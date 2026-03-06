Cinque donne che hanno rivoluzionato i trasporti

Margaret Calvert è nata in Sud Africa nel 1936, prima di trasferirsi nel Regno Unito. Ha studiato graphic design al Chelsea College of Art, dove ha incontrato Jock Kinneir, suo insegnante e mentore.

Fu Kinneir a offrirgli la sua prima missione: progettare la segnaletica per l'aeroporto di Gatwick.

Informazione, reazione: il genio della segnaletica

Nel 1960, con la democratizzazione dell'auto e lo sviluppo delle strade, il traffico e la velocità aumentarono.

Il governo britannico affida a Calvert e Kinneir la completa revisione della segnaletica per semplificarla, renderla leggibile a colpo d'occhio, da lontano e ad alta velocità. Il loro lavoro influenzerà la segnaletica stradale, ferroviaria e aeroportuale in tutto il mondo.

È all'origine di pittogrammi iconici come:

"Attenzione bambini"

"Opere"

"Velocità consigliata"

o "Presenza di animali"

Uno, due, tre caratteri iconici

Margaret Calvert ha partecipato alla creazione di diversi font.

La polizia di Gatwick per l'aeroporto, Rail Alphabet per la British Rail e la polizia dei trasporti, leggibile da lontano e ad alta velocità per la rete stradale inglese.

Un pioniere nel segnalamento dei trasporti.