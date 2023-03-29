Dati sull'accessibilità sulla nostra rete

Pubblicato su

L'accessibilità è un tema chiave per Île-de-France Mobilités, che lavora quotidianamente per un trasporto pubblico sempre più inclusivo. Dal 2005 è stata attuata una politica di trasformazione della rete in collaborazione con associazioni, operatori, autorità locali e la regione Île-de-France per migliorare il comfort delle persone con disabilità sulle linee. Scopri, in cifre, i progressi dell'accessibilità sulla nostra rete.

Materiale rotabile alla stazione di Saint-Cloud nell'Hauts-de-Seine
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Materiale rotabile nella stazione di Saint-Cloud in Hauts-de-Seine

Qual è la strategia di accessibilità di Île-de-France Mobilités?

Dall'11 febbraio 2005*, il trasporto pubblico francese ha subito una vera e propria trasformazione, obbligato a rendere la sua rete accessibile a tutte le persone con disabilità.

Consapevole della difficoltà che gli utenti con disabilità, e in particolare le persone in sedia a rotelle, possono incontrare nei trasporti pubblici, Île-de-France Mobilités persegue, di pari passo con le associazioni di utenti, le autorità locali, la Regione Île-de-France e i suoi operatori, una politica di lunga data per rendere la rete Ile-de-France sempre più accessibile.

* e la legge"Per la parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità"

I requisiti di accessibilità di Île-de-France Mobilités

Nell'ambito dei suoi contratti con gli operatori (società responsabili della gestione, del rinnovo e dell'ammodernamento delle linee sulla rete), Île-de-France Mobilités impone requisiti in termini di qualità del servizio e di informazione per le persone con disabilità. Tali requisiti riguardano:

  • sostegno alle persone con disabilità,
  • il loro accesso alle informazioni,
  • la disponibilità di attrezzature (ascensori, scale, pallet di accesso agli autobus)
  • e tempi di riparazione per eventuali guasti.

Il piano generale per l'accessibilità

Île-de-France Mobilités e i suoi partner (SCNF e Regione Île-de-France) hanno investito 2 miliardi di euro per realizzare un'agenda di lavoro per rendere accessibile la rete (il Sd'Ap) fondata nel 2009 e completata nel 2015.

Questa agenda, pensata in base alle esigenze e alla realtà del territorio, tiene conto dei 4 aspetti principali della mobilità accessibile con:

  • una componente stradale (autobus, pullman, fermate, strade)
  • una componente ferroviaria (treno, metropolitana, tram e RER, stazioni e stazioni)
  • una componente di informazione dei passeggeri (biglietteria, accesso a informazioni adattate)
  • e una componente di formazione del personale

Scopri, in cifre, i progressi dell'accessibilità sulla tua rete!

Estensioni e nuovi progetti: saranno tutti accessibili!

Dal 2005 tutti i nuovi progetti per la costruzione di linee, stazioni, nuovi modelli di autobus, metropolitane o treni e l'estensione di linee esistenti sono progettati per essere completamente accessibili !

Accessibilità delle linee di autobus

Autobus accessibile alle persone con mobilità ridotta e disabilità.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Autobus accessibile alle persone con mobilità ridotta e disabilità.
  • Il 100% delle linee di autobus di Parigi sono accessibili alle persone con disabilità e mobilità ridotta da gennaio 2010
  • L'87% della rete di autobus della periferia interna è accessibile
  • Oggi, 15.400 fermate di autobus (65%) sono accessibili sulle 23.600 considerate prioritarie dalla Sd'Ap,
  • Nella Grande e nella Petite Couronne, 506 linee sono ora accessibili su un obiettivo di 880 linee,
  • Le linee del progetto T Zen (1,2,3,4,5 e 6) sono e saranno completamente accessibili alle persone su sedia a rotelle in modo indipendente
  • Il 100% della rete di autobus è dotato di annunci visivi e acustici

Perché l'accessibilità del trasporto pubblico è costruita a più mani?

Una linea di autobus resa accessibile non ha senso se la strada che porta alle sue varie fermate non è accessibile. Île-de-France Mobilités collabora con le varie autorità locali, la regione Île-de-France e, naturalmente, gli operatori di linea per costruire una catena di trasporto completa e fluida.

Accessibilità delle linee della metropolitana

Spazio riservato agli utenti su sedia a rotelle all'interno di un treno della linea 14 della metropolitana.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Spazio riservato agli utenti su sedia a rotelle all'interno di un treno della linea 14 della metropolitana.
  • La linea 14 (21 stazioni) è l'unica linea al 100% ad oggi completamente (da un capolinea all'altra) accessibile a tutte le persone con disabilità (comprese le persone in sedia a rotelle),
  • 29 stazioni nella regione di Parigi accessibili al 100% con l'estensione delle linee 4, 11 e 14
  • 68 stazioni delle linee 15, 16, 17, 18 saranno accessibili al 100% entro il 2030
  • 100% delle stazioni accessibili a tutte le situazioni di disabilità (esclusi gli utenti su sedia a rotelle)
  • I treni delle linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 sono dotati di annunci acustici
  • Le linee della metropolitana non accessibili agli utenti su sedia a rotelle hanno tutte un percorso alternativo in autobus, RER o Tram (percorsi disponibili dalla pagina Spostami del sito web di Île-de-France Mobilités).
  • Le linee della metropolitana dell'Ile-de-France sono etichettate Equisens, S3A e Cap'Handéo per l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
  • Tutti i progetti di linee metropolitane progettati dal 2005 e l'estensione delle linee esistenti sono e saranno accessibili.

Buono a sapersi!

100% degli agenti RATP e SNCF sono addestrate al funzionamento delle attrezzature per l'accessibilità, all'accoglienza e alla cura delle persone con disabilità!

Accessibilità della RER e dei treni

Un treno RER B alla stazione di Le Bourget
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - Un treno RER B alla stazione di Le Bourget
  • Tutte le stazioni RER e ferroviarie sono etichettate Cap-Handéo per l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
  • Il 99% della RER è accessibile a Parigi intramuros
  • Il 100% delle stazioni RER A e B sono accessibili (65 stazioni in totale) con 169 ascensori e 344 scale mobili sulla rete RER gestita da RATP
  • Il 100% dei treni e della RER è dotato di annunci sia visivi che acustici, ad eccezione dei treni della linea RER E che attualmente sono attrezzati al 60%
  • I treni che circolano sulle linee E, H, J, K, L e P sono accessibili al 100%,
  • I modelli di treni RER NG, Francilien, MI20 e Regio 2N sono tutti dotati di ARP*
  • Tutte le linee ferroviarie e RER hanno un agente presente in stazione per accompagnare le persone con disabilità nel loro accesso alla rete.
  • 300 stazioni e stazioni della rete ferroviaria accessibili a tutte le disabilità, tra cui: 250 stazioni che fanno parte del piano generale di accessibilità e 50 stazioni tram-treno (T4, T11, T12, T13)
  • Il Regio 2N, che circola sulle linee N, R e D, è conforme al 100% alle STI PMR (Specifiche tecniche di interoperabilità per le persone a mobilità ridotta),
  • Tutte le stazioni, accessibili o meno, consentono a una persona con disabilità di beneficiare del servizio Accès Plus Transilien per effettuare il proprio viaggio.
  • Ogni mese, 2 o 3 stazioni sono rese accessibili sulla rete Île-de-France Mobilités.

*L'ARP è un sistema audio per aiutare a prendere informazioni e localizzare le porte per le persone ipovedenti. Gli annunci vengono attivati da un telecomando universale, lo stesso utilizzato per prendere informazioni al semaforo rosso.

Accessibilità a bordo dei tram

Tram 13 in circolazione a Saint-Germain en Laye
© Julien FROMENT - Tram 13 in circolazione a Saint-Germain en Laye
  • Il 98% delle linee tranviarie urbane (15 linee) sono accessibili con veicoli a pianale ribassato e su un unico livello con la piattaforma
  • Solo la linea tram-treno T14 (ex ramo della linea P) non è ancora accessibile al 100%
  • Il 100% dei tram è dotato di annunci visivi e acustici,
  • Sulla linea del tram T8 sono installati un sistema informativo in lingua dei segni e schermi informativi visivi continui
  • Le linee T4 e T11 sono certificate Cap' Handéoper l'accoglienza di persone con disabilità intellettive, mentali, uditive e visive,
  • Il 100% delle linee il cui progetto è iniziato nel 2014 (T6, T8, T9, T11, T13 e T12 alla fine del 2023) sarà accessibile, in completa autonomia, alle persone a mobilità ridotta

Accessibilità digitale

La tecnologia digitale è parte integrante della mobilità contemporanea. Gli sforzi e gli investimenti intrapresi da Ile-de-France Mobilités si riflettono quindi anche a livello digitale. Oltre a un sito web accessibile e a un pianificatore di percorso che consente di trovare un percorso accessibile in tempo reale (disponibile sull'applicazione e sul sito web di Île-de-France Mobilités), sono in corso altre iniziative:

Ezymob : facilitare il viaggio delle persone ipovedenti

All'interno della sua applicazione Ezymob, Île-de-France Mobilités sta testando una soluzione progettata per supportare le persone ipovedenti nei loro viaggi. Come funziona? L'utente attiva la fotocamera del suo smartphone e scansiona il suo ambiente. L'applicazione localizza l'infrastruttura fisica delle stazioni e delle fermate (porta, validatore, scale) e dei trasporti (porta del veicolo, posto libero). I modi di trasporto interessati dall'esperimento sono autobus, tram e treni. La soluzione viene testata internamente prima di una seconda fase di test aperta al pubblico.

Andilien : l'applicazione gratuita per preparare il tuo viaggio

Accès Plus Transilien, un servizio di supporto e informazione per persone con disabilità e mobilità ridotta, è accompagnato dall'applicazione gratuita Andilien. Disponibile per il download, questa applicazione ti consente di contattare un agente SNCF Transilien (tramite chiamata o SMS) nelle stazioni dell'Île-de-France per informazioni o assistenza, ma anche per preparare il tuo viaggio consultando la mappa di ogni stazione, il suo livello di accessibilità o la visualizzazione di percorsi adattati.

Scopri le nostre mappe e i nostri piani adattati!

Mobilità accessibile a tutti

La mobilità con i mezzi pubblici non riguarda solo gli spostamenti. È creare nuove opportunità, scoprire la tua regione, vedere i tuoi cari, ottenere l'indipendenza o vivere appieno le tue passioni! Per tutti questi motivi, Île-de-France Mobilités ha fatto della sua missione consentire a tutti i viaggiatori di viaggiare ovunque nell'Île-de-France, nelle migliori condizioni possibili.

Corridoi del prolungamento della linea 14 della metropolitana
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - Corridoi del prolungamento della linea 14 della metropolitana