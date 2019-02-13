1500 posti auto offerti agli abbonati Navigo nei Park and Ride
"Nelle periferie, molti residenti dell'Ile-de-France non hanno scelta: devono prendere l'auto per spostarsi. Voglio fornire loro soluzioni concrete ed economiche per rendere la loro vita più facile. Così ho deciso di offrire l'abbonamento ai parcheggi etichettati Parcs Relais vicino alle stazioni. Favorendo i possessori di un abbonamento annuale Navigo, il mio obiettivo è quello di incoraggiare le persone a prendere i mezzi pubblici a lungo termine, risparmiare tempo, energia e denaro, risparmiando circa 40 € al mese per accedere a un posto garantito. Valérie Pécresse, Presidente della Regione, Presidente di Île-de-France Mobilités.
550 parcheggi vicino alle stazioni ferroviarie in Île-de-France, 51 etichettati Parcs Relais fino a 18.000 posti oggi. Fino a quasi 500€ risparmiati all'anno.
I primi cinque Park and Ride in cui il parcheggio è offerto agli abbonati Navigo da marzo 2019
Dal 1 ° marzo 2019, i proprietari del progetto Parcs Relais che lo richiedono saranno gradualmente in grado di applicare il parcheggio gratuito nelle loro apparecchiature etichettate per tutti gli automobilisti con un pass Navigo caricato con un pass annuale Navigo. I comuni di Pontoise (95, 1 park and ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park and ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park and ride) e Longueville (77, 1 park and ride) hanno già accolto con favore questa nuova offerta di Ile-de-France Mobilités. Quasi 1.500 posti offerti agli abbonati annuali Navigo sono disponibili il 1° marzo 2019.
Poi sono stati aggiunti i Parcs Relais de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) e Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), portando il numero totale di posti offerti ai residenti dell'Ile-de-France a quasi 5.000.
Île-de-France Mobilités ha chiesto a tutte le autorità locali che gestiscono i Parcs Relais etichettati di commentare questo nuovo sistema e fornirà una sovvenzione aggiuntiva per finanziare questa misura. Le comunità interessate sono invitate a deliberare sull'attuazione di questa nuova tariffa.
Abbonamento parcheggio offerto da île-de-France mobilités. Come funziona? Sei titolare di un abbonamento annuale Navigo e effettui più di 10 entrate/uscite al mese in questo parcheggio? Allora puoi beneficiare di questa offerta. Ti invitiamo a contattare ora il gestore del tuo park and ride per conoscere tutti i termini di rimborso.
Questa nuova disposizione rappresenta un costo stimato di 6 milioni di euro per il 2019 sotto forma di sovvenzione concessa da Île-de-France Mobilités.
Moltiplicando il numero di parcheggi Parc-Relais vicino alle stazioni, l'obiettivo di Île-de-France Mobilités è incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a utilizzare i trasporti pubblici fornendo loro una soluzione semplice, garantita e sicura per parcheggiare la propria auto. I Park and Ride sono dotati di un sistema di sicurezza completo (dispositivi anti-intrusione, anti-parcheggio incontrollato, videosorveglianza), spazi riservati alle persone con mobilità ridotta, due ruote, car-sharing e carpooler, e punti di ricarica per veicoli elettrici.
Più di 9.800 posti nelle periferie esterne sono già finanziati sui 10.000 posti aggiuntivi annunciati entro il 2021, per un investimento di oltre 78 milioni di euro finanziato al 70% da Île-de-France Mobilités.
Maggiori informazioni sui Parcs Relais in Île-de-France: