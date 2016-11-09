20 nuovi autobus elettrici innovativi finanziati da Île-de-France Mobilités (ex STIF)

Questo nuovo hardware offre agli autobus elettrici una maggiore autonomia. La ricarica delle batterie al terminal di linea integra quindi la ricarica notturna quando si parcheggia presso il deposito. Il modello di riferimento rimane la ricarica degli autobus elettrici nei centri autobus e di notte. Un'altra innovazione, questi autobus sono dotati di un riscaldatore che funziona con l'energia elettrica del veicolo, e non più con un biocarburante.

Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, queste innovazioni fanno parte del Grand Paris des Bus, un nuovo piano per migliorare le reti di autobus.

Nel 2017, RATP lancerà bandi di gara su richiesta di Île-de-France Mobilités per una più ampia diffusione di autobus elettrici e biogas sulla rete Ile-de-France, rendendo così Parigi e la regione dell'Île-de-France un riferimento mondiale nel trasporto pubblico urbano su strada a bassissime emissioni di carbonio.

Per saperne di più sulla diffusione di autobus puliti nell'Île-de-France, puoi consultare questa pagina.