MF19: dal tessuto ai test, la storia di una seduta come nessun'altra
MF19, la metropolitana che ripensa l'esperienza del viaggiatore
Per cominciare, cos'è l'MF19? È la metropolitana accessibile, affidabile e connessa che equipaggerà 8 linee entro il 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13), a partire dalla linea 10, dalla fine del 2025.
Dalla scelta dei materiali all'illuminazione, dal design degli schermi informativi alla forma finale dei sedili, l'MF19 è un'incarnazione tangibile degli investimenti colossali effettuati da Île-de-France Mobilités (10 miliardi di euro investiti entro il 2035) per facilitare e rendere più affidabile il viaggio per tutti i residenti dell'Ile-de-France.
Ma progettare un mezzo di trasporto in grado di soddisfare le diverse e mutevoli esigenze di tutti i viaggiatori è una sfida.
Una sfida a cui devono rispondere i progettisti, il cui compito è quello di coniugare il funzionale con il confortevole immaginando, concretamente e tecnicamente, la metropolitana che si prenderà domani.
Ergonomia, robustezza, innovazione: design fino alla fine della seduta
Frutto di una collaborazione tra progettisti, ergonomi e test degli utenti,il sedile MF19 è stato progettato con il chiaro obiettivo di fornire la massima pulizia, accessibilità e comfort con una forma adatta al maggior numero possibile di persone.
I dettagli che fanno la differenza
- Uno schienale adatto a tutte le morfologie : la sua curvatura abbraccia naturalmente la schiena e mantiene la zona lombare, qualunque sia la taglia del viaggiatore.
- Un sedile ottimizzato per comfort e movimento : leggermente rialzato all'anteriore per mantenere una postura comoda e curva al posteriore, per assorbire la frenata.
- Un rivestimento progettato per durare : realizzato in velluto intrecciato con l'85% di lana e il 15% di poliammide nei colori di Île-de-France Mobilités, il sedile è abbastanza spesso da dare una morbida sensazione di rimbalzo. È resistente alla polvere, alla luce, al fuoco, al fumo e persino alla lacerazione con una sottile griglia protettiva, simile a una cotta di maglia.
- Illuminazione integrata : il sedile dell'MF19 è dotato di illuminazione sotto il sedile per aumentare la visibilità e quindi la sensazione di sicurezza a bordo.
Un sedile testato e approvato dai viaggiatori
Prima della sua validazione, il sedile dell'MF19 è stato sottoposto a rigorosi test con un panel di viaggiatori rappresentativi : di varie dimensioni, età e morfologie.
Dotati di sensori, i tester hanno valutato il sedile in sessioni di 20 minuti: la durata media di un viaggio in metropolitana.
I dati raccolti (tensione muscolare, micro-movimenti, posizione, comfort) hanno permesso di affinare il design per offrire un sedile universale, valutato 16/20 (miglior punteggio della rete Île-de-France Mobilités).
Pronto per un'esperienza di viaggio di nuova generazione?
Con l'MF19, Île-de-France Mobilités sta ridefinendo gli standard del trasporto urbano ponendo il comfort e l'innovazione al centro delle sue priorità. Una visione innovativa e confortevole, che rivoluziona gli spostamenti quotidiani nell'Île-de-France.
Non vedi l'ora di provarlo?