Iniziative di accessibilità sulla nostra rete

Creato nel 2002, Pam è un servizio di trasporto specializzato a richiesta, progettato per viaggi da indirizzo a indirizzo, per persone con disabilità e titolari di una carta di invalidità.

Progettato per aiutare le persone con disabilità a integrarsi nella vita sociale, consente viaggi casa-lavoro e salute, ma anche viaggi per piacere, visite ad amici o familiari, nonché procedure amministrative.

Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 dalle 6 a mezzanotte (e alle 2 di notte il venerdì e il sabato a Parigi).

Il suo piccolo extra? Una tariffa unica addebitata allo stesso prezzo di un biglietto T+ per tutti i viaggi inferiori a 15 km (limitata a 14 euro per viaggi superiori a 50 km).

