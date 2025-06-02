Invito a presentare progettiGares de demain

/!\ PROROGA della fase di candidatura: Ora hai tempo fino al 30 settembre alle 12:00 per inviare il tuo file sulla piattaforma associata.

In un contesto di trasformazione della mobilità e di affermazione del ruolo strutturante delle stazioni nelle dinamiche territoriali, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France e SNCF Gares & Connexions riaffermano il loro impegno a rendere le stazioni luoghi di vita e di servizio, il più vicino possibile alle esigenze dei passeggeri e dei residenti.

Il programma Gares de Demain è stato lanciato per fornire ai responsabili di progetto spazi liberi nelle stazioni in modo che possano sviluppare progetti sostenibili e vantaggiosi per i territori e i loro abitanti.