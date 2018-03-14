Île-de-France Mobilités e RATP lanciano la transizione energetica degli autobus
Per sostenere lo sviluppo di questi nuovi autobus puliti a Parigi e nella periferia interna, RATP si è impegnata a convertire 2/3 dei suoi centri di autobus in elettrico e 1/3 in CNG entro il 2025. Questo adeguamento dei centri esistenti è stato anche caratterizzato dalla firma, il 14 marzo, di una partnership tra RATP ed Enedis per garantire la connessione alla rete pubblica di distribuzione elettrica. La RATP dovrà adattare 17 centri di autobus per accogliere i nuovi veicoli ordinati.
La più grande gara d'appalto europea per l'acquisto di autobus elettrici
A seguito dell'arrivo degli autobus elettrici sulla linea 341 nel 2016 e sulle linee 115 e 126 molto recentemente, Île-de-France Mobilités ha chiesto alla RATP di lanciare una massiccia gara d'appalto per l'acquisto di autobus elettrici.
Questa è la più grande gara d'appalto in Europa per questo tipo di veicolo pulito. Mira a continuare a rinnovare la flotta di autobus RATP al fine di raggiungere il 100% di autobus puliti entro il 2025, con 2/3 di autobus elettrici e 1/3 di autobus alimentati a biogas.
Per un importo massimo di 400 milioni di euro, Île-de-France Mobilités e RATP, che condivideranno il finanziamento, ordineranno potenzialmente un migliaio di autobus per rafforzare la flotta di autobus puliti già esistente nell'Île-de-France. Su un totale di 4.700 autobus, RATP ha attualmente 800 ibridi, 140 autobus bioNGV (un carburante rinnovabile al 100%) e 74 autobus elettrici.
Le prime consegne di questo bando di gara inizieranno tra due anni, entro la fine del 2020.
Catherine Guillouard, Presidente e CEO di RATP, commenta: "Il massiccio equipaggiamento della nostra flotta con autobus elettrici dimostra la nostra ambizione di diventare un attore chiave nella transizione energetica nel settore del trasporto pubblico. Il nostro obiettivo di avere una flotta di autobus pulita al 100% entro il 2025 nell'Île-de-France è una vera sfida tecnologica che ci impone di adattare, in tempi molto stretti, i nostri centri di autobus. L'intera azienda è mobilitata per riuscire in questa sfida. »
Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, spiega il suo obiettivo: "La mia ambizione è fornire alla Regione veicoli puliti al 100% entro il 2025 per l'area densa (Parigi, città suburbane e grandi agglomerati regionali). Si tratta di un problema di salute pubblica e di una grande questione industriale in linea con il nostro desiderio di rendere l'Île-de-France una metropoli attraente ed ecologica. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités sta lanciando con RATP il più grande bando di gara per autobus elettrici in Europa. Per la periferia, Île-de-France Mobilités sta attualmente lavorando al lancio di un bando di gara per circa 450 autobus in 3 anni per sostenere i miglioramenti delle linee implementate dal 2016 e continuare a dotare altri operatori dell'Île-de-France di autobus puliti (Transdev, Keolis, Car Lacroix, ecc.). »
Vedi anche: