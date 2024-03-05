L'MF19, in breve

Il nostro modo di guardare alla vita di tutti i giorni si sta evolvendo e la visione dei trasporti con essa.

Per adattarsi alle mutevoli esigenze dei viaggiatori e offrire una soluzione forte alle crescenti sfide del traffico, è stato necessario inventare un nuovo standard. Questa è la MF19 : una metropolitana modulare, simbolo di modernità, pensata per rispondere alle sfide di domani e alle esigenze di oggi.