Nuove soluzioni per facilitare la mobilità urbana

La sperimentazione di navette autonome 100% elettriche sull'Esplanade de la Défense condotta con Keolis ha attirato non meno di 35.000 passeggeri, sedotti da questa nuova soluzione per percorrere il primo e l'ultimo chilometro dove gli autobus non possono circolare. Anche questo nuovo servizio è stato approvato all'unanimità con il 97% degli utenti soddisfatti. Questa nuova modalità di viaggio è stata testata anche con la RATP nel Bois de Vincennes da novembre e per 6 mesi.