Le opere
Il cavo C1 è in servizio dal 13 dicembre 2025, ma i lavori di finitura continuano fino all'inizio del 2026.
Comprendere il lavoro
Sono necessari quattro passaggi prima della messa in servizio del cavo C1.
Fase 1: Lavoro della concessionaria
Questo lavoro è svolto dai gestori delle reti sotterranee: servizi igienico-sanitari, gas, elettricità, telecomunicazioni, acqua, ecc.
Queste diverse reti vengono spostate per liberare lo spazio necessario per la costruzione del cavo C1, ma anche per consentire la loro manutenzione durante il funzionamento.
Questo lavoro ha riguardato principalmente Créteil Pointe du Lac al fine di realizzare il supporto della futura stazione e della passerella che collega il centro commerciale François Mitterrand alla stazione della metropolitana 8 Pointe du Lac.
Fase 2: Lavoro preparatorio
Questo lavoro precede i lavori infrastrutturali. Consentono di liberare lo spazio necessario per la costruzione della linea, mettendo in sicurezza al contempo la futura area di lavoro (miglioramenti stradali temporanei, ad esempio).
Fase 3: Lavori infrastrutturali
Questo passaggio include tutto il lavoro necessario per la realizzazione del cavo C1:
- costruzione del ponte pedonale tra il centro commerciale François Mitterrand e la stazione della metropolitana 8 Pointe du Lac, a Créteil,
- costruzione delle 5 stazioni e sviluppo urbano,
- sviluppo e attrezzature delle stazioni,
- installazione dei piloni (realizzazione delle fondazioni, dei lavori di sterro e del basamento del pilone),
- svolgimento del cavo lungo l'intero percorso,
- installazione dell'impianto elettrico,
- montaggio delle cabine.
Fase 4: Test
L'ultimo passo prima della messa in servizio, il collaudo del cavo C1 garantisce le prestazioni, la sicurezza dell'infrastruttura, il sistema e il comfort dei passeggeri.