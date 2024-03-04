Dietro le quinte dei vostri trasporti: come sono costruite le metropolitane?
Prima di costruire una metropolitana, devi immaginarlo
Prima di costruire una metropolitana, deve essere progettata pezzo per pezzo e pianificata ogni dettaglio della sua fabbricazione. Un passaggio, che può richiedere fino a due anni.
Fase 1: Progettazione
Le specifiche
Prima di tutto, durante il bando di gara, l'azienda che effettua l'ordine definisce e scrive le sue specifiche.
Dimensioni, architettura, finiture interne, modalità di controllo (con o senza cabina di guida), sicurezza, accessibilità, tecnologie a bordo... Il capitolato è il documento che specifica tutti i requisiti che il futuro treno dovrà soddisfare (requisiti tecnici e funzionali, che tengono tutti conto delle norme vigenti).
Il costruttore della futura metropolitana propone quindi un modello che soddisfi tutti i requisiti e i vincoli.
La fase di sviluppo
Il contratto è firmato! Il progetto può ora essere studiato, immaginato e disegnato nei minimi dettagli.
È in questa fase che decidiamo la forma della metropolitana, le parti necessarie, i materiali che verranno utilizzati, ma anche i sedili, la forma delle barre o il modo in cui le porte si apriranno. Tanti dettagli che contano per l'esperienza dei viaggiatori, la loro sicurezza e la longevità del veicolo.
Cosa c'è da sapere
Durante tutto il processo di produzione, lo sponsor verifica il rispetto delle specifiche e garantisce la corretta integrazione della metropolitana nel complesso ambiente della rete metropolitana dell'Ile-de-France.
Industrializzazione
Per costruire una metropolitana su larga scala, devi industrializzarne la costruzione. Cosa significa?
Che i team di ingegneri pensino a tutte le fasi della produzione della metropolitana e delle sue attrezzature (aria condizionata, sedile, vestizione, ecc ...). Controllano anche la corretta corrispondenza del treno con le apparecchiature che interagiranno con esso.
Come costruire le parti e dove acquistarle? Con quale passo iniziare? Quali strumenti saranno necessari? Quanto tempo e quante persone per ogni fase di costruzione? Tutto è stato esaminato.
Ora è il momento di costruire
Fase 2: pre-equipaggiamento dei sottogruppi
È con questo passaggio che la metropolitana inizia a prendere forma.
Tradizionalmente, il costruttore ha fabbricato il corpo (lo scheletro metallico che costituirà, una volta equipaggiato, il futuro veicolo).
Per le nuove metropolitane, le diverse parti, chiamate sottoinsiemi, che costituiscono un veicolo (telaio, facce e tetto) sono pre-equipaggiate prima di essere assemblate insieme.
Questo è il momento dell'installazione delle finestre, dei meccanismi delle porte, dell'isolamento, del pavimento, della pavimentazione, del primo rivestimento o di tutto il cablaggio del treno e dei primi collegamenti dei sistemi elettronici.
Cosa c'è da sapere
I primi treni prodotti (chiamati treni "pre-serie") vengono utilizzati per i test di convalida prima di iniziare la produzione su larga scala.
Passaggio 3: assemblaggio
Ora che i quattro lati del futuro veicolo sono stati equipaggiati, saranno assemblati insieme : questo si chiama rivettatura.
Le quattro facce sono attaccate l'una all'altra da potenti bulloni (rivetti) per formare la futura auto.
Fase 4: veicolo principale o auto semplice, è ora che si decide
A questo punto, tutte le casse sembrano uguali e sono aperte nella parte anteriore e posteriore. Per finalizzarli e trasformarli in un'auto, aggiungiamo loro:
- Una cabina : diventa quindi un veicolo principale con un posto per il conducente (se la metropolitana non è automatica) o un finestrino per consentire ai passeggeri di osservare il viaggio (nel caso in cui la metropolitana sia automatica). Sarà situato ad un'estremità o all'altra del treno della metropolitana.
oppure
- Un sistema di intercircolazione: è la parte che collega un'auto all'altra . Le carrozze possono essere aperte una sopra l'altra per consentire ai passeggeri di muoversi liberamente lungo il treno (questo è chiamato un treno "boa") o chiuse tra di loro.
Fase 5: una seconda fase per l'attrezzatura e l'interior design
Elettronica, aria condizionata, filtrazione dell'aria, porte, schermi, sedili, barre... L'auto continua ad essere attrezzata per accogliere i viaggiatori.
Passaggio 6: impostazione del carrello (che consente alla metropolitana di funzionare)
Il veicolo è pronto a rotolare... o quasi. È il momento dell'installazione dei carrelli - chiamato "carrello".
Che la tua metropolitana sia ferroviaria o pneumatica, è dotata di un carrello: un carrello situato sotto l'auto e su cui le ruote sono fissate con assi.
I carrelli consentono alla metropolitana di rotolare e adattarsi correttamente al binario.
Passo 7: Andiamo in produzione
Una volta che la prima auto è stata costruita, testata e adattata alle esigenze, è tempo di produrre le altre auto.
Cosa c'è da sapere
La prima vettura impiega un po' di tempo per essere costruita per dare ai team il tempo di testarla, apportare le modifiche finali e abituarsi alle nuove procedure di produzione. Ma una volta oliata la meccanica, il tasso di produzione accelera per raggiungere il massimo tasso di produzione !
Fase 8: primo convoglio, validazione su tutta la linea
Un treno è quello che vedi arrivare alla stazione quando aspetti la tua metropolitana: un insieme di auto assemblate insieme.
Una volta completato il primo convoglio, può essere testato da ogni angolazione per garantire la sicurezza dei passeggeri prima di entrare in circolazione commerciale.