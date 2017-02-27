100% treni a 2 livelli sulla RER A per una maggiore capacità e comfort per i passeggeri

Questi treni aumentano la capacità della linea del 30% e offrono quindi una migliore qualità del servizio ai passeggeri. Dotate di porte più larghe che facilitano gli scambi di passeggeri tra la piattaforma e il treno, queste nuove apparecchiature contribuiscono alla regolarità della linea controllando i tempi di parcheggio in stazione.

Il rinnovo dei treni RER A è stato reso necessario da un aumento del 20% del traffico sulla linea in 10 anni , la più trafficata d'Europa con 1,2 milioni di passeggeri al giorno. Tra il 2011 e il 2017, 130 nuovi convogli MI09 sono stati gradualmente implementati nell'ambito di un mercato da 2 miliardi di euro, finanziato per 1,35 miliardi di euro da RATP e 650 milioni di euro da Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités ha anche finanziato al 100% l'acquisizione di 10 treni aggiuntivi per aumentare il numero di MI09 a 140 sulla linea A della RER. Questi treni MI09 a 2 livelli si aggiungono agli altri 43 treni MI2N a 2 livelli già presenti sulla linea, e che avevano già dimostrato l'interesse di dotare questa linea solo di questi treni con più capacità.