle applicazioni.

Sviluppo delle competenze interne

Il supporto dei team di Île-de-France Mobilités comporta necessariamente lo sviluppo di competenze in termini di accessibilità digitale. Vengono così attivate diverse leve per garantire questo trasferimento di competenze.

Sensibilizzazione di tutte le autorità

Deve consentire una consapevolezza globale delle esigenze associate all'approccio all'accessibilità digitale.

Azioni di formazione mirate

Azioni di formazione mirate consentono di avere un impatto duraturo sulla catena di produzione digitale di Île-de-France Mobilités. Le fasi a monte dei progetti sono state quindi privilegiate nell'ambito della formazione per i team funzionali e relativi alla progettazione delle interfacce. La formazione tecnica viene gradualmente introdotta per coprire una gamma sempre più ampia di professioni.

Per sostenere queste esigenze di formazione, Île-de-France Mobilités offre risorse interne sotto forma di:

  • Strumenti di supporto e valutazione;
  • Uno spazio collaborativo dedicato;

 

Valorizzazione delle competenze

Nel contesto del reclutamento o del rinforzo esterno, l'integrazione delle competenze relative all'accessibilità digitale nelle descrizioni delle mansioni è un dato apprezzato dai team di Île-de-France Mobilités.

Esempio di azioni concrete già realizzate

La formazione dei team UX/UI incaricati della gestione quotidiana delle interfacce gestite all'interno del sistema di progettazione di Île-de-France Mobilités.

Per continuare o migliorare

Integrare l'offerta formativa avviata nel 2024 con azioni di sensibilizzazione più ampie, formazione dedicata per i nuovi arrivati e per profili più tecnici.

Comunicazione esterna e interna

Per mobilitare tutte le parti interessate, Île-de-France Mobilités realizza azioni di comunicazione ad hoc.

Esternamente

  • Nell'ambito di:

a. Settimana della disabilità;

b. Settimana dell'innovazione;

c. Giornate mondiali di sensibilizzazione.

  • Attraverso la partecipazione a reti dedicate alla tecnologia digitale e alla disabilità:

a. Supporto associativo;

b. Tabella di marcia per la mobilità inclusiva;

c. Commissione per la qualità del servizio, l'aria, l'accessibilità e le relazioni con gli utenti (CQSAAU);

d. Hackathon dedicati in particolare alla disabilità e alla mobilità;

e. Rete di startup innovative nel campo della disabilità.

  • Attraverso scambi con reti interlocali:

a. Direzione interministeriale digitale (DINUM).

Internamente

  • Con l'organizzazione di eventi sul tema della disabilità, dell'accessibilità universale, della diversità, dell'accessibilità digitale, trasmessi:

a. Attraverso azioni di comunicazione tradizionali sulla intranet;

b. Nelle newsletter all'interno dei servizi.

Per continuare o migliorare

Promuovere la politica di accessibilità di Île-de-France Mobilités sui social network, in particolare su LinkedIn, per illustrare il suo impegno e condividere la sua esperienza con altre reti.

Tenere conto dell'accessibilità digitale nelle relazioni con i fornitori

Île-de-France Mobilités fa ampio uso di fornitori per la progettazione e lo sviluppo dei suoi servizi digitali. Questo importante ricorso al subappalto richiede un'ulteriore evoluzione della politica degli appalti pubblici adattando il rapporto contrattuale tra appalti pubblici e appalti pubblici per garantire risultati conformi alle norme di accessibilità.

Il processo di selezione e selezione di nuovi software, pacchetti software o applicazioni digitali include ora nuovi criteri di qualificazione in termini di accessibilità, sotto forma di clausole di accessibilità digitale presenti nei file di consultazione delle imprese (clausole amministrative speciali, clausole tecniche speciali, descrizioni tecniche delle offerte, ecc.).

Prima dei progetti di ogni nuova consultazione, gli acquisti sono invitati a:

  • Identificare i candidati che potrebbero soddisfare le esigenze di accessibilità digitale;
  • Evidenziare esempi specifici di aspettative nel contesto delle risposte alle consultazioni;
  • Ricordare la qualità dei risultati attesi da Île-de-France Mobilités durante l'esecuzione di uno dei suoi contratti.

Inoltre, durante l'esecuzione di questi stessi contratti, Île-de-France Mobilités si riserva il diritto:

  • Per rifiutare la qualità :

a. Un servizio;

b. Un risultato finale;

c. Un profilo;

d. Sviluppo.

  • Applicare sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni relativi alla considerazione dell'accessibilità digitale.

Esempio di azioni concrete già realizzate

Evoluzione e rafforzamento della clausola di e-accessibilità nelle procedure di appalto.

Per continuare o migliorare

Verificare la presenza di queste clausole di accessibilità digitale nei nuovi mercati relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Piani d'azione 2025-2028

Il piano d'azione 2025 è stato declinato per l'anno 2025.

Descrive le operazioni pianificate e implementate a breve termine per garantire la continuità con il precedente schema di accessibilità. In particolare, presenta:

  • Le azioni previste per l'anno in corso;
  • Una data di scadenza per azione;
  • Il suo stato di avanzamento e attuazione;
  • Le risorse impegnate.