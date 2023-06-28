Una campagna di compensazione per gli utenti colpiti dagli scioperi di inizio anno
Nell'ultimo contratto tra Île-de-France Mobilité e SNCF voyageurs, si chiede di fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.
Ogni giorno al di sotto del servizio minimo stabilito dal contratto (cioè un'offerta inferiore al 33% dell'offerta normale) dà diritto al viaggiatore a un risarcimento giornaliero di 2,80 euro (a seconda del pacchetto).
Tra gennaio e aprile 2023, i movimenti sociali hanno avuto un forte impatto sul traffico ferroviario. 29 filiali hanno subito, per almeno un giorno, un servizio inferiore al 33%, dando così diritto al risarcimento agli abbonati interessati.
Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités sta lanciando una campagna di compensazione dal 5 luglio al 2 agosto 2023.
Come sarà calcolata la compensazione per il periodo di sciopero all'inizio del 2023 per gli abbonati Navigo Annual o All Zone Month?
- Da 1 a 3 giorni di interruzione: verrà applicato un rimborso minimo di 10 euro per gli abbonati che sono stati colpiti dallo sciopero tra 1 e 3 giorni.
- + 4 giorni Perturbazione : per le persone colpite per più di 4 giorni, gli abbonati interessati riceveranno 2,80 euro di rimborso per ogni giorno di sciopero a cui si aggiungono ulteriori 10 euro per compensare il disagio subito dai residenti dell'Ile-de-France.
Come posso accedere al risarcimento?
Una piattaforma dedicata,per consentire ai viaggiatori interessati di presentare una richiesta di rimborso per gli scioperi avvenuti all'inizio dell'anno, sarà aperta tra il 5 luglio e il 2 agosto 2023.
Quali sono le condizioni di accesso al rimborso?
Per avere accesso al risarcimento, il viaggiatore deve:
- Abbonarsi a uno dei pacchetti idonei per un periodo di un mese tra gennaio e aprile 2023
- Aver preso in prestito gli assi interessati dalla campagna di rimborso
Quali pacchetti sono idonei per la campagna di compensazione?
- Navigo annuale
- Navigo Senior
- Navigo Months tutte le zone (inclusi Discovery pass e smartphone)
- Pacchetto Mese Sconto 50%
- Pacchetto Mese Solidale 75%
- immagina R Studente e Scuola
Quali linee sono interessate dalla campagna di rimborso?
Linea C
I diversi rami interessati sulla linea C:
- RER C: Dourdan La Forêt <> La Norville (1 giorno interessato)
Infografica che rappresenta il ramo della RER C interessato dalla campagna di rimborso qui tra le fermate La Norville e Dourdan La Forêt.
- RER C: Massy Palaiseau <> I salici (2 giorni colpiti)
Infografica che rappresenta il ramo della RER C interessato dalla campagna di rimborso qui tra le fermate Massy Palaiseau e Les Saules.
- RER C: Versailles Chantiers <> Petit-Vaux (5 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER C interessato dalla campagna di rimborso qui tra Versailles Chantier e Petit Vaux.
- RER C: Saint-Quentin en Yvelines <> Issy Val de Seine (5 giorni interessati)
- RER C: Versailles Château Rive-Gauche <> Issy Val de Seine (6 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER C interessato dalla campagna di rimborso qui tra Versailles Château Rive Gauche e Issy Val de Seine
- RER C: Pontoise <> Saint-Ouen (5 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER C interessato dalla campagna di rimborso qui tra Pontoise e Saint-Ouen.
La tabella dei rimborsi per la riga C
Linea D
I diversi rami interessati sulla linea D:
- RER D: Melun e Malesherbes <> Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes) (20 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER D interessato dalla campagna di rimborso qui tra Melun e Malesherbes e Ris-Orangis (Via Corbeil-Essonnes).
- RER D Nord: Creil <> Stade de France Saint-Denis (7 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER D interessato dalla campagna di rimborso qui tra Creil e Stade de France Saint-Denis.
- RER D sud: Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes) (12 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER D interessato dalla campagna di rimborso qui tra Vigneux-sur-Seine <> Corbeil-Essonnes (Via Évry-Courcouronnes).
- RER D Sud: Maisons-Alfort | Alfortville <> Melun (12 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER D interessato dalla campagna di rimborso qui tra Maisons-Alfort | Alfortville e Melun.
La tabella dei rimborsi della riga D
Linea E
I diversi rami interessati sulla linea E:
- RER E: Noisy-le-Sec <> Chelles Gournay (6 giorni colpiti)
Infografica che rappresenta il ramo della RER E interessato dalla campagna di rimborso qui tra Noisy-le-Sec e Chelles Gournay.
- RER E: Noisy-le-Sec <> Tournan (2 giorni impattati)
Infografica che rappresenta il ramo della RER E interessato dalla campagna di rimborso qui tra Noisy-le-Sec e Tournan.
La tabella dei rimborsi della riga E
Linea H
I diversi rami interessati sulla linea H:
- Linea H: Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers) (8 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea H interessato dalla campagna di rimborso qui tra Deuil-Montmagny <> Luzarches (Via Montsoult-Maffliers).
Tabella dei rimborsi per la riga H
Linea J
I diversi rami interessati sulla linea J:
- Linea J: Ermont-Eaubonne <> Asnières-sur-Seine (3 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea J interessato dalla campagna di rimborso qui tra Ermont-Eaubonne e Asnières-sur-Seine.
- Linea J: Gisors e Mantes-la-Jolie <> Asnières-sur-Seine (Via Conflans) (5 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea J interessato dalla campagna di rimborso qui tra Gisors | Mantes-la-Jolie e Asnières-sur-Seine (Via Conflans).
- Linea J: Vernon Giverny <> Asnières-sur-Seine (Via Mantes-la-Jolie e Poissy) (3 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea J interessato dalla campagna di rimborso qui tra Vernon Giverny e Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy).
Tabella dei rimborsi per la riga J
Linea K
I diversi rami interessati sulla linea K:
- Linea K: Crépy-en-Valois <> Aulnay-sous-Bois (3 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea K interessato dalla campagna di rimborso qui tra Crépy-en-Valois e Aulnay-sous-Bois.
La tabella dei rimborsi per la riga K
Linea L
I diversi rami interessati sulla linea L:
Linea L: Saint-Nom La Bretèche | Versailles Riva Destra | Cergy Le Haut (3 giorni impattati) tra:
- Clichy Levallois <> Saint-Nom La Bretèche
- Clichy Levallois <> Versailles riva destra
- Clichy Levallois <> Cergy le Haut
Infografica che rappresenta il ramo della linea L interessato dalla campagna di rimborso qui sulle filiali Saint-Nom La Bretèche | Versailles Riva Destra | Cergy Le Haut.
La tabella dei rimborsi per la riga L
Linea N
I diversi rami interessati sulla linea N:
Linea N: Dreux e Mantes-la-Jolie <> Vanves Malakoff (4 giorni impattati) tra:
- Vanves Malakoff (via St-Cyr-Versailles Chantiers-Sèvres-Clamar) <> Dreux
- Vanves Malakoff <> Mantes la Jolie
Infografica che rappresenta il ramo della linea N interessato dalla campagna di rimborso tra Dreux e Mantes-la-Jolie e Vanves Malakoff.
La tabella dei rimborsi per la riga N
Linea P
I diversi rami interessati sulla linea P:
- Linea P: Esbly <> Crécy-la-Chapelle (9 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea P interessato dalla campagna di rimborso tra Esbly e Crécy-la-Chapelle.
- Linea P: Château-Thierry <> Meaux (1 giorno impattato)
Infografica che rappresenta il ramo della linea P interessato dalla campagna di rimborso tra Château-Thierry e Meaux.
- Linea P: Coulommiers <> Tournan (5 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea P interessato dalla campagna di rimborso tra Coulommiers e Tournan.
- Linea P: La Ferté Milon <> Meaux (4 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea P interessato dalla campagna di rimborso tra La Ferté Milon e Meaux.
- Linea P: Provins <> Verneuil l'Etang (7 giorni colpiti)
Infografica che rappresenta il ramo della linea P interessato dalla campagna di rimborso tra Provins e Verneuil l'Etang.
La tabella dei rimborsi della riga P
Linea R
I diversi rami interessati sulla linea R:
- Linea R: Montargis <> Melun (8 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea R interessato dalla campagna di rimborso tra Montargis e Melun.
- Linea R: Montereau <> Melun (via Héricy) (30 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea R interessato dalla campagna di rimborso tra Montereau e Melun (via Héricy).
- Linea R: Montereau <> Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons) (7 giorni interessati)
Infografica che rappresenta il ramo della linea R interessato dalla campagna di rimborso tra Montereau e Melun (via Moret | Vigneux-les-Sablons).