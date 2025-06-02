Gares de Demain: un bando per progetti per potenziare le stazioni della periferia con servizi e negozi locali

Stazioni di domani: che cos'è?

Lanciato nel 2021 da Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, sostenuto quest'anno dalla Regione Île-de-France, il programmaGares de Demain propone di integrare servizi e negozi locali nelle stazioni della periferia*, al centro degli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France. L'idea? Semplificare la vita dei passeggeri e rivitalizzare le stazioni esistenti valorizzando gli spazi vuoti.

Qual è l'obiettivo?

Spesso dotate di terminali di acquisto per biglietti di trasporto senza una reale presenza umana o servizi accessori, queste stazioni devono essere reinvestite per soddisfare le esigenze di passeggeri e residenti.

L'obiettivo? Trasformare i luoghi della mobilità in veri e propri luoghi in cui vivere : più umani, più sicuri e più puliti.

Le stazioni di domani: le stazioni di domani in immagini

Il programma Gares de Demain ha già 7 progetti che sono stati lanciati nel 2024. Presto seguito da 7 nuove aperture nel 2025.

Scoprine due in video!