Nuovi treni per il benessere dei residenti dell'Ile-de-France
Il Francilien
Impiego sulla RER E e sulle linee H J K L P.
Questi treni beneficiano di attrezzature moderne come l'aria condizionata adattata in tempo reale al numero di passeggeri, finestre panoramiche e un'illuminazione accurataper migliorare il comfort dei passeggeri nella regione di Parigi. È ancheun treno più accessibile, grazie a porte molto più larghe rispetto all'attrezzatura precedente. Ciò consente di aumentare l'accessibilità dei treni, ma anche di facilitare gli scambi di passeggeri nelle stazioni. I treni dell'Ile-de-France consegnati dallo scorso settembre hannovisto migliorare le loro attrezzature, compresa l'aggiunta di porte USB e nuovi schermi informativi per i passeggeri a bordo.
L'equipaggiamento del Regio 2N offre a tutti il viaggio che desiderano: la presenza di braccioli, prese di corrente ma anche un'illuminazione omogenea, permettono a tutti di leggere, riposare o lavorare. I viaggiatori potranno godere, per un maggiore comfort in inverno, di riscaldamento a pavimento e in estate di aria condizionata. È anche un treno accessibile al 100%, con accesso a livello alle piattaforme per facilitare l'accesso a tutti i passeggeri.
Installazione dei nuovi convogli Regio2N sulle linee N e R
- Treno N: 73 nuovi treni entro il 20121
- Treno R: 42 nuovi convogli entro il 2019
- Treno D: 19 nuovi convogli entro la fine del 2019*
* 19 nuovi treni sulla tratta Juvisy / Malesherbes / Melun. Il resto della linea D equipaggiato con nuovi treni RER NG dal 2021.
Île-de-France Mobilités finanzia il rinnovo dei treni al 100%
La RER di nuova generazione
Affidabile, sicura, confortevole e specificamente progettata per le aree densamente popolate, la RER di nuova generazione (NG) sarà consegnata dal 2021 sulla linea RER D per migliorare il livello di comfort offerto ai residenti dell'Ile-de-France e la regolarità su queste linee.
Come parte dell'estensione della RER E verso ovest, equipaggeranno anche la RER E dal 2022.
Cos'è un remo "boa"?
L'accesso da un'auto all'altra è facilmente possibile senza dover scendere dal treno. Ciò rafforza la sensazione di sicurezza a bordo, ma consente anche ai passeggeri di spostarsi per prepararsi alla discesa o per distribuirsi più facilmente nei treni. Alla fine, è un guadagno in termini di comfort per i passeggeri e una migliore regolarità su tutta la linea con salite e discese più fluide.
Ristrutturazione dei treni
Sono in corso lavori di ristrutturazione su 133 treni che circolano sulle linee D e P (diramazione Château-Thierry) per migliorare il comfort dei passeggeri, con sforzi incentrati sul comfort termico, sugli allestimenti interni, sull'informazione dei passeggeri e sull'installazione di prese USB. Il dispiegamento di questi treni rinnovati è iniziato a marzo e continuerà fino al 31 dicembre 2021.
Sulla RER B viene avviata la ristrutturazione di 31 convogli che si aggiunge ai 117 treni in circolazione già rinnovati per migliorare il comfort dei 900.000 passeggeri giornalieri su questa linea. Inoltre, è stata lanciata la gara d'appalto per sostituire i treni MI79 e MI84 con nuovi treni MING più moderni e più capaci.
Tweet di IDF Mobilités:
[#Rentree2019] @idfmobilites e @RATPgroup stanno rinnovando 43 treni del #RERA. Questi treni, in circolazione dal 2020, offriranno ulteriore comfort ai passeggeri grazie in particolare a un nuovo layout interno
Comfort migliorato, porte USB, informazioni ai passeggeri .. Per il vostro comfort, i treni del #RERD saranno rinnovati e modernizzati prima dell'arrivo dei nuovi treni #RERNG. #TransportsIDF @RERD_SNCF
