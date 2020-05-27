Pacchetti o biglietti accompagnatore per disabili

Il pass Navigo del tuo accompagnatore può essere ordinato:
- online sul sito di Solidarité Transport,
- per posta, restituendo il modulo precedentemente ottenuto sul sito web,
- o chiamando l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà le procedure gratuitamente per te.
Il pass per l'accompagnatore deve recare la menzione "accompagnatore" come nome. Un pass personale non può essere utilizzato da solo, in quanto l'accompagnatore può cambiare ad ogni viaggio. Il pass di accompagnamento include le stesse informazioni (e-mail, telefono, data di nascita ...) come le tue con la differenza che:
- il nome è sostituito dalla menzione "Accompagnatore", nel caso seguente sarà necessario indicare Accompagnatore MILLET
- l'indirizzo deve essere completato dalla menzione: "a Nome COGNOME" per essere sicuri della buona ricezione del pass.
Se effettui l'ordine del pass per il tuo accompagnatore, assicurati di seguire rigorosamente le istruzioni di cui sopra in modo da poterlo utilizzare per caricare i suoi diritti e pacchetti.
Non hai bisogno di un pass Navigo se non vivi nell'Ile-de-France.