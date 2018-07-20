"Tutti insieme per il carpooling": l'operazione prosegue nel 2018

Offerte accessibili dal sito web e dall'applicazione Vianavigo

Il carpooling è ora integrato nel calcolatore multimodale Vianavigo, che elenca e confronta i prezzi di diverse società di carpooling. È possibile filtrare la ricerca in base all'orario di arrivo desiderato, oppure selezionare o deselezionare una società di carpooling visualizzata. Vianavigo fa quindi riferimento ai siti web del partner selezionato per finalizzare il percorso scelto.