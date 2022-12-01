Metro: votata l'automazione della linea 13

La linea 13 ha una lunga storia. In primo luogo, quella di una linea nota per la sua affluenza record e i suoi viaggi più che "stretti" nelle ore di punta. Una densità problematica di passeggeri a cui il prolungamento della linea 14, inaugurato a dicembre 2020, mira a porre rimedio. Dall'inizio dei lavori, le presenze nelle ore di punta sono diminuite dal 19% al 27%.

Convinta dell'importanza di migliorare il comfort di questa linea, una delle più trafficate della rete, e anticipando l'aumento dell'utenza che dovrebbe accompagnare i progetti di sviluppo e creazione di posti di lavoro alla periferia di Parigi, Île-de-France Mobilités ha scelto di investire nella sua modernizzazione. Un ammodernamento che prevede l'automazione della linea 13.