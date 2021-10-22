Polo - Stazione

Invito a presentare progettiGares de demain

Vincitori

Vincitori del bando

I vincitori del bando Gares de Demain sono stati annunciati ufficialmente alle Assises des Transports dans la Ruralité il 5 dicembre 2025 e sono i seguenti:

  • Bougival (Linea L) – Station Cœur – Tiers-lieu
  • Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café​
  • Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Caffè
  • L'Isle Adam Parmain (Linea H) – La Gare Fermière – Primeur in corto circuito
  • Livry sur Seine (Linea R) – La Lyre Gourmande – Pasticceria
  • Massy Verrières (RER B e C) – Pausa Cucito – Caffè / Servizio Personale
  • Lardy (RER C) – Il MEUP – Caffè cooperativo con azioni culturali e ambientali
  • Vaux sur Seine (Linea J) – Chez Julie – Café Jeux
  • Villiers Montbarbin (T14) – Il Moulin Jaune – Spazio culturale