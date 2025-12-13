Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

La 1a funivia dell'Île-de-France completa l'offerta di trasporto della rete Ile-de-France. Dalla sua messa in servizio il 13 dicembre 2025, il cavo C1 collega direttamente le città di Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton alla metropolitana 8 Créteil – Pointe du Lac. Questa modalità di trasporto attraente e innovativa fornisce una risposta concreta alle difficoltà di viaggio quotidiane incontrate dagli abitanti di queste città della Val-de-Marne.
Figure chiave
4.5 km
percorso da Créteil a Villeneuve-Saint-Georges
5 stazioni
distanziati da 500 a 1800 metri
Meno di 30 secondi
tra 2 passaggi di cabina
4 comuni attraversati
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges
11.000 viaggiatori al giorno
previsto alla messa in servizio
Cabine da 10 posti
100% accessibile
Calendario
- 2019Inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità
- 2021Aggiudicazione del Global Performance Contract per la progettazione-costruzione-manutenzione del C1 / Finalizzazione degli studi pre-progetto (AVP)
- 2022Studio dell'organizzazione dei lavori (PRO) / Inizio dei lavori di concessione (deviazione delle reti)
- 2023-2024Lavori infrastrutturali: costruzione della funivia, stazioni e loro impianti
- Da maggio a dicembre 2025Prove di traffico e corsa a secco
- Oggi13 dicembre 2025Messa in servizio
- Inizio 2026Completamento dei lavori di finalizzazione intorno alle stazioni