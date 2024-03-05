L'MF19, in breve

Fascicolo

MF19, la metropolitana ferroviaria

Nuova generazione

Un nuovo standard per la metropolitana nell'Île-de-France

Dal 2025, una metropolitana di nuova generazione arriverà su metà delle linee dell'Ile-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13). Accessibile, confortevole e affidabile, mette la tecnologia al servizio del comfort dei viaggiatori.

Incontralo.

8Linee
ospiterà la nuova metropolitana MF19 nell'Île-de-France
Orizzonte2025
questa è la data a partire dalla quale l'MF19 sarà gradualmente schierato sulle nostre rotte

MF19: nei segreti del design della nuova metropolitana di Parigi

Scopri in video come è stato concepito il design della MF19, la nuova metropolitana di Parigi. Tre attori chiave di Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom, rivelano l'intero processo: design di interni ed esterni, comfort dei passeggeri, innovazioni tecniche e scelte estetiche.

Più + design? La storia di un sedile come nessun altro

Per poter guardare questo video, è necessario

Scopri il 1° convoglio MF19 che equipaggerà la linea 10

Il 26 settembre 2025, il primo treno MF19 destinato ad equipaggiare la linea 10 della metropolitana è arrivato nell'Île-de-France. Dai un'occhiata!

Per poter guardare questo video, è necessario

© Alstom

MF19: una nuova visione della mobilità

Il nostro modo di guardare alla vita di tutti i giorni si sta evolvendo e la visione dei trasporti con essa.

Per adattarsi alle mutevoli esigenze dei viaggiatori e offrire una soluzione forte alle crescenti sfide del traffico, è stato necessario inventare un nuovo standard. Questa è la MF19 : una metropolitana modulare, simbolo di modernità, pensata per rispondere alle sfide di domani e alle esigenze di oggi.

Il calendario MF19

L'MF19 arriva in:

  • 2025 sulla linea 10,
  • 2026 sulla linea 7bis,
  • 2027 sulla linea 3 bis,
  • 2027 sulla linea 13,
  • 2028 sulla linea 12,
  • 2029 sulla linea 8,
  • 2031 sulla linea 3,
  • 2033 sulla linea 7.

La metropolitana di domani inizia i suoi test nell'Île-de-France

Le prime vetture MF19 sono arrivate alle officine di Bobigny (Seine-Saint-Denis) dove stanno iniziando una serie di test portuali prima di essere testate di notte su tutta la rete.

Un ultimo passo, prima di accogliere i primi passeggeri sulla linea 10 della metropolitana, dalla fine del 2025.

Per poter guardare questo video, è necessario

Immagine 1 di 2

Treno di prova per la nuova metropolitana MF19 presso l'officina di manutenzione di Bobigny nell'Île-de-France © Île-de-France Mobilités

© Alstom

L'MF19 ottiene il marchio Janus de l'industrie dall'Institut Français du Design

Un marchio di eccellenza che premia ogni anno il lavoro di design industriale di aziende e autorità locali, il Janus de l'industrie ha scelto di evidenziare il lavoro di Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom (produttore della metropolitana) nel 2024, per il loro impegno sostenibile per le condizioni di viaggio e l'ambiente dei viaggiatori nell'Île-de-France.

In video: l'assemblaggio della primissima auto

Vieni con noi nel sito produttivo di Alstom a Crespin, Hauts-de-France, per scoprire l'assemblaggio della prima vettura MF19.

Per poter guardare questo video, è necessario

410Nuove metropolitane
sulle linee entro il 2035
600milioni
dei viaggiatori interessati nell'Île-de-France

La carta d'identità MF19

Tutte le informazioni per conoscere meglio la tua nuova metropolitana in un'unica pagina? Questa è la carta d'identità MF19!

La metropolitana nell'Île-de-France, una storia di innovazione

La metropolitana è più di un secolo di storia. Dai primi treni in legno ai modelli di ultima generazione, la mobilità nell'Île-de-France è scritta attraverso innovazioni tecnologiche.

Velocità, prestazioni e materiali più responsabili : l'MF19 scrive un nuovo capitolo nella storia della mobilità collettiva, portando con sé un'immagine più attraente del vivere in città.

MF19, un design aperto e modulare

  • Adattarsi alle esigenze delle diverse linee: modulare, la metropolitana MF19 è disponibile in tre lunghezze di treno, può passare dalla guida manuale alla guida automatica e ha diversi tipi di layout interni, per adattarsi alle evoluzioni delle diverse linee che equipaggia.
  • Creare spazio : treno "boa" aperto per tutta la sua lunghezza, l'MF19 lascia passare la luce, apre gli occhi e facilita il movimento dei passeggeri a bordo.
© Alstom

Mobilità che ascolta i viaggiatori

  • Offri scelta: diverse aree di attesa (viaggio breve e lungo, spazio riservato alle persone con mobilità ridotta) facilitano la distribuzione dei passeggeri e il comfort a bordo.
  • Maggiore comfort: aria condizionata reversibile, sedili confortevoli, atmosfera di luce naturale, porte USB e schermi per informazioni sui passeggeri in tempo reale - l'MF19 è dotato delle ultime tecnologie.

L'MF19, in breve