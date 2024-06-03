Come vengono testate le nuove metropolitane prima della messa in servizio?
A cosa servono i test?
Scegliere di dotare la rete di trasporto di nuove metropolitane è un'avventura a lungo termine che inizia con la progettazione del futuro materiale rotabile e termina con una serie di test essenziali per garantire:
- la compatibilità del materiale rotabile con l'infrastruttura di rete,
- Rispetto delle normative vigenti,
- La sicurezza e il comfort dei viaggiatori.
Uno per uno, scopri le sei fasi principali dei test prima dell'introduzione di una nuova metropolitana nell'Île-de-France.
Fase 1: test statici, verifica del funzionamento generale della metropolitana
Una volta costruiti i primi prototipi di treni, è arrivato il momento dei test. E per aprire le danze, tocca ai test statici iniziare.
Questi test sono giustamente chiamati, in quanto si svolgono senza alcun movimento del veicolo. Prima eseguiti su ogni carrozza, vengono poi eseguiti sul treno assemblato.
Tutti questi test consentono di verificare il funzionamento generale del convoglio. Aria condizionata, collegamento elettrico, illuminazione, dispositivi di frenatura, segnale acustico, tutto è pettinato. Vengono inoltre eseguiti test di tenuta per evitare perdite in caso di pioggia.
Un problema? I team apportano le modifiche necessarie prima di passare alla seconda fase.
Qual è il rapporto tra un "maiale" e i test di una metropolitana?
Cos'è un maiale? Un oggetto pesante collocato all'interno dei treni della metropolitana durante i test per simulare il peso effettivo del treno in circolazione, una volta equipaggiato e caricato con i suoi passeggeri.
Fase 2: sicurezza, prestazioni e comfort, via ai test dinamici
Una volta completati i test statici, è tempo per il produttore di testare il nuovo veicolo in condizioni operative. Nel caso delle metropolitane costruite da Alstom, il treno viene testato su binari dedicati nei siti di Valenciennes-Petite Forêt o Crespin, ad esempio, e poi su un circuito chiuso, in particolare presso il Railway Test Center (CEF) nell'Hauts-de-France.
Funzionamento delle batterie, schermi, accelerazione e frenata, elettronica, ancora una volta, tutto è finemente analizzato e validato.
Fase 3: test climatici, per una metropolitana in grado di funzionare in tutte le condizioni atmosferiche
Per garantire il suo corretto funzionamento e il comfort dei passeggeri in tutte le condizioni atmosferiche, la metropolitana viene testata in condizioni climatiche estreme (da -20° a +45°).
I treni possono essere testati in Francia in simulatori (chiamati camere climatiche) come quello del Petite-Forêt Railway Test Center (CEF) di Valenciennes: alcuni veicoli possono essere testati anche in Europa come Vienna, in Austria.
Passaggio 4: test di convalida
Questo è il passo più lungo. Prima sui binari del produttore, poi di notte sulle linee della rete Ile-de-France, i treni della metropolitana saranno testati in condizioni di traffico per verificare che tutti i requisiti delle specifiche siano rispettati.
Quali sono le specifiche? Il documento che elenca tutte le condizioni che il futuro treno deve soddisfare per essere commercializzato (prestazioni energetiche, dotazioni di comfort e sicurezza, emissione di rumore o particelle, ecc.). L'operatore è responsabile della stesura di questo documento in modo che il treno soddisfi al meglio le sue esigenze e quelle dei passeggeri.
Il "jerk", chiunque?
Il jerk è il nome tecnico dato allo scatto provato durante la frenata di un treno. Viene testato al momento dei test per essere ridotto al minimo per il comfort dei viaggiatori.
Passaggio 5: test di integrazione, un problema di compatibilità
Una metropolitana che funziona è una metropolitana collegata al centro di controllo, ai sensori, ai vari beacon, agli altri treni in circolazione e a tutte le infrastrutture che incontrerà sulla sua strada.
In questa fase, viene verificata la compatibilità della futura metropolitana con la rete di trasporto pubblico.
I test di integrazione si svolgono parallelamente alla formazione dei conducenti. È un po' come una prova generale prima di mettere in servizio la metropolitana e accogliere i primi passeggeri.
Fase 6: Rilascio commerciale, tutti a bordo
Dopo lunghi mesi di test, la nuova metropolitana può finalmente circolare sulle linee e aprire le sue porte nelle stazioni!