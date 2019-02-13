1500 posti auto offerti agli abbonati Navigo nei Park and Ride

I primi cinque Park and Ride in cui il parcheggio è offerto agli abbonati Navigo da marzo 2019

Dal 1 ° marzo 2019, i proprietari del progetto Parcs Relais che lo richiedono saranno gradualmente in grado di applicare il parcheggio gratuito nelle loro apparecchiature etichettate per tutti gli automobilisti con un pass Navigo caricato con un pass annuale Navigo. I comuni di Pontoise (95, 1 park and ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park and ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park and ride) e Longueville (77, 1 park and ride) hanno già accolto con favore questa nuova offerta di Ile-de-France Mobilités. Quasi 1.500 posti offerti agli abbonati annuali Navigo sono disponibili il 1° marzo 2019.

Poi sono stati aggiunti i Parcs Relais de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) e Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), portando il numero totale di posti offerti ai residenti dell'Ile-de-France a quasi 5.000.

Île-de-France Mobilités ha chiesto a tutte le autorità locali che gestiscono i Parcs Relais etichettati di commentare questo nuovo sistema e fornirà una sovvenzione aggiuntiva per finanziare questa misura. Le comunità interessate sono invitate a deliberare sull'attuazione di questa nuova tariffa.