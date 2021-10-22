Presentazione
Stazioni di domani in immagini
Ecco alcune immagini del programma Gares de Demain con due concessioni già installate!
Le stazioni di domani in poche parole
Il programma Gares de demain è stato lanciato tramite un primo invito a presentare progetti nel 2021, al fine di restituire vita e servizi alle stazioni della periferia interna nella regione parigina, senza la presenza di agenti SNCF.
A seguito di questo primo invito a presentare progetti, i responsabili di progetto hanno potuto beneficiare di uno spazio nella stazione per implementare il loro servizio il più vicino possibile ai passeggeri e ai residenti locali. Oggi, grazie al programma Gares de Demain, è possibile trovare, nelle periferie dell'Ile-de-France, una sala da tè, un negozio dell'usato, una fabbrica di cioccolato o persino una cooperativa all'interno delle stazioni!
Pertanto, per continuare questo bellissimo slancio di rivitalizzazione delle stazioni della Grande Couronne Ile-de-France, un secondo invito a presentare progetti del programma Gares de Demain si svolge oggi, su questo sito web.
Avviato nel 2021 da Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions, il programma Gares de Demain sta prendendo una nuova svolta quest'anno con il sostegno della Regione Île-de-France per questo secondo invito a presentare progetti.
Ognuno di questi attori svolge un ruolo specifico in questo programma:
- Île-de-France Mobilités, l'autorità che organizza la mobilità nell'Île-de-France, finanzia integralmente i lavori di messa a norma (studi, rimozione dell'idraulica, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, connessioni, ecc.);
- SNCF Gares &; Connexions, proprietaria degli edifici e gestore delle stazioni, esegue i lavori di messa a norma (studi, deplumbing, rimozione dell'amianto, lavori di accessibilità, isolamento, collegamenti, ecc.);
- La Regione Île-de-France, attore dello sviluppo economico e territoriale, fornisce ai responsabili di progetto del programma Gares de Demain il suo sostegno ai negozi locali nelle zone rurali per la fase operativa.
Infine, i responsabili del progetto del programma Gares de Demain sono responsabili solo del loro interior design, perché Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions si occupano dei lavori di messa a norma, e anche questo può essere sostenuto, in parte, dalla Regione Île-de-France.