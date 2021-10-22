Principi di funzionamento

Ispirata alle cabinovie delle stazioni sciistiche, la funivia è un mezzo di trasporto pubblico innovativo nelle aree urbane. Tra le varie tecnologie esistenti, la tecnologia a cavo singolo si è rivelata la più rilevante per il cavo C1 perché soddisfa i seguenti obiettivi:

Limitare l'impronta delle infrastrutture (stazioni e tralicci) al fine di adattarsi ai vincoli del territorio e garantire un inserimento più armonioso nel paesaggio e nella città.

Offrire una capacità di trasporto sufficiente e dimensionata in relazione agli spostamenti attuali e ai cambiamenti demografici del territorio.

Inoltre, il monocavo è particolarmente adatto alle condizioni meteorologiche della Val-de-Marne a causa dell'assenza di forti venti durante la maggior parte dell'anno.