Più di 5.400 posti auto per biciclette offerti agli abbonati annuali Navigo, Imagine R e ai prezzi senior
Cos'è il servizio Parking Vélo Île-de-France Mobilités?
Li conoscevi con il nome di parcheggio "Véligo", i Parkings Vélo Île-de-France Mobilités, questi sono due tipi di spazi dedicati alle tue biciclette, vicino a stazioni e stazioni:
- Spazi riparati ad accesso libero (gratuito), con un sistema di sospensione della bici a 3 punti, che consente il parcheggio sicuro della tua bici
- Spazi chiusi e sicuri, accessibili tramite abbonamento con un pass Navigo. La maggior parte di questi spazi beneficia anche della videoprotezione. Alcuni armadietti offrono anche prese di ricarica per e-bike, armadietti e / o pompe di gonfiaggio
5.400 posti disponibili in 98 stazioni... e altro ancora!
E questi = 3.000 posti offerti, allora, che cos'è? Questi sono i 77 armadietti per biciclette gestiti da SNCF Gares & Connexions, in tutta l'Île-de-France. Ora sono disponibili gratuitamente per i titolari di abbonamenti Navigo annuale, Imagine R e Senior validi. E ovviamente rimangono accessibili, ma non gratuiti, agli altri abbonati Navigo.
2.400 posti gratuiti in più
Una mappa interattiva elenca anche tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités gestiti da altri proprietari di progetti. Tra gli altri parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, 2.400 posti distribuiti dalle autorità locali, dagli operatori dei trasporti o da Île-de-France Mobilités sono offerti gratuitamente anche per gli abbonati annuali al trasporto pubblico.
Parcheggio bici gratuito: come goderselo?
Per usufruire di uno dei 3000 posti auto per biciclette offerti nelle stazioni gestite da SNCF Gare & Connexions, è molto semplice:
1. Accedi al nuovo sito web di abbonamento al servizio Parking Vélo Île-de-France Mobilités di SNCF: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr
2. Seleziona un parcheggio per biciclette tra le 127 stazioni interessate
3. Segui questi passaggi:
- Identificazione Navigo: verifica dell'ammissibilità all'accesso gratuito. Ciò vale per gli abbonati Navigo Annual, Imagine R (studenti e scuole) e Senior
- Scelta della durata dell'abbonamento
- Creazione di un account personale
- Pagamento (se applicabile): 4 € / giorno, 10 € / mese, 30 € / anno
Buono a sapersi: tutti i posti gestiti dalla SNCF nelle 77 stazioni interessate sono accessibili su abbonamento
Una misura concreta per incoraggiare l'intermodalità
Nel febbraio 2020, Île-de-France Mobilités ha deciso di moltiplicare per 10 il numero di parcheggi per biciclette disponibili, con l'obiettivo di raggiungere 140.000 posti auto per biciclette nelle stazioni previste entro il 2030.
Offrendo il parcheggio gratuito per biciclette ai suoi abbonati annuali, Île-de-France Mobilités vuole offrire una migliore intermodalità di trasporto, incoraggiando i residenti dell'Ile-de-France a utilizzare la bicicletta oltre al trasporto pubblico, senza doversi preoccupare di trovare un luogo sicuro.
Oggi, più di 1.500 spazi per biciclette sicuri o self-access etichettati Île-de-France Mobilités sono accessibili vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni dell'Île-de-France.
I parcheggi per biciclette sono finanziati da Île-de-France Mobilités e distribuiti dagli operatori dei trasporti (SNCF o RATP), dalle autorità locali (comuni, EPCI o dipartimenti) o da Île-de-France Mobilités.