Pacchetti o biglietti accompagnatore per disabili

Ottieni lo sconto o gratuito per il tuo accompagnatore

RERMetropolitanaAutobusTramTreno

Gratuitoo tariffa ridotta -50%

Situazione di disabilità
Accompagnatore

Prezzi

Invalide Ile-de-France/Non Ile-de-FranceDisposizioni
Carta di invalidità o CMI "Invalidità" senza menzione o CMI senza menzione "Invalidità"Tariffa ridotta 50%
Carta di invalidità o CMI "Invalidità" con la menzione "BA"Gratuito
Carta di invalidità o CMI "Invalidità" con la menzione "BA / Cecità"Gratuito
ONAC 2 barre bluGratuito
ONAC 2 barre rosseGratuito
ONAC 1 barra rossaNessuno sconto
ONAC 1 barra bluNessuno sconto

*50% di sconto sui carnet di biglietti T+ e sui biglietti Origine-Destinazione singolarmente o in carnet. Tariffa ridotta su Navigo Liberté +

Il seguente tariffario è valido per gli accompagnatori di persone con disabilità in tutta la rete Ile-de-France

Come funziona?

Il pacchetto gratuito è disponibile su Navigo Pass. La tariffa ridotta del 50% sui biglietti è disponibile sul pass Navigo Easy o sul biglietto di cartone.

Come posso ottenerlo?

