+ 270 autobus puliti in circolazione nel 2018
Niente più autobus puliti in circolazione nel 2018. Qualcosa di nuovo per migliorare il tuo tragitto giornaliero
Nel 2018, più di 270 autobus puliti circoleranno nell'Île-de-France con l'obiettivo di raggiungere il 100% di autobus puliti in tutte le aree densamente popolate della regione entro il 2025.
Per raggiungere questo obiettivo, Île-de-France Mobilités e RATP hanno lanciato all'inizio del 2018 il più grande bando di gara in Europa per l'acquisto di autobus elettrici. Île-de-France Mobilités sta inoltre lanciando il più grande studio al mondo per misurare le emissioni degli autobus diesel in condizioni reali
Comunicati stampa:
- 641 nuovi autobus puliti per le periferie esterne ed estensione dello studio sulla qualità dell'aria con Airparif
- Île-de-France Mobilités prepara l'arrivo di autobus puliti nella Grande Couronne
- Île-de-France Mobilités lancia il più grande studio al mondo per misurare le emissioni degli autobus diesel in condizioni reali
- Île-de-France Mobilités e RATP lanciano la più grande gara d'appalto in Europa per l'acquisto di autobus elettrici
- Autobus puliti: oltre 2.000 autobus ordinati entro il 2020 per accelerare la transizione energetica
- Le linee di autobus 115 e 126 diventano elettriche!
- Ile-de-France Mobilités e Keolis inaugurano il nuovo centro autobus e la messa in servizio degli autobus elettrici di Vélizy
- Sperimentazione del nuovo autobus elettrico ALSTOM-NTL sulla rete Versailles-Vélizy