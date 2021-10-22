Cavo

Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

La funivia

5 motivi logici per scegliere la funivia per questo territorio

Principi di funzionamento

Ispirata alle cabinovie delle stazioni sciistiche, la funivia è un mezzo di trasporto pubblico innovativo nelle aree urbane. Tra le varie tecnologie esistenti, la tecnologia a cavo singolo si è rivelata la più rilevante per il cavo C1 perché soddisfa i seguenti obiettivi:

  • Limitare l'impronta delle infrastrutture (stazioni e tralicci) al fine di adattarsi ai vincoli del territorio e garantire un inserimento più armonioso nel paesaggio e nella città.
  • Offrire una capacità di trasporto sufficiente e dimensionata in relazione agli spostamenti attuali e ai cambiamenti demografici del territorio.

Inoltre, il monocavo è particolarmente adatto alle condizioni meteorologiche della Val-de-Marne a causa dell'assenza di forti venti durante la maggior parte dell'anno.

Perché è stato scelto il sistema a cavo singolo?

  • un'impronta terrestre ridotta e stazioni più compatte in uno spazio urbano molto denso e vincolato;
  • infrastrutture, stazioni e tralicci, meglio integrati nel paesaggio e nella città;
  • una distanza adeguata tra la linea e le abitazioni per proteggere i residenti locali;
  • un'offerta di capacità sufficiente e dimensionata alle esigenze di spostamento del territorio;
  • un sistema adattato alle condizioni meteorologiche della Val-de-Marne a causa dell'assenza di forti venti durante la maggior parte dell'anno.