Metro: votata l'automazione della linea 13
La linea 13 ha una lunga storia. In primo luogo, quella di una linea nota per la sua affluenza record e i suoi viaggi più che "stretti" nelle ore di punta. Una densità problematica di passeggeri a cui il prolungamento della linea 14, inaugurato a dicembre 2020, mira a porre rimedio. Dall'inizio dei lavori, le presenze nelle ore di punta sono diminuite dal 19% al 27%.
Convinta dell'importanza di migliorare il comfort di questa linea, una delle più trafficate della rete, e anticipando l'aumento dell'utenza che dovrebbe accompagnare i progetti di sviluppo e creazione di posti di lavoro alla periferia di Parigi, Île-de-France Mobilités ha scelto di investire nella sua modernizzazione. Un ammodernamento che prevede l'automazione della linea 13.
Automazione, come funziona?
L'automazione di una linea è un progetto colossale che richiede molto tempo (fino a dieci anni) e organizzazione, per continuare il servizio mentre si eseguono i lavori. Infatti, non basta "automatizzare" ma rivedere globalmente la logica e la logistica dei trasporti su tutta la linea.
Un progetto a lungo termine che offre molti vantaggi come l'aumento del numero di treni all'ora, ma anche una minore attesa tra due treni.
Percapire meglio come si prepara l'automazione di una linea metropolitana,come funziona e le sue sfide, trova il nostro articolo esplicativo.
E per i viaggiatori, cosa cambia?
Oltre all'accesso a stazioni più moderne e treni confortevoli, l'automazione della linea 13 presenta un miglioramento complessivo dei trasporti, e questo, sotto diversi aspetti:
- Migliore regolarità dell'intervallo tra ogni treno
- L'aumento della frequenza di passaggio con una media di 40 treni all'ora
- La possibilità di aggiungere un treno su base ad hoc per adattare il traffico a seguitodi un incidente o di un aumento dell'utenza
- Facciate vetrate che assicurano l'attesa sulle banchine
- Migliore informazione sul traffico in tempo reale a bordo dei treni e sui marciapiedi
- Spazi più spaziosi e confortevoli
Le tappe dell'ammodernamento della linea 13
Dal 2027: l'arrivo delle MF19, metropolitane di nuova generazione
Il primo passo del piano di ammodernamento riguarda l'implementazione di nuovi modelli di metropolitana: la MF19. Moderni e con la massima capacità (+5%), miglioreranno notevolmente il comfort e l'affidabilità sulla linea.
Saranno effettuati importanti lavori di adeguamento delle stazioni ferroviarie e dell'infrastruttura per ospitare l'MF19. Sarà necessario adeguare la segnaletica, modificare l'infrastruttura e sviluppare i sistemi di informazione dei passeggeri nelle stazioni. La prima messa in servizio delle metropolitane MF19 è prevista per la metà del 2027.
Entro il 2035: automazione completa
Il prossimo passo? Prima di raggiungere il culmine della piena automazione, verrà intrapreso un nuovo lavoro; compresa la costruzione di porte di banchina su tutte le piattaforme della linea per garantire l'attesa in stazione, ma anche l'adeguamento dei posti di controllo.
Le future metropolitane automatiche della linea 13 saranno dotate di sistemi di automazione e funzionamento dei treni, software che consentono, da remoto, di garantire la sicurezza, la supervisione e il controllo dei treni senza personale a bordo.
Una grande prospettiva per tutti i residenti dell'Ile-de-France che prendono la linea 13 ogni giorno e guadagneranno, un po 'di più, in comfort sulla rete!