Gares de Demain: un bando per progetti per potenziare le stazioni della periferia con servizi e negozi locali

La parte anteriore della sala da tè "Aux Quais" nella Gare de l'Étang-la-Ville negli Yvelines (78) © Cyril Cagnat

Stazioni di domani: che cos'è?

Lanciato nel 2021 da Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, sostenuto quest'anno dalla Regione Île-de-France, il programmaGares de Demain propone di integrare servizi e negozi locali nelle stazioni della periferia*, al centro degli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France. L'idea? Semplificare la vita dei passeggeri e rivitalizzare le stazioni esistenti valorizzando gli spazi vuoti.

Qual è l'obiettivo?

Spesso dotate di terminali di acquisto per biglietti di trasporto senza una reale presenza umana o servizi accessori, queste stazioni devono essere reinvestite per soddisfare le esigenze di passeggeri e residenti.

L'obiettivo? Trasformare i luoghi della mobilità in veri e propri luoghi in cui vivere : più umani, più sicuri e più puliti.

Le stazioni di domani: le stazioni di domani in immagini

Il programma Gares de Demain ha già 7 progetti che sono stati lanciati nel 2024. Presto seguito da 7 nuove aperture nel 2025.

Scoprine due in video!

Sviluppa servizi che trasformano il comfort quotidiano

  • Comprare un mazzo di fiori freschi mentre vai al lavoro?
  • Fare scorta di verdure fresche la sera, prima di tornare a casa?
  • Vuoi allenarti con gli appassionati per imparare gli scacchi?
  • Consegnare un pacco prima di partire per il lavoro?

Tante possibilità che semplificano la vita e ottimizzano gli spostamenti quotidiani nelle periferie.

Il negozio dell'usato vintage "Joéma" nella stazione di Bourron-Marlotte-Grez in Seine-et-Marne (77) © Cyril Cagnat

Hai un progetto? Iscriviti dal 3 giugno al 30 settembre 2025!

Hai un progetto commerciale o di servizio locale? Per candidarsi e investire in una delle 60 stazioni periferiche individuate dal programma, appuntamento presto dal 3 giugno al 30 settembre 2025 (mezzogiorno).

Perché scegliere il programma Gares de Demain per il tuo progetto?

  • Presenze giornaliere garantite dai flussi di viaggiatori
  • Il tuo progetto sostenuto e sovvenzionato dai principali attori della mobilità nell'Île-de-France
  • Opinioni unanimi da parte di viaggiatori e residenti**: il 92% di loro considera utile il servizio e l'84% ritiene che l'attività soddisfi le esigenze degli abitanti del quartiere
  • I commercianti affermati hanno dato un punteggio di 8,9/10 alla frequentazione della loro attività e 9,3/10 alla qualità della posizione (attraversata da un flusso di viaggiatori e residenti giornalieri)
  • Partecipi alla rivitalizzazione del tuo territorio e al miglioramento del comfort nelle stazioni della tua regione

Più che una stazione ferroviaria, un luogo da vivere

Il caldo interno della sala da tè "Aux quais" nella stazione di Étang-la-Ville negli Yvelines (78) © Cyril Cagnat

Tra luoghi di mobilità e luoghi di vita, il programma Gares de Demain dà un senso alle stazioni, al centro della vita quotidiana di migliaia di passeggeri nell'Île-de-France, creando, nel loro tragitto casa-lavoro, servizi utili che semplificano la loro vita quotidiana.

La promessa di una mobilità più dinamica, più pratica e più umana nelle periferie esterne. Una trasformazione che avvantaggia tutti: viaggiatori, residenti e commercianti.

*Ospitare meno di 2500 viaggiatori al giorno e avere superfici disponibili

**Sondaggio condotto nel gennaio 2025 su 159 intervistati