Accessibilità: un'Île-de-France mobile, per tutti

Per trovare il tuo viaggio accessibile sulla nostra rete, vai al pianificatore di percorso "Come muoversi".
Ricordati di selezionare le caselle che ti riguardano nella scheda "Facilità di accesso".
L'inclusività nel trasporto pubblico è una grande questione sociale e un tema prioritario per Île-de-France Mobilités, che investe ogni anno per una rete più confortevole e accessibile a tutti.
Nell'Île-de-France, 4 residenti su 10 dell'Ile-de-France sono temporaneamente o permanentemente disabili.
Offrire a tutti un accesso semplificato ai trasporti significa ridurre il divario sociale e ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'autonomia, al lavoro, alla vita sociale, agli studi e alle nuove opportunità.
Dal 2005, Île-de-France Mobilités ha investito in una grande politica di trasformazione della sua rete, una politica condotta di pari passo con associazioni, operatori, autorità locali e la regione Île-de-France.
L'obiettivo? Migliorare il comfort e portare sempre più indipendenza alle persone con disabilità nei trasporti pubblici.
Quando parliamo di accessibilità nei trasporti, parliamo anche di disabilità invisibili e situazioni che complicano l'accesso o l'uso quotidiano della rete:
La questione dell'accessibilità della metropolitana di Parigi, che in alcuni punti ha più di 100 anni, è complessa. Per capire la realtà dietro un progetto per rendere la metropolitana di Parigi completamente accessibile, vai al nostro articolo!
Île-de-France Mobilités e i suoi operatori stanno sviluppando iniziative per facilitare la mobilità delle persone con disabilità sulla rete, scoprile!