Persona con disabilità che convalida il suo viaggio aiutata dal suo accompagnatorePersona con disabilità che convalida il suo viaggio aiutata dal suo accompagnatore

Pacchetti o biglietti persona con disabilità

Sconto del 50% o gratuito per le persone con disabilità

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

Gratuitoo tariffa ridotta -50%

Situazione di disabilità
Accompagnatore

Prezzi

Invalide Ile-de-France/Non Ile-de-FranceDisposizioni
Carta di invalidità o CMI "Invalidità" senza menzione o CMI senza menzione "Invalidità"Prezzo intero
Carta di invalidità o CMI "Invalidità" con la menzione "BA"Prezzo intero
Tessera di invalidità o CMI "Invalidità" con la soprannominata "BA/Cecità" Carta di invalidità oTariffa ridotta 50%
ONAC 2 barre bluGratuito
ONAC 2 barre rosseGratuito
ONAC 1 barra rossaGratuito
ONAC 1 barra bluTariffa ridotta 50%

Il seguente tariffario è valido per le persone con disabilità in tutta la rete Ile-de-France

Come funziona?

Il pacchetto gratuito è disponibile su Navigo Pass. La tariffa ridotta del 50% sui biglietti è disponibile sul pass Navigo Easy o sul biglietto di cartone.

Come posso ottenerlo?

Se soddisfi i criteri di aggiudicazione, vai sul sito web di Solidarité Transport per fare domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.

  • Sarà richiesto un documento d'identità e una prova di indirizzo. Il tuo pass Navigo ti verrà rilasciato immediatamente.
  • Puoi anche ordinare il tuo pass via Internet.
  • L'esame del fascicolo inviato all'Agence Solidarité Transport viene effettuato entro 10 giorni al massimo. Una volta convalidato il file, sarai informato via e-mail o posta di ritorno. Potrai quindi caricare il pass gratuito sul tuo pass e/o su quello del tuo accompagnatore da un distributore automatico o da una biglietteria.

