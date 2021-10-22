Scopri il progetto
Il progetto in breve
+ flessibilità
Una soluzione di trasporto adattata a un territorio vincolato (linee merci e TGV, scalo di smistamento, strade).
+ mobilità
20.000 abitanti e diverse aree di lavoro servite; un collegamento diretto con la metropolitana 8, Créteil - Pointe du Lac; strutture volte a promuovere l'intermodalità.
+ regolarità
Un modo di trasporto che si libera dalla saturazione delle strade; una frequenza di passaggio inferiore a 30 secondi.
+ comfort
10 posti in ogni cabina; Tecnologia collaudata e affidabile.
+ accessibilità
Stazioni e cabine accessibili a tutti; Segnaletica e strutture adatte a tutti, dallo spazio pubblico alle cabine.
Principali vantaggi del progetto
- Aprire le città di Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges in modo che i loro abitanti possano accedere più facilmente al cuore del Dipartimento, alle sue principali strutture (università, ospedali, ecc.) e al resto della regione dell'Île-de-France.
- Offrire un accesso diretto e facile alla metro 8 e all'intera rete di autobus;
- Creare un trasporto pubblico adeguato alle sfide e alla geografia del territorio segnato da una crescente densificazione della popolazione, tagli urbani invalicabili e strade sovraccariche;
- Servire efficacemente un settore con 20.000 abitanti e diverse aree di occupazione.
I vantaggi del cavo C1
- Un modo di trasporto attraente, innovativo e accessibile a tutti;
- Una soluzione di trasporto pubblico adattata ai vincoli del territorio;
- Un'infrastruttura rispettosa dell'ambiente e dell'ambiente di vita degli abitanti;
- Trasporto pubblico comodo e affidabile;
- Frequenza sostenuta e tempi di percorrenza efficienti;
- Un'ampiezza di tempo adattata.