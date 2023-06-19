Fascicolo

Accessibilità: un'Île-de-France mobile, per tutti

L'inclusività nel trasporto pubblico è una grande questione sociale e un tema prioritario per Île-de-France Mobilités, che investe ogni anno per una rete più confortevole e accessibile a tutti.

Immagine del pianificatore di percorso Île-de-France Mobilités disponibile sull'applicazione mobile e sul sito web.

Pianifica i tuoi viaggi

Per trovare il tuo viaggio accessibile sulla nostra rete, vai al pianificatore di percorso "Come muoversi".

Ricordati di selezionare le caselle che ti riguardano nella scheda "Facilità di accesso".

Un tram arriva alla stazione con i passeggeri in attesa o cammina di lato.
Mobilità accessibile: maggiore parità di opportunità

Nell'Île-de-France, 4 residenti su 10 dell'Ile-de-France sono temporaneamente o permanentemente disabili.

Offrire a tutti un accesso semplificato ai trasporti significa ridurre il divario sociale e ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'autonomia, al lavoro, alla vita sociale, agli studi e alle nuove opportunità.

- Foto di uno spazio riservato alle persone in sedia a rotelle e passeggino a bordo di un autobus
Dati sull'accessibilità nell'Île-de-France

Dal 2005, Île-de-France Mobilités ha investito in una grande politica di trasformazione della sua rete, una politica condotta di pari passo con associazioni, operatori, autorità locali e la regione Île-de-France.

L'obiettivo? Migliorare il comfort e portare sempre più indipendenza alle persone con disabilità nei trasporti pubblici.

98%
Le linee del tram sono accessibili
1Agente
è presente in stazione (su prenotazione) per accompagnare i passeggeri
300Stazioni e stazioni
Ferrovie accessibili
Pittogramma che rappresenta le diverse persone prioritarie nei trasporti pubblici alla stazione di Stains-La Cerisaie.
L'accessibilità e le sue molteplici facce

Quando parliamo di accessibilità nei trasporti, parliamo anche di disabilità invisibili e situazioni che complicano l'accesso o l'uso quotidiano della rete:

  • Donne incinte,
  • Adulti con bambini piccoli o passeggino,
  • Viaggiatori con bagagli,
  • Anziani, malati o convalescenti,
  • Persone con mobilità ridotta e sedie a rotelle,
  • Persone con disabilità sensoriali, mentali e motorie.
Foto della linea 14 della metropolitana, una linea accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.
Il caso complesso della metropolitana di Parigi

La questione dell'accessibilità della metropolitana di Parigi, che in alcuni punti ha più di 100 anni, è complessa. Per capire la realtà dietro un progetto per rendere la metropolitana di Parigi completamente accessibile, vai al nostro articolo!

Illustrazione di un agente

Iniziative di accessibilità sulla nostra rete

Île-de-France Mobilités e i suoi operatori stanno sviluppando iniziative per facilitare la mobilità delle persone con disabilità sulla rete, scoprile!

