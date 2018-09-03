18.000 posti Park and Ride nel 2018
18.000 posti disponibili vicino alle stazioni E 2018.
1500 posti auto in Parcs Relais sono attualmente allo studio alle porte di Parigi per facilitare l'accesso alla capitale e consentire ai residenti dell'Ile-de-France di lasciare le loro auto vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni. I luoghi etichettati Parc Relais sono luoghi garantiti agli abbonati a un prezzo interessante e vicino a una stazione ferroviaria. Con una carta Navigo, un autista della grande o piccola corona sarà presto in grado di abbonarsi a un park and ride e parcheggiare ai limiti della capitale per terminare il suo viaggio in autobus, metropolitana o tram.
Il piano dei park and ride previsti alle porte di Parigi. 1500 potenziali posti identificati da Île-de-France mobilités. 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 75 Parigi, 94 Val-de-Marne.
Île-de-France Mobilités contribuisce così a promuovere la complementarità tra auto e trasporto pubblico con soluzioni che promuovono lo sviluppo sostenibile
Pertanto, i posti sono riservati per il carpooling nei Park and Ride.
Nel 2017, Île-de-France Mobilités ha anche lanciato l'operazione "Tutti insieme per il carpooling", che ha convertito molti residenti dell'Ile-de-France a questa pratica e che sarà prorogata fino a giugno 2018.
Park and ride per facilitare il parcheggio ai margini delle stazioni. 550 parcheggi vicino alle stazioni, 51 etichettati Pars relais, 18.000 posti. Un posto garantito per la tua auto, spazi puliti e sicuri. Accesso con la carta Navigo, reception e informazioni.
I primi cinque Park and Ride in cui il parcheggio è offerto agli abbonati Navigo da marzo 2019
Dal 1 ° marzo 2019, i proprietari del progetto Parcs Relais che lo richiedono saranno gradualmente in grado di applicare il parcheggio gratuito nelle loro apparecchiature etichettate per tutti gli automobilisti con un pass Navigo caricato con un pass annuale Navigo. I comuni di Pontoise (95, 1 park and ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park and ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park and ride) e Longueville (77, 1 park and ride) hanno già accolto con favore questa nuova offerta di Ile-de-France Mobilités. Quasi 1.500 posti offerti agli abbonati annuali Navigo saranno disponibili il 1 ° marzo 2019.
