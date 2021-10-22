Vincitori
Vincitori del bando
I vincitori del bando Gares de Demain sono stati annunciati ufficialmente alle Assises des Transports dans la Ruralité il 5 dicembre 2025 e sono i seguenti:
- Bougival (Linea L) – Station Cœur – Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Caffè
- L'Isle Adam Parmain (Linea H) – La Gare Fermière – Primeur in corto circuito
- Livry sur Seine (Linea R) – La Lyre Gourmande – Pasticceria
- Massy Verrières (RER B e C) – Pausa Cucito – Caffè / Servizio Personale
- Lardy (RER C) – Il MEUP – Caffè cooperativo con azioni culturali e ambientali
- Vaux sur Seine (Linea J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – Il Moulin Jaune – Spazio culturale