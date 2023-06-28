Una campagna di compensazione per gli utenti colpiti dagli scioperi di inizio anno

Nell'ultimo contratto tra Île-de-France Mobilité e SNCF voyageurs, si chiede di fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.

Ogni giorno al di sotto del servizio minimo stabilito dal contratto (cioè un'offerta inferiore al 33% dell'offerta normale) dà diritto al viaggiatore a un risarcimento giornaliero di 2,80 euro (a seconda del pacchetto).

Tra gennaio e aprile 2023, i movimenti sociali hanno avuto un forte impatto sul traffico ferroviario. 29 filiali hanno subito, per almeno un giorno, un servizio inferiore al 33%, dando così diritto al risarcimento agli abbonati interessati.

Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités sta lanciando una campagna di compensazione dal 5 luglio al 2 agosto 2023.