Dati sull'accessibilità sulla nostra rete

L'accessibilità è un tema chiave per Île-de-France Mobilités, che lavora quotidianamente per un trasporto pubblico sempre più inclusivo. Dal 2005 è stata attuata una politica di trasformazione della rete in collaborazione con associazioni, operatori, autorità locali e la regione Île-de-France per migliorare il comfort delle persone con disabilità sulle linee. Scopri, in cifre, i progressi dell'accessibilità sulla nostra rete.
Qual è la strategia di accessibilità di Île-de-France Mobilités?
Dall'11 febbraio 2005*, il trasporto pubblico francese ha subito una vera e propria trasformazione, obbligato a rendere la sua rete accessibile a tutte le persone con disabilità.
Consapevole della difficoltà che gli utenti con disabilità, e in particolare le persone in sedia a rotelle, possono incontrare nei trasporti pubblici, Île-de-France Mobilités persegue, di pari passo con le associazioni di utenti, le autorità locali, la Regione Île-de-France e i suoi operatori, una politica di lunga data per rendere la rete Ile-de-France sempre più accessibile.
* e la legge"Per la parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità"
I requisiti di accessibilità di Île-de-France Mobilités
Nell'ambito dei suoi contratti con gli operatori (società responsabili della gestione, del rinnovo e dell'ammodernamento delle linee sulla rete), Île-de-France Mobilités impone requisiti in termini di qualità del servizio e di informazione per le persone con disabilità. Tali requisiti riguardano:
- sostegno alle persone con disabilità,
- il loro accesso alle informazioni,
- la disponibilità di attrezzature (ascensori, scale, pallet di accesso agli autobus)
- e tempi di riparazione per eventuali guasti.
Il piano generale per l'accessibilità
Île-de-France Mobilités e i suoi partner (SCNF e Regione Île-de-France) hanno investito 2 miliardi di euro per realizzare un'agenda di lavoro per rendere accessibile la rete (il Sd'Ap) fondata nel 2009 e completata nel 2015.
Questa agenda, pensata in base alle esigenze e alla realtà del territorio, tiene conto dei 4 aspetti principali della mobilità accessibile con:
- una componente stradale (autobus, pullman, fermate, strade)
- una componente ferroviaria (treno, metropolitana, tram e RER, stazioni e stazioni)
- una componente di informazione dei passeggeri (biglietteria, accesso a informazioni adattate)
- e una componente di formazione del personale
Estensioni e nuovi progetti: saranno tutti accessibili!
Dal 2005 tutti i nuovi progetti per la costruzione di linee, stazioni, nuovi modelli di autobus, metropolitane o treni e l'estensione di linee esistenti sono progettati per essere completamente accessibili !
Accessibilità delle linee di autobus
- Il 100% delle linee di autobus di Parigi sono accessibili alle persone con disabilità e mobilità ridotta da gennaio 2010
- L'87% della rete di autobus della periferia interna è accessibile
- Oggi, 15.400 fermate di autobus (65%) sono accessibili sulle 23.600 considerate prioritarie dalla Sd'Ap,
- Nella Grande e nella Petite Couronne, 506 linee sono ora accessibili su un obiettivo di 880 linee,
- Le linee del progetto T Zen (1,2,3,4,5 e 6) sono e saranno completamente accessibili alle persone su sedia a rotelle in modo indipendente
- Il 100% della rete di autobus è dotato di annunci visivi e acustici
Perché l'accessibilità del trasporto pubblico è costruita a più mani?
Una linea di autobus resa accessibile non ha senso se la strada che porta alle sue varie fermate non è accessibile. Île-de-France Mobilités collabora con le varie autorità locali, la regione Île-de-France e, naturalmente, gli operatori di linea per costruire una catena di trasporto completa e fluida.
Accessibilità delle linee della metropolitana
- La linea 14 (21 stazioni) è l'unica linea al 100% ad oggi completamente (da un capolinea all'altra) accessibile a tutte le persone con disabilità (comprese le persone in sedia a rotelle),
- 29 stazioni nella regione di Parigi accessibili al 100% con l'estensione delle linee 4, 11 e 14
- 68 stazioni delle linee 15, 16, 17, 18 saranno accessibili al 100% entro il 2030
- 100% delle stazioni accessibili a tutte le situazioni di disabilità (esclusi gli utenti su sedia a rotelle)
- I treni delle linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 sono dotati di annunci acustici
- Le linee della metropolitana non accessibili agli utenti su sedia a rotelle hanno tutte un percorso alternativo in autobus, RER o Tram (percorsi disponibili dalla pagina Spostami del sito web di Île-de-France Mobilités).
- Le linee della metropolitana dell'Ile-de-France sono etichettate Equisens, S3A e Cap'Handéo per l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
- Tutti i progetti di linee metropolitane progettati dal 2005 e l'estensione delle linee esistenti sono e saranno accessibili.
Buono a sapersi!
100% degli agenti RATP e SNCF sono addestrate al funzionamento delle attrezzature per l'accessibilità, all'accoglienza e alla cura delle persone con disabilità!
Accessibilità della RER e dei treni
- Tutte le stazioni RER e ferroviarie sono etichettate Cap-Handéo per l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
- Il 99% della RER è accessibile a Parigi intramuros
- Il 100% delle stazioni RER A e B sono accessibili (65 stazioni in totale) con 169 ascensori e 344 scale mobili sulla rete RER gestita da RATP
- Il 100% dei treni e della RER è dotato di annunci sia visivi che acustici, ad eccezione dei treni della linea RER E che attualmente sono attrezzati al 60%
- I treni che circolano sulle linee E, H, J, K, L e P sono accessibili al 100%,
- I modelli di treni RER NG, Francilien, MI20 e Regio 2N sono tutti dotati di ARP*
- Tutte le linee ferroviarie e RER hanno un agente presente in stazione per accompagnare le persone con disabilità nel loro accesso alla rete.
- 300 stazioni e stazioni della rete ferroviaria accessibili a tutte le disabilità, tra cui: 250 stazioni che fanno parte del piano generale di accessibilità e 50 stazioni tram-treno (T4, T11, T12, T13)
- Il Regio 2N, che circola sulle linee N, R e D, è conforme al 100% alle STI PMR (Specifiche tecniche di interoperabilità per le persone a mobilità ridotta),
- Tutte le stazioni, accessibili o meno, consentono a una persona con disabilità di beneficiare del servizio Accès Plus Transilien per effettuare il proprio viaggio.
- Ogni mese, 2 o 3 stazioni sono rese accessibili sulla rete Île-de-France Mobilités.
*L'ARP è un sistema audio per aiutare a prendere informazioni e localizzare le porte per le persone ipovedenti. Gli annunci vengono attivati da un telecomando universale, lo stesso utilizzato per prendere informazioni al semaforo rosso.
Accessibilità a bordo dei tram
- Il 98% delle linee tranviarie urbane (15 linee) sono accessibili con veicoli a pianale ribassato e su un unico livello con la piattaforma
- Solo la linea tram-treno T14 (ex ramo della linea P) non è ancora accessibile al 100%
- Il 100% dei tram è dotato di annunci visivi e acustici,
- Sulla linea del tram T8 sono installati un sistema informativo in lingua dei segni e schermi informativi visivi continui
- Le linee T4 e T11 sono certificate Cap' Handéoper l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
- Il 100% delle linee il cui progetto è iniziato nel 2014 (T6, T8, T9, T11, T13 e T12 alla fine del 2023) sarà accessibile, in completa autonomia, alle persone a mobilità ridotta
Accessibilità digitale
La tecnologia digitale è parte integrante della mobilità contemporanea. Gli sforzi e gli investimenti intrapresi da Ile-de-France Mobilités si riflettono quindi anche a livello digitale. Oltre a un sito web accessibile e a un pianificatore di percorso che consente di trovare un percorso accessibile in tempo reale (disponibile sull'applicazione e sul sito web di Île-de-France Mobilités), sono in corso altre iniziative:
Ezymob : facilitare il viaggio delle persone ipovedenti
All'interno della sua applicazione Ezymob, Île-de-France Mobilités sta testando una soluzione progettata per supportare le persone ipovedenti nei loro viaggi. Come funziona? L'utente attiva la fotocamera del suo smartphone e scansiona il suo ambiente. L'applicazione localizza l'infrastruttura fisica delle stazioni e delle fermate (porta, validatore, scale) e dei trasporti (porta del veicolo, posto libero). I modi di trasporto interessati dall'esperimento sono autobus, tram e treni. La soluzione viene testata internamente prima di una seconda fase di test aperta al pubblico.
Andilien : l'applicazione gratuita per preparare il tuo viaggio
Accès Plus Transilien, un servizio di supporto e informazione per persone con disabilità e mobilità ridotta, è accompagnato dall'applicazione gratuita Andilien. Disponibile per il download, questa applicazione ti consente di contattare un agente SNCF Transilien (tramite chiamata o SMS) nelle stazioni dell'Île-de-France per informazioni o assistenza, ma anche per preparare il tuo viaggio consultando la mappa di ogni stazione, il suo livello di accessibilità o la visualizzazione di percorsi adattati.
Scopri le nostre mappe e i nostri piani adattati!
Mobilità accessibile a tutti
La mobilità con i mezzi pubblici non riguarda solo gli spostamenti. È creare nuove opportunità, scoprire la tua regione, vedere i tuoi cari, ottenere l'indipendenza o vivere appieno le tue passioni! Per tutti questi motivi, Île-de-France Mobilités ha fatto della sua missione consentire a tutti i viaggiatori di viaggiare ovunque nell'Île-de-France, nelle migliori condizioni possibili.