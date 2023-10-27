Accessibilità: il caso complesso della metropolitana di Parigi
La questione dell'accessibilità della metropolitana di Parigi, che in alcuni punti ha più di 100 anni, è complessa. Mentre le linee storiche della metropolitana sono per lo più accessibili alle disabilità intellettive, visive e uditive, non sono interamente accessibili alle persone con mobilità ridotta e sedie a rotelle. Perché e come garantire la mobilità delle persone interessate sulla rete intramurale? Ci spieghiamo.
Accessibilità nei trasporti pubblici: tra obblighi ed eccezioni
L'11 febbraio 2005 è stata approvata la legge "Per la parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità".
Il suo testo include l'obbligo di rendere le reti di trasporto pubblico accessibili a tutti i tipi di disabilità, entro un determinato periodo di 10 anni*.
L'eccezione della rete metropolitana di Parigi
Tuttavia, la legge dell'11 febbraio 2005 prevede eccezioni relative all'accessibilità delle reti sotterranee di trasporto ferroviario e guidato , di cui fa parte la metropolitana di Parigi.
Affinché una linea non sia soggetta al periodo di 10 anni, deve presentare:
- Una comprovata impossibilità tecnica,
- Vincoli legati alla conservazione del patrimonio architettonico,
- Evidenti sproporzioni tra i miglioramenti da apportare e le loro conseguenze generali (lavori molto costosi spalmati su periodi molto lunghi con un impatto significativo sul traffico generale, senza miglioramenti significativi delle condizioni di viaggio per le persone interessate).
Condizioni eccezionali che corrispondono alla realtà della rete metropolitana intramurale.
Le strutture accessibili della metropolitana di Parigi
- La linea 14 (21 stazioni) è l'unica linea al 100% ad oggi completamente (da un capolinea all'altra) accessibile a tutte le persone con disabilità (comprese le persone in sedia a rotelle),
- 29 stazioni nella regione di Parigi accessibili al 100% con l'estensione delle linee 4, 11 e 14
- 68 stazioni delle linee 15, 16, 17, 18 saranno accessibili al 100% entro il 2030
- 100% delle stazioni accessibili a tutte le situazioni di disabilità (esclusi gli utenti su sedia a rotelle)
- I treni delle linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 e 14 sono dotati di annunci acustici
- Le linee della metropolitana non accessibili agli utenti su sedia a rotelle hanno tutte un percorso alternativo in autobus, RER o Tram (percorsi disponibili dalla pagina Spostami del sito web di Île-de-France Mobilités).
- Tutti i progetti di linee metropolitane progettati dal 2005 e l'estensione delle linee esistenti sono e saranno accessibili.
Estensioni e nuovi progetti: saranno tutti accessibili!
Tutti i progetti di nuove stazioni, nuove linee, estensioni di linea o nuovi veicoli (metropolitane, autobus, tram, RER e treni) implementati dopo il 2005 sono stati progettati in conformità con gli standard di accessibilità e offrono collegamenti con linee che sono anche accessibili!
Offrire un'alternativa alla metropolitana storica: un imperativo per Île-de-France Mobilités!
Sebbene non tutte le linee che soddisfano le condizioni eccezionali siano intrinsecamente soggette al termine legale, tutte devono avere un percorso alternativo adatto al 100% per gli utenti su sedia a rotelle.
Questo è il caso della metropolitana di Parigi, che ha molti percorsi alternativi accessibili in autobus, tram, RER o con PAM (servizio di trasporto su richiesta al prezzo di un viaggio convenzionale per persone con mobilità ridotta).
Comprendere la complessità di un progetto per rendere la metropolitana storica completamente accessibile
Chilometri di tunnel, banchine e corridoi collegati alle fognature e alle reti idriche, elettriche e del gas della città, la tortuosa metropolitana di Parigi è una delle più antiche del mondo, in alcuni punti più vecchia di 120 anni (la prima linea della metropolitana di Parigi è stata aperta nel 1.900!).
Radici storiche che ne fanno l'originalità, ma contribuiscono anche alla complessità della sua accessibilità per le persone con mobilità ridotta.
Metropolitana di Parigi: tra volontà e realtà
Nel caso in cui l'accessibilità fosse possibile e quindi prevista su una linea, riguarderebbe solo una manciata di stazioni su un percorso con collegamenti che non saranno accessibili da soli, uno scenario previsto da Île-de-France Mobilités. Tuttavia, questa configurazione offre solo un'accessibilità parziale alle persone su sedia a rotelle, che non sarebbero in grado di viaggiare da una linea all'altra o da un capo all'altro della rete e potrebbero salire in una stazione accessibile all'inizio del viaggio e non trovare una stazione accessibile vicino alla loro destinazione quando scendono.
Per andare un po '+ oltre:
- Uno studio del 2011** ha rivelato molte complessità e infattibilità tecniche nel rendere le stazioni della metropolitana storica accessibili alle sedie a rotelle (sono accessibili a tutte le altre forme di disabilità). La possibilità di accessibilità riguarda solo una manciata di fermate per linea.
- Alcuni siti, alcune fermate e alcuni ingressi della metropolitana si trovano su luoghi classificati come monumenti storici in un ambiente parigino molto denso con pochissimo spazio disponibile per creare nuovi accessi o sbocchi di ascensori,
- L'esecuzione di lavori di accessibilità rappresenterebbe una minaccia per le strutture esistenti con un rischio di cedimento e/o crollo su alcune linee,
- I lavori, quando fattibili, durerebbero diversi anni sulla stessa linea (circa 7-10 anni) con costi pari a miliardi di euro. Avrebbero forti impatti sul traffico generale e interruzioni prolungate del traffico su linee essenziali e strategiche.
Le fondamenta della metropolitana per tutti
Nell'ottobre 2024 è stata organizzata la Assises du métro pour tous, che è stata l'occasione per lanciare questo grande progetto stimato in oltre 20 miliardi di euro in 20 anni:porre fine alla metropolitana accessibile.
Durante questi incontri, sono stati registrati tre importanti progressi:
- L'avvio di uno studio di fattibilità per rendere accessibile la linea 6 per un importo di 1 milione di euro. Poiché la linea 6 è sopraelevata su gran parte del suo percorso, renderla accessibile è più facile rispetto al resto delle linee. I risultati dello studio sono attesi per la primavera del 2026.
- 3 milioni di euro sbloccati per mappare l'intera rete metropolitana e trovare soluzioni concrete.
- La creazione di un comitato "Metro per tutti" con la Regione, la Città di Parigi, i dipartimenti interessati, la RATP e lo Stato per una collaborazione efficace e coordinata di tutti gli attori.
Mobilità accessibile a tutti
In Île-de-France Mobilités, la nostra visione è quella dell'accessibilità universale. Riteniamo che sia l'ambiente in cui una persona si evolve a determinare la sua autonomia di movimento. In un ambiente perfettamente accessibile, non c'è più una situazione di disabilità!
La realtà della nostra rete complica l'accessibilità, per tutti, delle nostre linee metropolitane, ci impegniamo a fornire percorsi accessibili sugli altri nostri mezzi di trasporto per garantire la mobilità di tutti i nostri utenti!
*La legge è integrata, nel 2014, da ordinanze (il Sd'Ap) che fisseranno una nuova scadenza (2024) per l'attuazione dei lavori di accessibilità.
** Studio del 2011 su un nucleo di stazioni sulla rete metropolitana intramurale di Parigi, commissionato da Île-de-France Mobilités alla RATP.