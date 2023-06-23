Cavo C1: scopri il prototipo della cabina della 1a funivia dell'Île-de-France

Un'impronta ambientale controllata

Nulla è stato lasciato al caso nello sviluppo del cavo C1. Il design esterno delle cabine è stato scelto dalla popolazione dell'Ile-de-France durante una consultazione nella primavera del 2022.

L'architettura delle stazioni è stata progettata per integrarsi al meglio nell'ambiente urbano, con materiali sobri e tetti verdi. Logico, dal momento che il progetto è guidato da un forte approccio allo sviluppo sostenibile. Pertanto, il suo design è stato certificato High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure nel maggio 2022 e le azioni monitorate e controllate saranno eseguite per tutta la durata dei lavori e fino alla messa in servizio.

Inoltre, i team responsabili del progetto hanno pensato armoniosamente all'integrazione del cavo C1 nel paesaggio naturale e urbano, limitando l'impronta delle infrastrutture (stazioni e tralicci) al fine di adattarsi ai vincoli del territorio.