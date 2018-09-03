7.000 posti sicuri per le tue biciclette nel 2018
7000 posti bici nel 2018 per favorire nuove mobilità. Qualcosa di nuovo per migliorare il tuo tragitto giornaliero.
Gli spazi Véligo garantiscono ai residenti dell'Ile-de-France un parcheggio per biciclette di qualità, facilmente identificabile, sicuro e vicino alle stazioni ferroviarie. La maggior parte degli spazi sono sicuri e accessibili con la carta Navigo, con un abbonamento annuale a pagamento (massimo 30 euro).
Lo sviluppo di Véligo riflette il desiderio di Île-de-France Mobilités di rendere le stazioni più piacevoli, confortevoli ed ecologiche.
Entro la fine del 2018 sono previsti 141 spazi Véligo (di cui 94 sicuri) (oltre 7.000 posti).
