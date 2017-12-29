200 treni nuovi o rinnovati già consegnati sulla rete Ile-de-France
Inoltre, dal 10 dicembre, le linee A, L e J hanno visto i loro orari riadattati per garantire viaggi più affidabili con treni più puntuali e un'offerta semplificata, leggibile e più adatta alle esigenze di viaggio dei passeggeri e a un numero di passeggeri in costante aumento.
Il 2017 ha visto anche l'inaugurazione della nuova linea Tram 11 Express per i nuovi 60.000 passeggeri giornalieri. Alla fine del 2018, il tram 3 sarà esteso di 4,3 km a nord tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.
Nel 2018, Île-de-France Mobilités continua a realizzare importanti progetti di investimento per migliorare la regolarità sulla linea A con SNCF Transilien e RATP, poiché tutti i treni sulla sezione centrale saranno dotati di pilota automatico entro la fine del 2018. RATP e SNCF istituiranno anche un centro di comando unico (CCU) su questa linea a partire da dicembre 2018 per migliorare il processo decisionale e centralizzare le informazioni ai passeggeri. Per la cronaca, quando è stata implementata sulla RER B, questa misura aveva permesso di guadagnare quasi 6 punti di puntualità.
Da gennaio 2018, la rete ferroviaria continuerà a subire un restyling accogliendo il 200° dei 708 nuovi o rinnovati convogli previsti dal programma di rinnovo del materiale rotabile, vale a dire quasi il 30% degli impegni presi nell'ambito della rivoluzione dei trasporti avviata da Valérie Pécresse.