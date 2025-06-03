Procedura di candidatura
/!\ PROROGA della fase di candidatura: Ora puoi inviare il tuo file sulla piattaforma associata fino al 30 settembre 2025, ore 12:00 (mezzogiorno).
Invito a presentare progetti
Aperto a tutti - persone fisiche, persone giuridiche, società private, comunità o associazioni - il bando Gares de Demain è accessibile dal 3 giugno 2025 al 30 settembre 2025.
La natura del progetto proposto non è motivo di esclusione dal progetto: qualsiasi proposta sarà presa in considerazione purché soddisfi i requisiti del regolamento di consultazione e il fascicolo di candidatura sia completo. Tuttavia, l'ambizione del programma è quella di rafforzare i servizi nei territori interessati. Pertanto, i progetti previsti devono rispondere concretamente alle esigenze degli abitanti. Un'analisi territoriale è stata effettuata da Île-de-France Mobilités, dalla Regione Île-de-France e da SNCF Gares & Connexions al fine di identificare i settori più rilevanti per ciascuna stazione:
- Negozi locali : negozi di alimentari, snack, panetteria, ufficio postale, ecc. - servizi quotidiani utili al maggior numero possibile di persone;
- Servizi culturali : esperienze educative, ricreative, estetiche o spirituali;
- Servizi sportivi : attività che promuovono il movimento e la lotta contro la sedentarietà;
- Servizi educativi : spazi di lavoro o di supporto per scolari e studenti che utilizzano i mezzi pubblici;
- Servizi sanitari : consultazioni sanitarie leggere o punti di analisi mediche complementari all'offerta esistente.
I progetti devono essere coerentemente integrati nell'ecosistema locale e contribuire a rendere la stazione un luogo vivace, attraente e aperto, anche per i residenti locali che non utilizzano necessariamente il treno.
Stazioni idonee
60 stazioni sono ammissibili al programma Gares de Demain e possono quindi essere approvate dai leader di progetto nella loro domanda. È importante notare che solo 20 stazioni, e quindi 20 progetti, possono essere finanziati da Île-de-France Mobilités per questo invito a presentare progetti.
Senna e Marna (77)
Changis Saint-Jean • Chartrettes • Crécy La Chapelle • Crouy sur Ourcq • Fontaine le Port • Héricy • Isles Armentières Congis • La Grande Paroisse • Livry sur Seine • Montigny-sur-Loing • Montry Condé • Mortcerf • Nangis • Ponthierry Pringy • Saint Fargeau • Verneuil l'Etang • Villiers Montbarbin • Vulaines sur Seine Saoreau
Yvelines (78)
Achères Grand Cormier • Beynes • Bougival • Breval • Coignières • Epônes Mézières • Fontenay le Fleury • Gazeran • Juziers • Limay • Louveciennes • Maurecourt • Nézel Aulnay • Tacoingnières Richebourg • Thun le Paradis • Vaux sur Seine
Essonne (91)
Ballancourt • Bièvres • Boigneville • Boutigny • Breuillet Bruyères-le-Chatel • Breuillet Village • Chamarande • Chilly Mazarin • Egly • Etrechy • Évry Val de Seine • La Ferté Alais • La Norville Saint-Germain les Arpajon • Lardy • Longjumeau • Maisse • Massy Verrières • Moulin Galant • Saint-Chéron
Val-d'Oise (95)
Belloy Saint-Martin • Eragny Neuville • Ermont Halte • L'Isle Adam Parmain • Mériel • Nointel Mours • Taverny • Us • Viarmes
Queste 60 stazioni elencate poco sopra sono state selezionate in base a tre criteri specifici:
- Si tratta di stazioni situate nella periferia dell'Ile-de-France;
- Si tratta di stazioni con un flusso inferiore a 2.500 passeggeri al giorno, e quindi senza presenza umana fissa;
- Si tratta di stazioni con fabbricati viaggiatori utilizzabili per una nuova offerta di servizi.
Calendario dell'invito a presentare progetti
3 giugno 2025
Lancio dell'invito a presentare progetti
3 giugno 2025 - 30 settembre 2025
Fase di candidatura
Ottobre 2025 - Dicembre 2025
Studio dei progetti
dicembre 2025
Selezione dei vincitori
2026
Inizio dei lavori
2027
Consegna delle chiavi
Come fare domanda?
Per inviare il file nelle migliori condizioni, si consiglia di seguire i passaggi seguenti:
- Consulta il regolamento di consultazione
Prenditi il tempo di leggere attentamente le regole disponibili nella scheda Documenti da scaricare. Ti aiuterà a comprendere le aspettative del bando, i criteri da rispettare e le buone pratiche per strutturare un file solido, fedele al tuo progetto e facilmente valutabile dalla giuria.
- Scegli la stazione o le stazioni in cui vuoi sviluppare il tuo progetto
Per aiutarti in questa scelta, i fogli sono disponibili nella scheda Documenti da scaricare. Dettagliano, per ogni stazione ammissibile: la sua posizione, il numero di passeggeri al giorno, la superficie disponibile, le mappe, una descrizione dell'attività consigliata in relazione alle esigenze del territorio e altre informazioni chiave per aiutarti a valutare la pertinenza del tuo progetto.
- Scarica il pacchetto dell'applicazione
Questo file, disponibile nella scheda Documenti da scaricare, deve essere compilato nella sua interezza per essere considerato ammissibile dalla giuria.
- Invia il tuo file sulla piattaforma
Una volta finalizzato il file, è necessario inviarlo direttamente sulla piattaforma fornita a tale scopo.
Nota: la scadenza per le domande è il 15 settembre 2025.
Hai una domanda?
Consulta le Domande frequenti per le risposte pratiche alle tue domande.