+ 270 autobus puliti in circolazione nel 2018

Autobus puliti alla fermata in Île-de-France
Più di 270 autobus puliti in circolazione nel 2018 nell'Île-de-France

Niente più autobus puliti in circolazione nel 2018. Qualcosa di nuovo per migliorare il tuo tragitto giornaliero

Nel 2018, più di 270 autobus puliti circoleranno nell'Île-de-France con l'obiettivo di raggiungere il 100% di autobus puliti in tutte le aree densamente popolate della regione entro il 2025.

Per raggiungere questo obiettivo, Île-de-France Mobilités e RATP hanno lanciato all'inizio del 2018 il più grande bando di gara in Europa per l'acquisto di autobus elettriciÎle-de-France Mobilités sta inoltre lanciando il più grande studio al mondo per misurare le emissioni degli autobus diesel in condizioni reali

 

