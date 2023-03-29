Dati sull'accessibilità sulla nostra rete

La tecnologia digitale è parte integrante della mobilità contemporanea. Gli sforzi e gli investimenti intrapresi da Ile-de-France Mobilités si riflettono quindi anche a livello digitale. Oltre a un sito web accessibile e a un pianificatore di percorso che consente di trovare un percorso accessibile in tempo reale (disponibile sull'applicazione e sul sito web di Île-de-France Mobilités), sono in corso altre iniziative:

Ezymob : facilitare il viaggio delle persone ipovedenti

All'interno della sua applicazione Ezymob, Île-de-France Mobilités sta testando una soluzione progettata per supportare le persone ipovedenti nei loro viaggi. Come funziona? L'utente attiva la fotocamera del suo smartphone e scansiona il suo ambiente. L'applicazione localizza l'infrastruttura fisica delle stazioni e delle fermate (porta, validatore, scale) e dei trasporti (porta del veicolo, posto libero). I modi di trasporto interessati dall'esperimento sono autobus, tram e treni. La soluzione viene testata internamente prima di una seconda fase di test aperta al pubblico.

Andilien : l'applicazione gratuita per preparare il tuo viaggio

Accès Plus Transilien, un servizio di supporto e informazione per persone con disabilità e mobilità ridotta, è accompagnato dall'applicazione gratuita Andilien. Disponibile per il download, questa applicazione ti consente di contattare un agente SNCF Transilien (tramite chiamata o SMS) nelle stazioni dell'Île-de-France per informazioni o assistenza, ma anche per preparare il tuo viaggio consultando la mappa di ogni stazione, il suo livello di accessibilità o la visualizzazione di percorsi adattati.