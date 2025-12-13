Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

La 1a funivia dell'Île-de-France completa l'offerta di trasporto della rete Ile-de-France. Dalla sua messa in servizio il 13 dicembre 2025, il cavo C1 collega direttamente le città di Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton alla metropolitana 8 Créteil – Pointe du Lac. Questa modalità di trasporto attraente e innovativa fornisce una risposta concreta alle difficoltà di viaggio quotidiane incontrate dagli abitanti di queste città della Val-de-Marne.

Immagine 1 di 5

Ingresso alla stazione La Végétale © Île-de-France Mobilités | Doppel France - Intenzione di sviluppo extracontrattuale

Stato
Francia Relance
Unione europea
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Grazie per essere lì

Iscriviti alle notizie
Tutte le notizie sul progetto

Mappa

Figure chiave

4.5 km

percorso da Créteil a Villeneuve-Saint-Georges

5 stazioni

distanziati da 500 a 1800 metri

Meno di 30 secondi

tra 2 passaggi di cabina

4 comuni attraversati

Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges

11.000 viaggiatori al giorno

previsto alla messa in servizio

Cabine da 10 posti

100% accessibile

Calendario

  1. 2019
    Inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità
  2. 2021
    Aggiudicazione del Global Performance Contract per la progettazione-costruzione-manutenzione del C1 / Finalizzazione degli studi pre-progetto (AVP)
  3. 2022
    Studio dell'organizzazione dei lavori (PRO) / Inizio dei lavori di concessione (deviazione delle reti)
  4. 2023-2024
    Lavori infrastrutturali: costruzione della funivia, stazioni e loro impianti
  5. Da maggio a dicembre 2025
    Prove di traffico e corsa a secco
  6. Oggi
    13 dicembre 2025
    Messa in servizio
  7. Inizio 2026
    Completamento dei lavori di finalizzazione intorno alle stazioni