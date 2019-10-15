Nuovi treni per il benessere dei residenti dell'Ile-de-France

Il Francilien

Impiego sulla RER E e sulle linee H J K L P.

Questi treni beneficiano di attrezzature moderne come l'aria condizionata adattata in tempo reale al numero di passeggeri, finestre panoramiche e un'illuminazione accurataper migliorare il comfort dei passeggeri nella regione di Parigi. È ancheun treno più accessibile, grazie a porte molto più larghe rispetto all'attrezzatura precedente. Ciò consente di aumentare l'accessibilità dei treni, ma anche di facilitare gli scambi di passeggeri nelle stazioni. I treni dell'Ile-de-France consegnati dallo scorso settembre hannovisto migliorare le loro attrezzature, compresa l'aggiunta di porte USB e nuovi schermi informativi per i passeggeri a bordo.

Nuovo treno Ile-de-France alla stazione di Versailles-Rive-Droite.

Il Regio2N

Implementazione sulla RER D e sulla linea R.

L'equipaggiamento del Regio 2N offre a tutti il viaggio che desiderano: la presenza di braccioli, prese di corrente ma anche un'illuminazione omogenea, permettono a tutti di leggere, riposare o lavorare. I viaggiatori potranno godere, per un maggiore comfort in inverno, di riscaldamento a pavimento e in estate di aria condizionata. È anche un treno accessibile al 100%, con accesso a livello alle piattaforme per facilitare l'accesso a tutti i passeggeri.

Installazione dei nuovi convogli Regio2N sulle linee N e R

  • Treno N: 73 nuovi treni entro il 20121
  • Treno R: 42 nuovi convogli entro il 2019
  • Treno D: 19 nuovi convogli entro la fine del 2019*
    * 19 nuovi treni sulla tratta Juvisy / Malesherbes / Melun. Il resto della linea D equipaggiato con nuovi treni RER NG dal 2021.

Île-de-France Mobilités finanzia il rinnovo dei treni al 100%

La RER di nuova generazione

Affidabile, sicura, confortevole e specificamente progettata per le aree densamente popolate, la RER di nuova generazione (NG) sarà consegnata dal 2021 sulla linea RER D per migliorare il livello di comfort offerto ai residenti dell'Ile-de-France e la regolarità su queste linee.

Come parte dell'estensione della RER E verso ovest, equipaggeranno anche la RER E dal 2022.

Cos'è un remo "boa"?

L'accesso da un'auto all'altra è facilmente possibile senza dover scendere dal treno. Ciò rafforza la sensazione di sicurezza a bordo, ma consente anche ai passeggeri di spostarsi per prepararsi alla discesa o per distribuirsi più facilmente nei treni. Alla fine, è un guadagno in termini di comfort per i passeggeri e una migliore regolarità su tutta la linea con salite e discese più fluide.

Ristrutturazione dei treni

Sono in corso lavori di ristrutturazione su 133 treni che circolano sulle linee D e P (diramazione Château-Thierry) per migliorare il comfort dei passeggeri, con sforzi incentrati sul comfort termico, sugli allestimenti interni, sull'informazione dei passeggeri e sull'installazione di prese USB. Il dispiegamento di questi treni rinnovati è iniziato a marzo e continuerà fino al 31 dicembre 2021.

Sulla RER B viene avviata la ristrutturazione di 31 convogli che si aggiunge ai 117 treni in circolazione già rinnovati per migliorare il comfort dei 900.000 passeggeri giornalieri su questa linea. Inoltre, è stata lanciata la gara d'appalto per sostituire i treni MI79 e MI84 con nuovi treni MING più moderni e più capaci.

La ristrutturazione di 31 convogli MI 84 è in corso sulla RER B, con più comfort grazie al layout e alla ventilazione refrigerata, e maggiore affidabilità grazie a un aggiornamento tecnico.

Infine, è previsto un rinnovamento dei treni anche sulle linee RER A e RER D:

[#Rentree2019] @idfmobilites e @RATPgroup stanno rinnovando 43 treni del #RERA. Questi treni, in circolazione dal 2020, offriranno ulteriore comfort ai passeggeri grazie in particolare a un nuovo layout interno

Comfort migliorato, porte USB, informazioni ai passeggeri .. Per il vostro comfort, i treni del #RERD saranno rinnovati e modernizzati prima dell'arrivo dei nuovi treni #RERNG. #TransportsIDF @RERD_SNCF

