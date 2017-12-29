Autobus puliti e servizi più forti, in particolare nelle periferie esterne
Il grande progetto di revisione della rete di autobus dell'Ile-de-France avviato nel 2016 con esso ha preso forma concreta nel 2017 dopo una fase di consultazione con i residenti dell'Ile-de-France e il dialogo con le autorità locali e le associazioni. Gli ultimi 2 anni sono stati eccezionali con quasi 250 linee di autobus modificate per migliorare le condizioni di trasporto di migliaia di residenti dell'Ile-de-France. Con questa decisione, Île-de-France Mobilités avrà aumentato il budget annuale dedicato alla rete di autobus di oltre 100 milioni di euro dal 2016.
Questa dinamica non si indebolirà nel 2018 con oltre 40 nuovi rinforzi o modifiche all'offerta di autobus in tutto il paese da gennaio.
La rivoluzione degli autobus nell'Île-de-France riguarda anche gli autobus più puliti che devono partecipare alla lotta contro l'inquinamento urbano. Più di 250 autobus puliti – elettrici o a gas – circolano già sulla rete dell'Ile-de-France. Dal primo trimestre del 2018, 20 nuovi veicoli elettrici Bluebus saranno aggiunti sulle linee 115 e 126. Durante questo periodo sarà inoltre lanciato un massiccio bando di gara per rafforzare questa flotta di veicoli puliti e raggiungere l'obiettivo fissato da Île-de-France Mobilités di autobus puliti al 100% nelle aree urbane più inquinate entro il 2025.