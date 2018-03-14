Île-de-France Mobilités e RATP lanciano la transizione energetica degli autobus

Catherine Guillouard, Presidente e CEO di RATP, commenta: "Il massiccio equipaggiamento della nostra flotta con autobus elettrici dimostra la nostra ambizione di diventare un attore chiave nella transizione energetica nel settore del trasporto pubblico. Il nostro obiettivo di avere una flotta di autobus pulita al 100% entro il 2025 nell'Île-de-France è una vera sfida tecnologica che ci impone di adattare, in tempi molto stretti, i nostri centri di autobus. L'intera azienda è mobilitata per riuscire in questa sfida. »

Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, spiega il suo obiettivo: "La mia ambizione è fornire alla Regione veicoli puliti al 100% entro il 2025 per l'area densa (Parigi, città suburbane e grandi agglomerati regionali). Si tratta di un problema di salute pubblica e di una grande questione industriale in linea con il nostro desiderio di rendere l'Île-de-France una metropoli attraente ed ecologica. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités sta lanciando con RATP il più grande bando di gara per autobus elettrici in Europa. Per la periferia, Île-de-France Mobilités sta attualmente lavorando al lancio di un bando di gara per circa 450 autobus in 3 anni per sostenere i miglioramenti delle linee implementate dal 2016 e continuare a dotare altri operatori dell'Île-de-France di autobus puliti (Transdev, Keolis, Car Lacroix, ecc.). »

