Cavo C1: iniziano i lavori!
Cavo C1: in costruzione la prima funivia dell'Île-de-France
Entro il 2025, sarà possibile collegare Créteil a Villeneuve Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton in aereo e in soli 17 minuti.
La costruzione è iniziata il 26 settembre presso la stazione della metropolitana Créteil-Pointe du Lac (linea 8) con inizialmente "lavori preparatori di concessione", necessari per poi erigere la funivia stessa.
Cos'è il lavoro in concessione?
Sono gestiti dai concessionari delle reti sotterranee (acqua, elettricità, servizi igienico-sanitari, ecc.). Al fine di liberare lo spazio necessario per la costruzione della funivia, il trasferimento di queste reti sotterranee è essenziale e richiede interventi successivi.
A turno, ogni concessionario sposterà la propria rete:
- il Consiglio dipartimentale Val-de-Marne / rete fognaria
- Suez / reti idriche
- Enedis / reti di trasmissione dell'energia elettrica
Lavori in concessione: quali sono le conseguenze?
A seconda delle fasi di lavoro, alcune corsie di traffico saranno neutralizzate ma il traffico non sarà mai interrotto.
Si noti, tuttavia, che in questo settore il traffico sarà limitato a 30 km / h per tutta la durata dei lavori. L'accesso dei servizi di emergenza sarà naturalmente mantenuto.