Treni nuovi o rinnovati e nuovi autobus
708 treni e RER nuovi o rinnovati entro la fine del 2021
Grazie a questi nuovi treni, i passeggeri beneficiano di maggiore comfort e puntualità (4 punti in più sulla linea H tra il 2012 e il 2016 e 6 punti in più sulla linea K tra il 2016 e il 2017).
Nel 2018, più di 300 nuovi treni circoleranno nell'Île-de-France.
- Linea A: dotata al 100% di treni a due piani e presto automatica sulla tratta centrale per un aumento della capacità dei treni di oltre il 30% (CP: La RER A dotata di pilota automatico: prima mondiale per una linea ferroviaria con più di un milione di passeggeri al giorno)
- Linee H e K: dotate al 100% di nuovi treni (CP: Le Francilien prende la K).
- Linea U: attrezzata al 100% con treni rinnovati
- Linee B, C, J e L: in fase di allestimento di treni nuovi o rinnovati
- Linea R: equipaggiata con treni Régio2N di nuova generazione da dicembre 2017 (CP: Il Regio 2N arriva sull'asse Parigi-Montereau della linea R – Il Regio2N cambierà la vita quotidiana dei 70.000 passeggeri della linea R).
Nuovi autobus più puliti
Île-de-France Mobilités continua a investire per trasformare la flotta di autobus nella regione Ile-de-France con veicoli puliti.
Questi autobus rappresentano un reale beneficio per l'ambiente ma anche per la salute di tutti i residenti dell'Ile-de-France senza dimenticare un guadagno in termini di comfort per i viaggiatori.
Nel 2018, più di 270 autobus puliti circoleranno nell'Île-de-France con l'obiettivo di raggiungere il 100% di autobus puliti in tutte le aree densamente popolate della regione entro il 2025.
Per raggiungere questo obiettivo, Île-de-France Mobilités e RATP hanno lanciato all'inizio del 2018 il più grande bando di gara in Europa per l'acquisto di autobus elettrici. (CP: Île-de-France Mobilités lancia il più grande studio al mondo per misurare le emissioni degli autobus diesel in condizioni reali –Île-de-France Mobilités e RATP lanciano il più grande bando di gara in Europa per l'acquisto di autobus elettrici –Autobus puliti: oltre 2.000 autobus ordinati entro il 2020 per accelerare la transizione energetica).
Automazione ed elettrificazione delle linee
Linea di emergenza P:
Per agire il più rapidamente possibile in attesa dell'elettrificazione della linea, due nuovi treni noleggiati dalla regione Grand Est da Île-de-France Mobilités circolano sulla linea P da dicembre 2017. I passeggeri beneficiano così di migliori condizioni di trasporto. Nel 2018, la linea P ospiterà anche 16 treni rinnovati che fanno parte del piano di rinnovamento di tutti i treni nell'Ile de France. (CP: Per rispondere all'emergenza sulla linea P, Île-de-France Mobilités noleggia 2 nuovi treni AGC ).
Automazione della linea 4 entro il 2022:
Al fine di aumentare la frequenza delle metropolitane e offrire una migliore qualità del servizio. L'obiettivo è quello di avere una linea più veloce e regolare che funzionerà come le linee 1 e 14.
Scopri di più su treni e autobus
2016: linea A, C, H, K, U; 2017: linee A, C, L, R; 2018: linea: C,D,L,P,R; 2019: linee B,C,D,J,L,N,P,R; 2020: linee A,B,C,D,J,N,P; 2021: linee A,B,C,D,E,N,P