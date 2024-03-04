Dietro le quinte dei vostri trasporti: come sono costruite le metropolitane?

Prima di costruire una metropolitana, devi immaginarlo

Prima di costruire una metropolitana, deve essere progettata pezzo per pezzo e pianificata ogni dettaglio della sua fabbricazione. Un passaggio, che può richiedere fino a due anni.

Fase 1: Progettazione

Le specifiche

Prima di tutto, durante il bando di gara, l'azienda che effettua l'ordine definisce e scrive le sue specifiche.

Dimensioni, architettura, finiture interne, modalità di controllo (con o senza cabina di guida), sicurezza, accessibilità, tecnologie a bordo... Il capitolato è il documento che specifica tutti i requisiti che il futuro treno dovrà soddisfare (requisiti tecnici e funzionali, che tengono tutti conto delle norme vigenti).

Il costruttore della futura metropolitana propone quindi un modello che soddisfi tutti i requisiti e i vincoli.

La fase di sviluppo

Il contratto è firmato! Il progetto può ora essere studiato, immaginato e disegnato nei minimi dettagli.

È in questa fase che decidiamo la forma della metropolitana, le parti necessarie, i materiali che verranno utilizzati, ma anche i sedili, la forma delle barre o il modo in cui le porte si apriranno. Tanti dettagli che contano per l'esperienza dei viaggiatori, la loro sicurezza e la longevità del veicolo.

Cosa c'è da sapere

Durante tutto il processo di produzione, lo sponsor verifica il rispetto delle specifiche e garantisce la corretta integrazione della metropolitana nel complesso ambiente della rete metropolitana dell'Ile-de-France.

Industrializzazione

Per costruire una metropolitana su larga scala, devi industrializzarne la costruzione. Cosa significa?

Che i team di ingegneri pensino a tutte le fasi della produzione della metropolitana e delle sue attrezzature (aria condizionata, sedile, vestizione, ecc ...). Controllano anche la corretta corrispondenza del treno con le apparecchiature che interagiranno con esso.

Come costruire le parti e dove acquistarle? Con quale passo iniziare? Quali strumenti saranno necessari? Quanto tempo e quante persone per ogni fase di costruzione? Tutto è stato esaminato.