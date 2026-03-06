Cinque donne che hanno rivoluzionato i trasporti
L'automobile, la meccanica o il lavoro ferroviario: i trasporti sono percepiti come un mondo piuttosto maschile.
Tuttavia, dietro le invenzioni che oggi facilitano i viaggi di milioni di viaggiatori, ci sono donne brillanti con un occhio acuto, che sono state in grado di rispondere ai problemi dei trasporti con inventiva.
Tergicristalli, freni, segnali stradali o comfort a bordo: in occasione della Giornata internazionale della donna, vi presentiamo cinque donne che hanno rivoluzionato i trasporti.
#1. Bertha Benz, pioniera dei freni moderni
Bertha nacque nel 1849 in Germania. All'età di 24 anni, incontrò e sposò Carl Benz, che stava lavorando al primo modello di auto con motore a combustione.
Bertha lo sostiene, finanzia i suoi progetti e impara la meccanica del veicolo come il palmo della sua mano. Nel 1886 fu firmato il brevetto.
Rivelazione al volante
È al volante che nota un grosso problema: i freni si consumano troppo rapidamente.
Bertha ha un rivestimento in pelle aggiunto alle pastiglie dei freni per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e la resistenza nel tempo.
La guarnizione dei freni di Bertha Benz segna uno dei primi miglioramenti dell'impianto frenante : un principio che si evolverà verso le moderne finiture ancora utilizzate in auto, autobus, tram e treni.
Il genio del buzz ben padroneggiato
Nel 1888, quando l'automobile di suo marito non trovò il suo pubblico, Bertha Benz fece una scelta audace.
Percorre più di 100 chilometri al volante dell'automobile: è il primo viaggio in auto a lunga distanza della storia e un grande riflettore per il produttore Mercedes-Benz.
#2. Mary Anderson, la madre dei tergicristalli
Nei primi anni del 1900, l'americana Mary Anderson notò che in caso di pioggia o neve, i conducenti erano costretti a sporgere la testa fuori dal finestrino per vedere davanti a loro : i parabrezza ostruiti rendevano impossibile la guida.
Gli dà un'idea. Assume un'azienda per realizzare un prototipo: una leva azionabile dall'interno del veicolo, collegata a un braccio a molla, che muove avanti e indietro un tergipavimento di gomma incollato al parabrezza.
Depositò il brevetto nel 1903: nacque il primo tergicristallo funzionale.
Un'invenzione negata per lungo tempo
La sua invenzione rimase brevettata diciassette anni senza interessare gli industriali. Nel 1922, il brevetto cadde nel pubblico dominio. Nel frattempo, l'uso dell'automobile sta esplodendo.
L'idea viene recuperata e industrializzata, ed è la casa automobilistica americana Cadillac che sarà la prima ad equipaggiare le sue auto.
Un oggetto (indispensabile) che equipaggia ancora, 120 anni dopo la sua invenzione, automobili, autobus, tram e treni, in tutto il mondo.
#3. Mary Walton, contro il frastuono e il fumo in città
Mary Walton è cresciuta a New York, negli Stati Uniti. Suo padre la incoraggiò a studiare scienza e ingegneria, una rarità per una donna alla fine del diciannovesimo secolo.
A quel tempo, la città era sommersa dal rumore dei macchinari e dal fumo denso dei camini e delle locomotive a carbone. Per migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento acustico in città, Mary ha sviluppato due invenzioni.
- Sta sviluppando un sistema per pompare aria attraverso serbatoi d'acqua per intrappolare gli inquinanti all'uscita dei camini, riducendo l'impatto del fumo e dell'inquinamento atmosferico in città.
- Affronta il frastuono prodotto dalle metropolitane sopraelevate inventando una scatola di legno rivestita di catrame, sabbia e cotone posta sulle rotaie per attutire il rumore. Vendette il suo brevetto alla New York City Metropolitan Railroad.
#4. Olive Dennis, genio del comfort a bordo
Dopo aver studiato matematica e astronomia alla Columbia University, Olive Dennis è la prima donna a conseguire un master in ingegneria civile alla Cornell University (USA).
Reclutata nel 1920 dalla Baltimore & Ohio Railroad, divenne una delle prime ingegneri donne a lavorare sull'esperienza dei passeggeri a bordo dei treni.
La sua missione? Fai sentire bene i viaggiatori a bordo.
Percorre migliaia di chilometri per valutare le loro esigenze e chiedere loro quali sono le loro aspettative.
Gli dobbiamo:
- Un sistema di ventilazione regolabile per stabilizzare la temperatura
- Sedili reclinabili o pieghevoli
- Luci regolabili per la notte
- Banchi per mangiare in qualsiasi momento
- Aree toilette più confortevoli (distributore di sapone e carta)
- Materiali resistenti alle macchie e all'usura
#5. Margaret Calvert, Segnaletica universale
Margaret Calvert è nata in Sud Africa nel 1936, prima di trasferirsi nel Regno Unito. Ha studiato graphic design al Chelsea College of Art, dove ha incontrato Jock Kinneir, suo insegnante e mentore.
Fu Kinneir a offrirgli la sua prima missione: progettare la segnaletica per l'aeroporto di Gatwick.
Informazione, reazione: il genio della segnaletica
Nel 1960, con la democratizzazione dell'auto e lo sviluppo delle strade, il traffico e la velocità aumentarono.
Il governo britannico affida a Calvert e Kinneir la completa revisione della segnaletica per semplificarla, renderla leggibile a colpo d'occhio, da lontano e ad alta velocità. Il loro lavoro influenzerà la segnaletica stradale, ferroviaria e aeroportuale in tutto il mondo.
È all'origine di pittogrammi iconici come:
- "Attenzione bambini"
- "Opere"
- "Velocità consigliata"
- o "Presenza di animali"
Uno, due, tre caratteri iconici
Margaret Calvert ha partecipato alla creazione di diversi font.
La polizia di Gatwick per l'aeroporto, Rail Alphabet per la British Rail e la polizia dei trasporti, leggibile da lontano e ad alta velocità per la rete stradale inglese.
Un pioniere nel segnalamento dei trasporti.
Per andare oltre: scopri il patrimonio femminile dell'Ile-de-France
Per i curiosi, e sempre in occasione della Giornata internazionale della donna, abbiamo selezionato quattro luoghi per scoprire il patrimonio progettato e pensato dalle donne, nell'Île-de-France.