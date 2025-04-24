MF19: dal tessuto ai test, la storia di una seduta come nessun'altra

MF19, la metropolitana che ripensa l'esperienza del viaggiatore

Per cominciare, cos'è l'MF19? È la metropolitana accessibile, affidabile e connessa che equipaggerà 8 linee entro il 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13), a partire dalla linea 10, dalla fine del 2025.

Dalla scelta dei materiali all'illuminazione, dal design degli schermi informativi alla forma finale dei sedili, l'MF19 è un'incarnazione tangibile degli investimenti colossali effettuati da Île-de-France Mobilités (10 miliardi di euro investiti entro il 2035) per facilitare e rendere più affidabile il viaggio per tutti i residenti dell'Ile-de-France.