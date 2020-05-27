Pacchetti o biglietti persona con disabilità

L'Agence Solidarité Transport sarà in grado di ordinarlo per voi. Puoi anche ottenerne uno gratuitamente:

- immediatamente presso un'agenzia commerciale, uno sportello o uno sportello multiservizio RATP o SNCF Transilien (presentando un documento d'identità e una prova di indirizzo);

- entro 3 settimane al massimo, ordinandolo su My Space > My Navigo, o restituendo all'agenzia Navigo il modulo di richiesta disponibile presso le biglietterie delle stazioni RATP e Transilien SNCF.

Non hai bisogno di un pass Navigo se non vivi nell'Île-de-France.