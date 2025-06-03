Procedura di candidatura

Aperto a tutti - persone fisiche, persone giuridiche, società private, comunità o associazioni - il bando Gares de Demain è accessibile dal 3 giugno 2025 al 30 settembre 2025.

La natura del progetto proposto non è motivo di esclusione dal progetto: qualsiasi proposta sarà presa in considerazione purché soddisfi i requisiti del regolamento di consultazione e il fascicolo di candidatura sia completo. Tuttavia, l'ambizione del programma è quella di rafforzare i servizi nei territori interessati. Pertanto, i progetti previsti devono rispondere concretamente alle esigenze degli abitanti. Un'analisi territoriale è stata effettuata da Île-de-France Mobilités, dalla Regione Île-de-France e da SNCF Gares & Connexions al fine di identificare i settori più rilevanti per ciascuna stazione:

Negozi locali: negozi di alimentari, snack, panetteria, ufficio postale, ecc. - servizi quotidiani utili al maggior numero possibile di persone;

Servizi culturali: esperienze educative, ricreative, estetiche o spirituali;

Servizi sportivi: attività che promuovono il movimento e la lotta contro la sedentarietà;

Servizi educativi: spazi di lavoro o di supporto per scolari e studenti che utilizzano i mezzi pubblici;

Servizi sanitari: consultazioni sanitarie leggere o punti di analisi mediche complementari all'offerta esistente.

I progetti devono essere coerentemente integrati nell'ecosistema locale e contribuire a rendere la stazione un luogo vivace, attraente e aperto, anche per i residenti locali che non utilizzano necessariamente il treno.