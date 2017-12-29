Nuove soluzioni per facilitare la mobilità urbana
La sperimentazione di navette autonome 100% elettriche sull'Esplanade de la Défense condotta con Keolis ha attirato non meno di 35.000 passeggeri, sedotti da questa nuova soluzione per percorrere il primo e l'ultimo chilometro dove gli autobus non possono circolare. Anche questo nuovo servizio è stato approvato all'unanimità con il 97% degli utenti soddisfatti. Questa nuova modalità di viaggio è stata testata anche con la RATP nel Bois de Vincennes da novembre e per 6 mesi.
Lanciata nel 2017, l'operazione "Tutti insieme per il carpooling" ha convertito molti residenti dell'Ile-de-France a questa pratica e sarà prorogata fino al prossimo giugno. Île-de-France Mobilités desidera incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a utilizzare questa semplice soluzione per i loro viaggi brevi e quotidiani con il pagamento di un bonus di € 2 alle piattaforme partner dell'operazione per ogni viaggio di carpooling effettuato nella regione.
Per facilitare il parcheggio sicuro e facile delle biciclette e incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a lasciare le loro auto in garage, Île-de-France Mobilités continuerà lo sviluppo di Véligo nel 2018in tutta la regione per raggiungere 20.000 posti auto aggiuntivi creati entro il 2021. 85 armadietti sicuri per biciclette e ricoveri per biciclette con accesso gratuito intorno alle stazioni sono già in servizio o lo saranno nei prossimi mesi, vale a dire 7.000 posti.