380 nuovi posti Véligo nell'Île-de-France

Questi 9 nuovi spazi Véligo fanno parte di un programma di implementazione di 76 nuovi spazi Véligo che apriranno nel 2016 nell'Île-de-France, di cui 38 sotto la gestione del progetto SNCF. Queste istruzioni sicure sono accessibili sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.

Le Bourget (linea B) – 54 posti

Sainte Geneviève des Bois (linea C) – 40 posti

Bouray (linea C) – 20 posti

Brétigny-sur-Orge (linea C) – 40 posti

Créteil Pompadour (linea D) – 40 posti

Rosa Parks (linea E) – 64 posti

Plaisir Grignon (linea N) – 40 posti

Évry Courcouronnes (linea D) – 40 posti

Grigny Centre (linea D) – 40 posti