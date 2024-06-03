Come vengono testate le nuove metropolitane prima della messa in servizio?

Passaggio 4: test di convalida

Questo è il passo più lungo. Prima sui binari del produttore, poi di notte sulle linee della rete Ile-de-France, i treni della metropolitana saranno testati in condizioni di traffico per verificare che tutti i requisiti delle specifiche siano rispettati.

Quali sono le specifiche? Il documento che elenca tutte le condizioni che il futuro treno deve soddisfare per essere commercializzato (prestazioni energetiche, dotazioni di comfort e sicurezza, emissione di rumore o particelle, ecc.). L'operatore è responsabile della stesura di questo documento in modo che il treno soddisfi al meglio le sue esigenze e quelle dei passeggeri.