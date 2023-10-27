Iniziative di accessibilità sulla nostra rete
Île-de-France Mobilités e i suoi operatori incoraggiano e sviluppano, in tutta la rete regionale, iniziative per facilitare la mobilità delle persone con disabilità. Dai un'occhiata!
Pam: un servizio di trasporto individuale su richiesta nella regione Ile-de-France
Creato nel 2002, Pam è un servizio di trasporto specializzato a richiesta, progettato per viaggi da indirizzo a indirizzo, per persone con disabilità e titolari di una carta di invalidità.
Progettato per aiutare le persone con disabilità a integrarsi nella vita sociale, consente viaggi casa-lavoro e salute, ma anche viaggi per piacere, visite ad amici o familiari, nonché procedure amministrative.
Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 dalle 6 a mezzanotte (e alle 2 di notte il venerdì e il sabato a Parigi).
Il suo piccolo extra? Una tariffa unica addebitata allo stesso prezzo di un biglietto T+ per tutti i viaggi inferiori a 15 km (limitata a 14 euro per viaggi superiori a 50 km).
Dai numeri?
- 23.000 utenti iscritti al servizio (il doppio rispetto al 2019)
- 800.000 corse effettuate nel 2025
- 96% delle chiamate gestite in meno di 3 minuti
Trasporto scolastico adattato: trasporto scolastico collettivo per studenti nella regione di Parigi
Il trasporto scolastico adattato è un servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti con disabilità nella regione Ile-de-France effettuato in veicoli adattati alle loro esigenze porta a porta (layout per sedie a rotelle, auto d'epoca, ambulanza, ecc.).
Île-de-France Mobilités offre inoltre, su base volontaria, un sistema di supporto a piedi o con i mezzi pubblici a questi alunni e studenti, con l'obiettivo di promuovere la loro autonomia.
Assist'enGare: un servizio di assistenza in stazione su prenotazione
Assist'enGare è un servizio nazionale di assistenza alle stazioni (con prenotazione obbligatoria), che accompagna le persone con disabilità con una tessera di invalidità pari o superiore all'80% durante i loro viaggi in treno.
Questa piattaforma consente di ottenere informazioni e prenotare servizi di assistenza:
- Per telefono : 32 12 tutti i giorni dalle 8 alle 20 (è disponibile il servizio Rogervoice accessibile),
- Online : tramite un modulo digitale,
- In caso di difficoltà il giorno del viaggio: contattare la linea di emergenza accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 09 72 72 00 65.
Assist'enGare, quali servizi sono disponibili?
- Un'accoglienza e un accompagnamento in stazione e online,
- Assistenza 7 giorni su 7 dal primo all'ultimo treno in tutte le stazioni dell'Ile-de-France,
- Accesso, senza costi aggiuntivi, al trasporto alternativo alla rete di trasporto pubblico quando il viaggio include una stazione non accessibile : il consulente studierà il tuo percorso per offrirti una soluzione alternativa accessibile con i mezzi pubblici o con trasporto stradale alternativo fino alla stazione accessibile più vicina.
Quando prenotare?
È necessario prenotare l'assistenza da 15 giorni a 24 ore prima della partenza del treno.
La pagina del percorso "Come muoversi": un pianificatore di percorso adattato
Sviluppata da Île-de-France Mobilités, la pagina Spostami consente di creare opzioni di percorso point-to-point in base al profilo del passeggero e alla facilità di accesso della rete di trasporto pubblico.
Per fare ciò, è sufficiente spuntare le caselle corrispondenti alla sua situazione nelle schede "Facilità di accesso" e "Profilo viaggiatore", il calcolatore ti offrirà itinerari adattati.
Ezymob, accessibilità personalizzata nei trasporti
Abbiamo testato la soluzione Ezymob sulla rete Île-de-France Mobilités!
La società Ezymob, selezionata nell'ambito del concorso "Passenger Information Challenge", ha fornito a Île-de-France Mobilités una soluzione che consente alle persone con disabilità visive di essere accompagnate durante i loro viaggi con i mezzi pubblici.
Gli obiettivi di questo esperimento testato da luglio a dicembre 2023?
- Fornire una soluzione confortevole per i viaggiatori con disabilità per facilitare i loro spostamenti quotidiani,
- Offrire uno strumento facile da usare che non richiede infrastrutture o attrezzature aggiuntive,
- Essere compatibili con l'applicazione Île-de-France Mobilités,
Come funziona?
Grazie alla fotocamera del telefono cellulare, l'utente può scansionare il suo ambiente e localizzare l'infrastruttura del mezzo di trasporto scelto (porta del veicolo, validatori, posto libero, ecc.).
Questo esperimento, co-sviluppato dai team del Lab d'Île-de-France Mobilités e di Ezymob, ha fornito l'inizio di una risposta alle reali esigenze delle persone ipovedenti nei trasporti pubblici.
Sei interessato all'ecosistema delle innovazioni e delle sperimentazioni digitali? Vieni a partecipare al Lab unendoti ai nostri Labtester.
L'applicazione Andilien
Andilien è un'applicazione mobile gratuita sviluppata da Transilien SNCF progettata per le persone con disabilità.
Andilien ti consente di preparare al meglio i tuoi viaggi nelle stazioni della rete Transilien dando accesso a:
- la pianta di ciascuna stazione e le attrezzature accessibili presenti in loco,
- la possibilità di visualizzare un percorso adatto nella stazione scelta.
Pacchetti "accessibilità" per viaggiare sulla nostra rete
Il pacchetto Ametista
Il pacchetto Ametista è gratuito e rilasciato su un pass Navigo. Permette viaggi illimitati nelle zone di validità del pass.
È riservato a:
- Anziani,
- Adulti con disabilità,
- Inabili al lavoro,
- veterani,
- vedove di guerra,
vivere nell'Île-de-France e soggetto a condizioni di risorse o status.
Il pacchetto Ametista viene acquistato e distribuito dai dipartimenti e dalla città di Parigi, che decidono indipendentemente dai beneficiari e dalla partecipazione finanziaria del viaggiatore. La domanda deve essere presentata al Dipartimento o al CCAS del proprio comune.
Pacchetti e biglietti per persone con disabilità
Sconto del 50% o gratuito per le persone con disabilità* e gratuito per il loro accompagnatore.
*vedi condizioni sul nostro sito web.
M.A.V: il mio assistente visivo
Mon assistant visuel è un'applicazione gratuita della SNCF che consente ai viaggiatori sordi e ipoudenti, di ricevere durante il loro viaggio, gli annunci del conducente in francese o inglese direttamente sul proprio smartphone. Lanciato nel 2019, ci sono stati oltre 50.000 download fino ad oggi.