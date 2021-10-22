Presentazione

Il programma Gares de demain è stato lanciato tramite un primo invito a presentare progetti nel 2021, al fine di restituire vita e servizi alle stazioni della periferia interna nella regione parigina, senza la presenza di agenti SNCF.

A seguito di questo primo invito a presentare progetti, i responsabili di progetto hanno potuto beneficiare di uno spazio nella stazione per implementare il loro servizio il più vicino possibile ai passeggeri e ai residenti locali. Oggi, grazie al programma Gares de Demain, è possibile trovare, nelle periferie dell'Ile-de-France, una sala da tè, un negozio dell'usato, una fabbrica di cioccolato o persino una cooperativa all'interno delle stazioni!

Pertanto, per continuare questo bellissimo slancio di rivitalizzazione delle stazioni della Grande Couronne Ile-de-France, un secondo invito a presentare progetti del programma Gares de Demain si svolge oggi, su questo sito web.

Avviato nel 2021 da Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, il programma Gares de Demain sta prendendo una nuova svolta quest'anno con il sostegno della Regione Île-de-France per questo secondo invito a presentare progetti.

Ognuno di questi attori svolge un ruolo specifico in questo programma:

Île-de-France Mobilités , l'autorità che organizza la mobilità nell'Île-de-France, finanzia integralmente i lavori di messa a norma (studi, rimozione dell'idraulica, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, connessioni, ecc.);

, l'autorità che organizza la mobilità nell'Île-de-France, (studi, rimozione dell'idraulica, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, connessioni, ecc.); SNCF Gares &; Connexions , proprietaria degli edifici e gestore delle stazioni, esegue i lavori di messa a norma (studi, deplumbing, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, collegamenti, ecc.);

, proprietaria degli edifici e gestore delle stazioni, (studi, deplumbing, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, collegamenti, ecc.); La Regione Île-de-France, attore dello sviluppo economico e territoriale, fornisce ai responsabili di progetto del programma Gares de Demain il suo sostegno ai negozi locali nelle zone rurali per la fase operativa.

Infine, i responsabili del progetto del programma Gares de Demain sono responsabili solo del loro interior design, perché Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions si occupano dei lavori di messa a norma, e anche questo può essere sostenuto, in parte, dalla Regione Île-de-France.