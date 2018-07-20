"Tutti insieme per il carpooling": l'operazione prosegue nel 2018
10 società di carpooling in collaborazione con Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités ha istituito l'operazione "Tutti insieme per il carpooling" per fornire 50.000 euro di assistenza finanziaria alle società di carpooling per sviluppare nuove offerte promozionali per i residenti dell'Ile-de-France.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, alcune delle 10 aziende partner (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) hanno concesso 2 euro per viaggio a conducenti o passeggeri. Sarà così anche per altri 10 mesi nel 2018!
Offerte accessibili dal sito web e dall'applicazione Vianavigo
Il carpooling è ora integrato nel calcolatore multimodale Vianavigo, che elenca e confronta i prezzi di diverse società di carpooling. È possibile filtrare la ricerca in base all'orario di arrivo desiderato, oppure selezionare o deselezionare una società di carpooling visualizzata. Vianavigo fa quindi riferimento ai siti web del partner selezionato per finalizzare il percorso scelto.
Screenshot di una ricerca di carpooling dalla stazione di Issy, Issy-les-Moulineaux a Esplanade de la Défense, Puteaux. Partenza il 23/07/2018 ore 08:00
L'operazione "tutti insieme per il carpooling" estesa ed estesa ai giorni di picchi di inquinamento e disagi nei trasporti
Per incoraggiare gli automobilisti a fare carpooling per i loro spostamenti quotidiani e sviluppare l'offerta di viaggi disponibili, Île-de-France Mobilités ha offerto vantaggi concreti ai carpooler per 8 mesi a partire dal 1° ottobre 2017. Dopo un primo bilancio molto incoraggiante, l'operazione "Tutti insieme per il carpooling" viene prorogata fino a ottobre.
Tutti insieme per il carpooling, proroga fino al 31 ottobre 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos, Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités
Per combattere la congestione e l'inquinamento atmosferico, Île-de-France Mobilités ha anche deciso di rendere gratuito il carpooling a breve distanza durante i periodi di gravi interruzioni dei trasporti e picchi di inquinamento. I giorni gratuiti legati all'inquinamento scatteranno quando verrà raggiunta la soglia di allerta misurata da AirParif. Île-de-France Mobilités sbloccherà quindi il bonus di 4 euro per gli operatori partner in cambio di viaggi gratuiti.
