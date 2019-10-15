Nuovi treni per il benessere dei residenti dell'Ile-de-France

Cos'è un remo "boa"?

L'accesso da un'auto all'altra è facilmente possibile senza dover scendere dal treno. Ciò rafforza la sensazione di sicurezza a bordo, ma consente anche ai passeggeri di spostarsi per prepararsi alla discesa o per distribuirsi più facilmente nei treni. Alla fine, è un guadagno in termini di comfort per i passeggeri e una migliore regolarità su tutta la linea con salite e discese più fluide.

Ristrutturazione dei treni

Sono in corso lavori di ristrutturazione su 133 treni che circolano sulle linee D e P (diramazione Château-Thierry) per migliorare il comfort dei passeggeri, con sforzi incentrati sul comfort termico, sugli allestimenti interni, sull'informazione dei passeggeri e sull'installazione di prese USB. Il dispiegamento di questi treni rinnovati è iniziato a marzo e continuerà fino al 31 dicembre 2021.

Sulla RER B viene avviata la ristrutturazione di 31 convogli che si aggiunge ai 117 treni in circolazione già rinnovati per migliorare il comfort dei 900.000 passeggeri giornalieri su questa linea. Inoltre, è stata lanciata la gara d'appalto per sostituire i treni MI79 e MI84 con nuovi treni MING più moderni e più capaci.