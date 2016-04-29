380 nuovi posti Véligo nell'Île-de-France
Questi 9 nuovi spazi Véligo fanno parte di un programma di implementazione di 76 nuovi spazi Véligo che apriranno nel 2016 nell'Île-de-France, di cui 38 sotto la gestione del progetto SNCF. Queste istruzioni sicure sono accessibili sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.
- Le Bourget (linea B) – 54 posti
- Sainte Geneviève des Bois (linea C) – 40 posti
- Bouray (linea C) – 20 posti
- Brétigny-sur-Orge (linea C) – 40 posti
- Créteil Pompadour (linea D) – 40 posti
- Rosa Parks (linea E) – 64 posti
- Plaisir Grignon (linea N) – 40 posti
- Évry Courcouronnes (linea D) – 40 posti
- Grigny Centre (linea D) – 40 posti
Per facilitare l'acquisto di questo abbonamento, SNCF Transilien ha aperto una piattaforma di vendita online per l'abbonamento Véligo. Questo nuovo servizio ti consente di ottenere il tuo abbonamento Véligo per il rifugio di tua scelta in pochi minuti
Oltre alla piattaforma online, i canali di informazione tradizionali sono sempre a disposizione dei clienti:
- Presso il Centro Gestione Véligo al numero 01 71 25 06 50 dalle 7:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (prezzo di una chiamata locale)
- Presso la biglietteria delle stazioni dotate di un armadietto Véligo dove i volantini daranno tutte le informazioni necessarie per un utilizzo semplice ed efficace del servizio, nonché le informazioni pratiche per sottoscriverlo.
L'obiettivo del PDUIF è quello di sviluppare più di 20.000 spazi Véligo entro il 2020.
Per maggiori informazioni sugli armadietti Veligo e Veligo Location, visita la pagina dedicata a questi servizi.