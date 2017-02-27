100% treni a 2 livelli sulla RER A per una maggiore capacità e comfort per i passeggeri
Questi treni aumentano la capacità della linea del 30% e offrono quindi una migliore qualità del servizio ai passeggeri. Dotate di porte più larghe che facilitano gli scambi di passeggeri tra la piattaforma e il treno, queste nuove apparecchiature contribuiscono alla regolarità della linea controllando i tempi di parcheggio in stazione.
Il rinnovo dei treni RER A è stato reso necessario da un aumento del 20% del traffico sulla linea in 10 anni , la più trafficata d'Europa con 1,2 milioni di passeggeri al giorno. Tra il 2011 e il 2017, 130 nuovi convogli MI09 sono stati gradualmente implementati nell'ambito di un mercato da 2 miliardi di euro, finanziato per 1,35 miliardi di euro da RATP e 650 milioni di euro da Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités ha anche finanziato al 100% l'acquisizione di 10 treni aggiuntivi per aumentare il numero di MI09 a 140 sulla linea A della RER. Questi treni MI09 a 2 livelli si aggiungono agli altri 43 treni MI2N a 2 livelli già presenti sulla linea, e che avevano già dimostrato l'interesse di dotare questa linea solo di questi treni con più capacità.
I vantaggi dell'hardware a due livelli
Questi treni a due piani offrono ai passeggeri migliori condizioni di trasporto, con attrezzature più spaziose e più efficienti, dotate di:
- Porte più larghe che fluidificano gli scambi di passeggeri tra la piattaforma e il treno, consentendo di controllare i tempi di parcheggio in stazione
- mappe dinamiche delle linee e un sistema di informazioni audio e visive per gli annunci delle stazioni
- Ventilazione refrigerata e luminosità più efficiente
- una migliore capacità di accoglienza per le persone a mobilità ridotta
- un sistema di videoprotezione a bordo dedicato al rafforzamento della sicurezza
Un piano di ammodernamento per la RER A è già in corso
Oltre al rinnovo di tutti i treni RER A, RATP e Île-de-France Mobilités hanno lanciato un vasto piano di modernizzazione della linea e stanno investendo molto per migliorare la regolarità, la capacità e l'affidabilità dell'infrastruttura attraverso un piano generale che include:
- Rinnovo dei binari e della massicciata (RGB): un totale di 24 km di binari e massicciata saranno sostituiti entro il 2021 tra Nanterre-Université e Vincennes. Questo progetto garantirà l'affidabilità e la disponibilità ottimale dell'infrastruttura della linea e contribuirà quindi a migliorare la qualità del servizio sulla linea.
- L'implementazione del pilota automatico sulla sezione centrale, che aumenta la qualità del servizio sulla linea migliorandone la regolarità e la robustezza. La velocità dei treni è ottimizzata e viene mantenuto un intervallo costante tra tutti i treni Ciò si traduce in un aumento della velocità commerciale dei treni di 5 km/h nella sezione centrale: il tempo di percorrenza tra Vincennes e La Défense è ridotto di 2 minuti.
- Migliore informazione dei passeggeri con l'installazione di nuovi schermi che forniscono il "meteo del traffico" per l'intera rete RATP.