Più di 5.400 posti auto per biciclette offerti agli abbonati annuali Navigo, Imagine R e ai prezzi senior

5.400 posti disponibili in 98 stazioni... e altro ancora!

E questi = 3.000 posti offerti, allora, che cos'è? Questi sono i 77 armadietti per biciclette gestiti da SNCF Gares & Connexions, in tutta l'Île-de-France. Ora sono disponibili gratuitamente per i titolari di abbonamenti Navigo annuale, Imagine R e Senior validi. E ovviamente rimangono accessibili, ma non gratuiti, agli altri abbonati Navigo.

2.400 posti gratuiti in più

Una mappa interattiva elenca anche tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités gestiti da altri proprietari di progetti. Tra gli altri parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, 2.400 posti distribuiti dalle autorità locali, dagli operatori dei trasporti o da Île-de-France Mobilités sono offerti gratuitamente anche per gli abbonati annuali al trasporto pubblico.