Accessibilità: il caso complesso della metropolitana di Parigi

Comprendere la complessità di un progetto per rendere la metropolitana storica completamente accessibile

Chilometri di tunnel, banchine e corridoi collegati alle fognature e alle reti idriche, elettriche e del gas della città, la tortuosa metropolitana di Parigi è una delle più antiche del mondo, in alcuni punti più vecchia di 120 anni (la prima linea della metropolitana di Parigi è stata aperta nel 1.900!).

Radici storiche che ne fanno l'originalità, ma contribuiscono anche alla complessità della sua accessibilità per le persone con mobilità ridotta.

Metropolitana di Parigi: tra volontà e realtà

Nel caso in cui l'accessibilità fosse possibile e quindi prevista su una linea, riguarderebbe solo una manciata di stazioni su un percorso con collegamenti che non saranno accessibili da soli, uno scenario previsto da Île-de-France Mobilités. Tuttavia, questa configurazione offre solo un'accessibilità parziale alle persone su sedia a rotelle, che non sarebbero in grado di viaggiare da una linea all'altra o da un capo all'altro della rete e potrebbero salire in una stazione accessibile all'inizio del viaggio e non trovare una stazione accessibile vicino alla loro destinazione quando scendono.

Per andare un po '+ oltre: