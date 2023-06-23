Cavo C1: scopri il prototipo della cabina della 1a funivia dell'Île-de-France
Lo stavi aspettando, è quasi arrivato. Scopri oggi stesso il prototipo della cabina del cavo C1, il cui prototipo è stato presentato il 22 giugno. La prima funivia dell'Île-de-France, la C1 è stata progettata in risposta alle crescenti esigenze di mobilità dei residenti dell'Ile-de-France, in un territorio limitato da numerosi tagli urbani (strade, scalo di smistamento, ferrovie, ecc.).
Cabine su misura e accessibili al 100%
Il cavo C1 non si distingue solo per la sua singolare modalità di trasporto. La ricerca dell'innovazione e la proposta di una nuova esperienza per gli utenti hanno guidato anche (e soprattutto!) la sua creazione.
Personalizzazione approfondita
Pertanto, il design delle sue cabine è stato oggetto di un'ampia personalizzazione da parte dei team di Île-de-France Mobilités, in consultazione con i futuri utenti e il produttore (gruppo Doppel France). L'obiettivo: che le 105 cabine che compongono la funivia siano accessibili a tutti i pubblici, comprese le persone con mobilità ridotta e i bambini nei passeggini.
Per fare questo, è stata posta una cura meticolosa alle finiture interne, con una modularità dei 10 posti per cabina, l'implementazione di posti prioritari, l'accesso a livello alle stazioni (zero scale, zero ascensori, zero scale mobili), schermi che trasmettono informazioni ai passeggeri in tempo reale, braille e dispositivi di sicurezza specifici progettati per il C1.
Design globale, responsabile e inclusivo
Fedele ai suoi impegni, Île-de-France Mobilités ha quindi incluso la progettazione del cavo C1 in un approccio di progettazione globale, responsabile e inclusivo. Il tutto con un forte desiderio di migliorare la mobilità per tutti, in termini di utilità, utilizzo e funzionamento.
Capacità di carico utile volutamente sovradimensionata
Con una capacità di carico di 1.600 persone all'ora per direzione durante le ore di punta, il cavo C1 è stato progettato fin dall'inizio per avere più posti a sedere di quanto stimato al momento della messa in servizio. Obiettivo: ottimizzare le condizioni di comfort e accessibilità dei passeggeri, sapendo che sarà possibile aumentare questa capacità di carico a 2000 persone all'ora e per direzione, grazie all'aggiunta di 25 cabine.
Un'impronta ambientale controllata
Nulla è stato lasciato al caso nello sviluppo del cavo C1. Il design esterno delle cabine è stato scelto dalla popolazione dell'Ile-de-France durante una consultazione nella primavera del 2022.
L'architettura delle stazioni è stata progettata per integrarsi al meglio nell'ambiente urbano, con materiali sobri e tetti verdi. Logico, dal momento che il progetto è guidato da un forte approccio allo sviluppo sostenibile. Pertanto, il suo design è stato certificato High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure nel maggio 2022 e le azioni monitorate e controllate saranno eseguite per tutta la durata dei lavori e fino alla messa in servizio.
Inoltre, i team responsabili del progetto hanno pensato armoniosamente all'integrazione del cavo C1 nel paesaggio naturale e urbano, limitando l'impronta delle infrastrutture (stazioni e tralicci) al fine di adattarsi ai vincoli del territorio.
Una risposta ai cambiamenti negli usi
Non è un segreto che la popolazione dell'Ile-de-France sia aumentata notevolmente negli ultimi anni. E chi dice aumento della popolazione, dice anche offerta di trasporto che deve adattarsi. E questo, in un contesto in cui la mobilità dolce e l'intermodalità devono essere privilegiate per rispondere alle questioni ambientali.
Il cavo C1 collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton lungo un percorso di 4,5 km e 5 stazioni, con meno di 30 secondi tra le cabine nelle ore di punta. I
Aprirà così le città, collegandole alla metro 8, e renderà più accessibili ai 20.000 abitanti del settore, i centri nevralgici del territorio, come ospedali, università e aree di lavoro.
La scelta della funivia come mezzo di trasporto ha quindi senso per rispondere ai problemi dei tagli urbani (fasci ferroviari, infrastrutture stradali) in quest'area.
Blueprint 2025: i prossimi passi del progetto
Entro il 2025, gli utenti saranno in grado di guadagnare un po 'di altezza! Nel frattempo, il prototipo subirà ancora alcune evoluzioni prima dell'avvio della produzione di una prima serie all'inizio del 2024. Le cabine saranno poi trasportate nelle officine-garage della stazione Temps Durables* di Limeil-Brévannes per i test previsti per il 1° semestre del 2025.
Buone notizie: per i più impatients.es, è già possibile proiettarsi nelle future stazioni e scoprire la loro implementazione nei quartieri.
*Il nome della stazione è provvisorio.