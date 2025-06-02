Gares de Demain: un bando per progetti per potenziare le stazioni della periferia con servizi e negozi locali
Stazioni di domani: che cos'è?
Lanciato nel 2021 da Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, sostenuto quest'anno dalla Regione Île-de-France, il programmaGares de Demain propone di integrare servizi e negozi locali nelle stazioni della periferia*, al centro degli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France. L'idea? Semplificare la vita dei passeggeri e rivitalizzare le stazioni esistenti valorizzando gli spazi vuoti.
Qual è l'obiettivo?
Spesso dotate di terminali di acquisto per biglietti di trasporto senza una reale presenza umana o servizi accessori, queste stazioni devono essere reinvestite per soddisfare le esigenze di passeggeri e residenti.
L'obiettivo? Trasformare i luoghi della mobilità in veri e propri luoghi in cui vivere : più umani, più sicuri e più puliti.
Le stazioni di domani: le stazioni di domani in immagini
Il programma Gares de Demain ha già 7 progetti che sono stati lanciati nel 2024. Presto seguito da 7 nuove aperture nel 2025.
Scoprine due in video!
Sviluppa servizi che trasformano il comfort quotidiano
- Comprare un mazzo di fiori freschi mentre vai al lavoro?
- Fare scorta di verdure fresche la sera, prima di tornare a casa?
- Vuoi allenarti con gli appassionati per imparare gli scacchi?
- Consegnare un pacco prima di partire per il lavoro?
Tante possibilità che semplificano la vita e ottimizzano gli spostamenti quotidiani nelle periferie.
Hai un progetto? Iscriviti dal 3 giugno al 30 settembre 2025!
Hai un progetto commerciale o di servizio locale? Per candidarsi e investire in una delle 60 stazioni periferiche individuate dal programma, appuntamento presto dal 3 giugno al 30 settembre 2025 (mezzogiorno).
Perché scegliere il programma Gares de Demain per il tuo progetto?
- Presenze giornaliere garantite dai flussi di viaggiatori
- Il tuo progetto sostenuto e sovvenzionato dai principali attori della mobilità nell'Île-de-France
- Opinioni unanimi da parte di viaggiatori e residenti**: il 92% di loro considera utile il servizio e l'84% ritiene che l'attività soddisfi le esigenze degli abitanti del quartiere
- I commercianti affermati hanno dato un punteggio di 8,9/10 alla frequentazione della loro attività e 9,3/10 alla qualità della posizione (attraversata da un flusso di viaggiatori e residenti giornalieri)
- Partecipi alla rivitalizzazione del tuo territorio e al miglioramento del comfort nelle stazioni della tua regione
Più che una stazione ferroviaria, un luogo da vivere
Tra luoghi di mobilità e luoghi di vita, il programma Gares de Demain dà un senso alle stazioni, al centro della vita quotidiana di migliaia di passeggeri nell'Île-de-France, creando, nel loro tragitto casa-lavoro, servizi utili che semplificano la loro vita quotidiana.
La promessa di una mobilità più dinamica, più pratica e più umana nelle periferie esterne. Una trasformazione che avvantaggia tutti: viaggiatori, residenti e commercianti.
*Ospitare meno di 2500 viaggiatori al giorno e avere superfici disponibili
**Sondaggio condotto nel gennaio 2025 su 159 intervistati