Autobus puliti e servizi più forti, in particolare nelle periferie esterne

Il grande progetto di revisione della rete di autobus dell'Ile-de-France avviato nel 2016 con esso ha preso forma concreta nel 2017 dopo una fase di consultazione con i residenti dell'Ile-de-France e il dialogo con le autorità locali e le associazioni. Gli ultimi 2 anni sono stati eccezionali con quasi 250 linee di autobus modificate per migliorare le condizioni di trasporto di migliaia di residenti dell'Ile-de-France. Con questa decisione, Île-de-France Mobilités avrà aumentato il budget annuale dedicato alla rete di autobus di oltre 100 milioni di euro dal 2016.