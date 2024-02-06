Investimenti: ordinate 103 nuove metropolitane per le linee 8, 12 e 13

La MF19 è la metropolitana ferroviaria di nuova generazione che equipaggerà 8 linee metropolitane nell'Île-de-France tra il 2025 e il 2033.

Affidabile, connesso, accessibile, moderno e più efficiente dal punto di vista energetico, è parte integrante dell'ambiziosa politica di modernizzazione del trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.

Nel 2019 sono stati ordinati 44 convogli di questo nuovo veicolo per equipaggiare le linee 10, 3bis e 7bis tra il 2025 e il 2027.

103 treni MF19 per le linee 8, 12 e 13 della metropolitana

E all'inizio del 2024, un nuovo ordine per 103 treni è stato appena votato per le linee 8, 12 e 13 della metropolitana dell'Ile-de-France.

Un nuovo investimento di 1,1 miliardi di euro, che consentirà la circolazione del nuovo MF19 sulle tre linee interessate tra il 2027 e il 2029.