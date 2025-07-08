Piano pluriennale di e-accessibilità 2025-2028

Tenere conto dell'accessibilità digitale nella gestione dei progetti

Monitoraggio dell'accessibilità dei servizi digitali

Dal 2024, Île-de-France Mobilités ha mappato una quarantina di servizi online organizzati in diverse categorie:

Servizi aperti al pubblico ;

; Servizi riservati agli operatori ;

; Servizi interni dedicati agli agenti di Île-de-France Mobilités.

Nei prossimi tre anni, nuovi progetti digitali emergeranno mentre altri scompariranno. Per monitorare questi sviluppi, Île-de-France Mobilités dettaglia e qualifica il suo patrimonio digitale in questa mappatura in cui ogni servizio online è elencato secondo criteri comuni :

Presenza o assenza di un audit (o anche data di esso);

Presenza o assenza di una dichiarazione di accessibilità (o anche data di validità/conformità della stessa);

Destinazioni del servizio;

Responsabile del servizio, ecc ...

In un forte contesto di dematerializzazione dei processi aziendali, il miglioramento dei percorsi più utilizzati e dei moduli di procedura online è mirato in via prioritaria.

Vengono regolarmente organizzati workshop collaborativi . L'obiettivo di questi incontri è lavorare insieme, in modo trasversale e concertato, sull'esperienza utente (UX) e sul rispetto dello standard RGAA dei servizi digitali di Île-de-France Mobilités.

Questi workshop consentono di co-costruire e convalidare i percorsi web e mobile con tutte le parti interessate, per rimuovere i blocchi identificati su questi percorsi prioritari al fine di renderli accessibili end-to-end.

Rispetto degli obblighi di legge dichiarativi

In conformità con la legislazione francese in vigore e parallelamente ai lavori di conformità già intrapresi, Île-de-France Mobilités espone una dichiarazione di accessibilità per tutti i suoi servizi.

Il contenuto delle dichiarazioni varia da un servizio all'altro, ma include sempre almeno le seguenti informazioni:

Lo stato della loro conformità: "conforme", "non conforme" o "parzialmente conforme";

La data di pubblicazione;

Il tasso di conformità accessibile del servizio (se è stato sottoposto a due diligence);

il numero e l'elenco delle non conformità riscontrate durante la valutazione;

Un contatto qualificato al referente per l'accessibilità di Île-de-France Mobilités per segnalare un problema di accessibilità del servizio interessato;

Un link al modulo di contatto dei servizi del difensore dei diritti.

Questa evidenziazione di una dichiarazione per servizio online garantisce il rispetto degli obblighi legali dichiarativi di Île-de-France Mobilités.

Esempi di azioni concrete già realizzate

Diffusione interna:

Modelli di dichiarazione di accessibilità per i team responsabili di un servizio;

Il protocollo di audit di conformità in vigore all'interno di Île-de-France Mobilités.

Per continuare o migliorare

La moltiplicazione delle esposizioni di queste dichiarazioni;

Aggiornamento regolare in base allo svolgimento di audit nuovi o aggiornati;

Workshop collaborativi con associazioni.

Accessibilità in tutte le fasi di un progetto

Sebbene il rispetto degli obblighi di segnalazione sia un prerequisito per qualsiasi processo di conformità, Île-de-France Mobilités sta lavorando anche sugli aspetti metodologici delle diverse fasi di produzione dei suoi servizi digitali.

A tal fine, Île-de-France Mobilités si impegna a integrare i principi dell'accessibilità digitale dalle prime fasi di ogni progetto, durante il loro sviluppo e fino al loro funzionamento.

Concretamente, questo si traduce in:

L'integrazione dell'accessibilità a monte , fin dalla fase di progettazione dei servizi, coinvolgendo i team aziendali, tecnici e di progettazione al fine di garantire interfacce e contenuti accessibili fin dalla loro creazione;

, fin dalla fase di progettazione dei servizi, coinvolgendo i team aziendali, tecnici e di progettazione al fine di garantire interfacce e contenuti accessibili fin dalla loro creazione; Tenere conto dell'accessibilità durante tutto il ciclo di vita dei progetti digitali, garantendone il rispetto durante le fasi di sviluppo, accettazione e produzione;

digitali, garantendone il rispetto durante le fasi di sviluppo, accettazione e produzione; La realizzazione periodica di audit di accessibilità, per misurare il livello di conformità dei dispositivi digitali, identificare le aree di miglioramento e pilotare azioni correttive su base continuativa.

Dall'ordine alla valutazione, Île-de-France Mobilités combina il rispetto delle norme e quello degli usi (grazie in particolare al feedback degli utenti) durante qualsiasi creazione o riprogettazione di un servizio online. Questo approccio mira ad ancorare in modo sostenibile una cultura dell'accessibilità all'interno dei team e dei processi, per rendere l'accessibilità digitale un requisito trasversale, sistematico e sostenibile.

Esempi di azioni concrete già realizzate

Durante i progetti, le risorse di conoscenza e apprendimento sono messe a disposizione dei team di Île-de-France Mobilités:

Documentazione e archivi disponibili da uno spazio collaborativo dedicato all'accessibilità digitale;

disponibili da uno spazio collaborativo dedicato all'accessibilità digitale; Revisioni specifiche dell'accessibilità nei processi di progettazione ;

; Test tecnici specifici utilizzando screen reader, software di ingrandimento dello schermo, tastiere ergonomiche, pressofusi, ecc.;

specifici utilizzando screen reader, software di ingrandimento dello schermo, tastiere ergonomiche, pressofusi, ecc.; Un canale di supporto dedicato ai team funzionali e tecnici.

Per continuare o migliorare