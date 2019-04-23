Il sistema di carpooling si sta evolvendo nel 2019 per incoraggiare la mobilità condivisa
I residenti dell'Ile-de-France approfittano del sistema di carpooling senza indugio:
- Sei un passeggero?
Vai alla ricerca del percorso dell'applicazione o del sito web Vianavigo
- Sei un autista?
Tutto quello che devi fare è scaricare e registrarti senza indugio su una delle 5 piattaforme di carpooling (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop').
Clicca qui per accedere direttamente ai dettagli del dispositivo.
I vantaggi del carpooling
Oltre a tutte le misure adottate per migliorare il trasporto pubblico nella regione, Île-de-France Mobilités lavora dal 2017 con le parti interessate al carpooling per incoraggiare gli automobilisti ad aprire le loro porte. Sebbene ancora poco sviluppato, il carpooling a breve distanza offre molti vantaggi. Consente, tra le altre cose, di:
- Combattere l'inquinamento riducendo il numero di automobili sulle strade, dal momento che attualmente abbiamo solo 1,1 persone per auto in media;
- Migliorare la fluidità della rete stradale, che si traduce in un risparmio di tempo sulla strada e una migliore qualità della vita riducendo lo stress;
- Offrire soluzioni in caso di lavori sostenibili nel trasporto pubblico.
Grazie alle azioni già intraprese dal 2017, più di un milione di viaggi di carpooling sono stati effettuati dagli operatori partner. Il numero di viaggi di carpooling è aumentato di 10 volte dal 2017, passando da 10.000 a 100.000 al mese in media a novembre 2019!
Al fine di sostenere questa crescita, il sistema si è evoluto e migliorato dal 1° maggio 2019:
Île-de-France mobilités incoraggia il carpooling. Una misura antinquinamento, se ogni veicolo trasportava 2 persone, 1/3 di veicoli in meno in circolazione. Quindi meno ingorghi e meno inquinamento. Un complemento al trasporto pubblico. Ci sono migliaia di posti disponibili nei veicoli in circolazione. Questi spazi potrebbero essere occupati dagli utenti per spostarsi. Il carpooling è economico e più ecologico. Più sicurezza, secondo le compagnie assicurative, i carpooler sono più attenti e causano meno incidenti.
Implementato un nuovo sistema di carpooling
Dal 1° maggio, Île-de-France Mobilités offre:
- Per i passeggeri, 2 viaggi al giorno offerti per gli abbonati annuali Navigo e imagine R (aperto a tutti i residenti dell'Ile-de-France senza restrizioni in caso di "gravi interruzioni dei trasporti" o "picchi di inquinamento" grazie a un sussidio speciale di € 4 per viaggio). Per usufruirne, vai all'applicazione Vianavigo (App Store – Google Play) o al sito web www.vianavigo.com, dove troverai l'elenco dei viaggi di carpooling corrispondenti alle tue esigenze. Una volta effettuata la scelta, Vianavigo ti reindirizza al sito web del partner interessato che finalizza la prenotazione e la connessione con l'autista.
- Per i conducenti, un'indennità chilometrica per viaggio compresa tra 1,5 e 3 euro per passeggero a seconda della distanza percorsa. Pertanto, si trattadi € 150 al mese per i conducenti che fanno carpooling ogni giorno nel tragitto casa-lavoro (con un massimo di due viaggi al giorno per conducente per evitare frodi).
Per goderselo, niente di più semplice
1: Vai a Vianavigo e trova il tuo itinerario
App disponibile su iOS/Android o vianavigo.com.
2: Clicca sulla scheda "carpooling" e seleziona il tuo viaggio
Vianavigo comprende anche i trasporti pubblici e la bicicletta.
3: Una volta reindirizzato al sito web di uno dei partner, registrati per usufruire del viaggio offerto
Cinque aziende stanno già partecipando: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop'. Altri avranno l'opportunità di unirsi a loro.
4: Andiamo!
Per saperne di più: Condizioni del nuovo sistema di carpooling
Le aziende partner dovranno firmare un accordo con Île-de-France Mobilités che le impegna a:
- Pagare il sussidio ai conducenti di carpooling su una base di € 10 centesimi per chilometro e per passeggero, con un minimo di € 1,50 per viaggi tra 2 e 15 km e un tetto di € 3 per passeggero per viaggi di + 30 km. I viaggi devono avere almeno un'origine o una destinazione sul territorio dell'Ile-de-France ed essere al di fuori di Parigi intramurale dove l'offerta di trasporto è molto sviluppata;
- Istituire un sistema antifrode;
- Tutti i percorsi disponibili possono essere visualizzati su Vianavigo.fr
- In caso di "gravi interruzioni dei trasporti" o "picchi di inquinamento", i partner offrono viaggi gratuiti a tutti i passeggeri nella regione di Parigi senza restrizioni