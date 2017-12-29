200 treni nuovi o rinnovati già consegnati sulla rete Ile-de-France

Inoltre, dal 10 dicembre, le linee A, L e J hanno visto i loro orari riadattati per garantire viaggi più affidabili con treni più puntuali e un'offerta semplificata, leggibile e più adatta alle esigenze di viaggio dei passeggeri e a un numero di passeggeri in costante aumento.

Il 2017 ha visto anche l'inaugurazione della nuova linea Tram 11 Express per i nuovi 60.000 passeggeri giornalieri. Alla fine del 2018, il tram 3 sarà esteso di 4,3 km a nord tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.