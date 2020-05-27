Pacchetti o biglietti persona con disabilità

Come funziona?
Il pacchetto gratuito è disponibile su Navigo Pass. La tariffa ridotta del 50% sui biglietti è disponibile sul pass Navigo Easy o sul biglietto di cartone.
Sconto del 50% o gratuito per le persone con disabilità
Gratuitoo tariffa ridotta -50%
|Invalide Ile-de-France/Non Ile-de-France
|Disposizioni
|Carta di invalidità o CMI "Invalidità" senza menzione o CMI senza menzione "Invalidità"
|Prezzo intero
|Carta di invalidità o CMI "Invalidità" con la menzione "BA"
|Prezzo intero
|Tessera di invalidità o CMI "Invalidità" con la soprannominata "BA/Cecità" Carta di invalidità o
|Tariffa ridotta 50%
|ONAC 2 barre blu
|Gratuito
|ONAC 2 barre rosse
|Gratuito
|ONAC 1 barra rossa
|Gratuito
|ONAC 1 barra blu
|Tariffa ridotta 50%
Il pacchetto gratuito è disponibile su Navigo Pass. La tariffa ridotta del 50% sui biglietti è disponibile sul pass Navigo Easy o sul biglietto di cartone.
Se soddisfi i criteri di aggiudicazione, vai sul sito web di Solidarité Transport per fare domanda o chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.