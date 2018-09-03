18.000 posti Park and Ride nel 2018

1500 posti auto in Parcs Relais sono attualmente allo studio alle porte di Parigi per facilitare l'accesso alla capitale e consentire ai residenti dell'Ile-de-France di lasciare le loro auto vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni. I luoghi etichettati Parc Relais sono luoghi garantiti agli abbonati a un prezzo interessante e vicino a una stazione ferroviaria. Con una carta Navigo, un autista della grande o piccola corona sarà presto in grado di abbonarsi a un park and ride e parcheggiare ai limiti della capitale per terminare il suo viaggio in autobus, metropolitana o tram.