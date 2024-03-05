L'MF19, in breve

Dal 2025, una metropolitana di nuova generazione arriverà su metà delle linee dell'Ile-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13). Accessibile, confortevole e affidabile, mette la tecnologia al servizio del comfort dei viaggiatori.
MF19, la metropolitana ferroviaria
Un nuovo standard per la metropolitana nell'Île-de-France
Dal 2025, una metropolitana di nuova generazione arriverà su metà delle linee dell'Ile-de-France (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13). Accessibile, confortevole e affidabile, mette la tecnologia al servizio del comfort dei viaggiatori.
MF19: nei segreti del design della nuova metropolitana di Parigi
Scopri in video come è stato concepito il design della MF19, la nuova metropolitana di Parigi. Tre attori chiave di Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom, rivelano l'intero processo: design di interni ed esterni, comfort dei passeggeri, innovazioni tecniche e scelte estetiche.
Scopri il 1° convoglio MF19 che equipaggerà la linea 10
Il 26 settembre 2025, il primo treno MF19 destinato ad equipaggiare la linea 10 della metropolitana è arrivato nell'Île-de-France. Dai un'occhiata!
MF19: una nuova visione della mobilità
Il nostro modo di guardare alla vita di tutti i giorni si sta evolvendo e la visione dei trasporti con essa.
Per adattarsi alle mutevoli esigenze dei viaggiatori e offrire una soluzione forte alle crescenti sfide del traffico, è stato necessario inventare un nuovo standard. Questa è la MF19 : una metropolitana modulare, simbolo di modernità, pensata per rispondere alle sfide di domani e alle esigenze di oggi.
Il calendario MF19
L'MF19 arriva in:
- 2025 sulla linea 10,
- 2026 sulla linea 7bis,
- 2027 sulla linea 3 bis,
- 2027 sulla linea 13,
- 2028 sulla linea 12,
- 2029 sulla linea 8,
- 2031 sulla linea 3,
- 2033 sulla linea 7.
La metropolitana di domani inizia i suoi test nell'Île-de-France
Le prime vetture MF19 sono arrivate alle officine di Bobigny (Seine-Saint-Denis) dove stanno iniziando una serie di test portuali prima di essere testate di notte su tutta la rete.
Un ultimo passo, prima di accogliere i primi passeggeri sulla linea 10 della metropolitana, dalla fine del 2025.
L'MF19 ottiene il marchio Janus de l'industrie dall'Institut Français du Design
Un marchio di eccellenza che premia ogni anno il lavoro di design industriale di aziende e autorità locali, il Janus de l'industrie ha scelto di evidenziare il lavoro di Île-de-France Mobilités, RATP e Alstom (produttore della metropolitana) nel 2024, per il loro impegno sostenibile per le condizioni di viaggio e l'ambiente dei viaggiatori nell'Île-de-France.
In video: l'assemblaggio della primissima auto
Vieni con noi nel sito produttivo di Alstom a Crespin, Hauts-de-France, per scoprire l'assemblaggio della prima vettura MF19.
La carta d'identità MF19
Tutte le informazioni per conoscere meglio la tua nuova metropolitana in un'unica pagina? Questa è la carta d'identità MF19!
La metropolitana nell'Île-de-France, una storia di innovazione
La metropolitana è più di un secolo di storia. Dai primi treni in legno ai modelli di ultima generazione, la mobilità nell'Île-de-France è scritta attraverso innovazioni tecnologiche.
Velocità, prestazioni e materiali più responsabili : l'MF19 scrive un nuovo capitolo nella storia della mobilità collettiva, portando con sé un'immagine più attraente del vivere in città.
MF19, un design aperto e modulare
- Adattarsi alle esigenze delle diverse linee: modulare, la metropolitana MF19 è disponibile in tre lunghezze di treno, può passare dalla guida manuale alla guida automatica e ha diversi tipi di layout interni, per adattarsi alle evoluzioni delle diverse linee che equipaggia.
- Creare spazio : treno "boa" aperto per tutta la sua lunghezza, l'MF19 lascia passare la luce, apre gli occhi e facilita il movimento dei passeggeri a bordo.
Mobilità che ascolta i viaggiatori
- Offri scelta: diverse aree di attesa (viaggio breve e lungo, spazio riservato alle persone con mobilità ridotta) facilitano la distribuzione dei passeggeri e il comfort a bordo.
- Maggiore comfort: aria condizionata reversibile, sedili confortevoli, atmosfera di luce naturale, porte USB e schermi per informazioni sui passeggeri in tempo reale - l'MF19 è dotato delle ultime tecnologie.