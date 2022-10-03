Cavo C1: iniziano i lavori!

Cavo C1: in costruzione la prima funivia dell'Île-de-France

Entro il 2025, sarà possibile collegare Créteil a Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton in aereo e in soli 17 minuti.

La costruzione è iniziata il 26 settembre presso la stazione della metropolitana Créteil-Pointe du Lac (linea 8) con inizialmente "lavori preparatori di concessione", necessari per poi erigere la funivia stessa.