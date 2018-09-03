7.000 posti sicuri per le tue biciclette nel 2018

Gli spazi Véligo garantiscono ai residenti dell'Ile-de-France un parcheggio per biciclette di qualità, facilmente identificabile, sicuro e vicino alle stazioni ferroviarie. La maggior parte degli spazi sono sicuri e accessibili con la carta Navigo, con un abbonamento annuale a pagamento (massimo 30 euro).

Lo sviluppo di Véligo riflette il desiderio di Île-de-France Mobilités di rendere le stazioni più piacevoli, confortevoli ed ecologiche.

Entro la fine del 2018 sono previsti 141 spazi Véligo (di cui 94 sicuri) (oltre 7.000 posti).