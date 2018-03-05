Campagna contro le molestie nei trasporti
"Non minimizziamo mai le molestie sessuali"
- L'87% degli utenti dei trasporti pubblici afferma di essere già stato vittima di molestie sessiste, molestie sessuali, aggressioni sessuali o stupri sui mezzi pubblici, secondo un sondaggio Fnaut del 2016.
- Tra le donne intervistate da Fnaut per lo studio già menzionato, il 46% si trovava in una situazione in cui non reagiva o non poteva reagire.
Per mostrare la loro preoccupazione e il loro impegno nella lotta contro le molestie sessuali nei trasporti, la Regione Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien lanciano una vasta campagna di comunicazione dal 5 marzo 2018.
Non minimizziamo mai le molestie sessuali vittime o testimoni, lanciate l'allarme! agente, chiamata, telefono 3117, SMS, app 3117;
Chiamata e numero registrati anche se nascosti. Servizio e chiamata gratuiti. SMS e numero salvati anche se nascosti. Prezzo SMS dal tuo operatore.
Numeri accessibili 24 ore al giorno - 7 giorni alla settimana. Attenzione, questi numeri non sostituiscono quelli delle emergenze: 15 SAMU | 17 Polizia | 18 vigili del fuoco | 112 emergenza Europa.
Non minimizziamo mai le molestie sessuali vittime o testimoni, lanciate l'allarme! agente, chiamata, telefono 3117, SMS, app 3117;
Chiamata e numero registrati anche se nascosti. Servizio e chiamata gratuiti. SMS e numero salvati anche se nascosti. Prezzo SMS dal tuo operatore.
Numeri accessibili 24 ore al giorno - 7 giorni alla settimana. Attenzione, questi numeri non sostituiscono quelli delle emergenze: 15 SAMU | 17 Polizia | 18 vigili del fuoco | 112 emergenza Europa.
Non minimizziamo mai le molestie sessuali vittime o testimoni, lanciate l'allarme! agente, chiamata, telefono 3117, SMS, app 3117;
Chiamata e numero registrati anche se nascosti. Servizio e chiamata gratuiti. SMS e numero salvati anche se nascosti. Prezzo SMS dal tuo operatore.
Numeri accessibili 24 ore al giorno - 7 giorni alla settimana. Attenzione, questi numeri non sostituiscono quelli delle emergenze: 15 SAMU | 17 Polizia | 18 vigili del fuoco | 112 emergenza Europa.
Questa campagna mira a sensibilizzare i viaggiatori sull'argomento, responsabilizzarli e coinvolgerli dimostrando che tutti hanno un ruolo da svolgere nella lotta contro il bullismo. È anche l'occasione per ricordare i buoni riflessi informando sui diversi strumenti disponibili per segnalare una situazione di molestie:
- Numero della segnalazione: 31 17
- SMS 31 17 7
- L'app 31 17
- Chioschi di chiamata
- Agenti nel settore dei trasporti
Una campagna ampiamente diffusa
Display e digitale
Più di 4.100 manifesti saranno affissi sulle reti RATP e SNCF Transilien tra il 5 e il 27 marzo. E quasi 4.750 manifesti saranno visibili anche su tutti gli autobus RATP, tra il 5 e il 19 marzo. Quasi 11.000 manifesti sulle reti SNCF Transilien, per un mese, a partire dal 6 marzo.
La campagna sarà trasmessa sui siti web www.ratp.fr, www.transilien.com,www.iledefrance-mobilites.fr, sulle applicazioni mobili SNCF e RATP, sui social network (Facebook, SNCF e Île-de-France Mobilités, blog di linea e feed Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Regione Île-de-France, SNCF Transilien) e verrà inviata un'e-mail agli abbonati SNCF e RATP. Sui treni dell'Ile-de-France, gli schermi digitali trasmetteranno immagini della campagna.
Una campagna portata avanti anche dagli agenti sul campo
Il 5 e 6 marzo, 3 stand gestiti da agenti RATP saranno allestiti nella stazione di Saint-Lazare (linee 3, 9, 13 e 14) e nella Gare de Lyon (RER A, linee 1 e 14.) al fine di offrire un luogo di scambio e sensibilizzazione ai viaggiatori:
- 5 marzo mattina dalle 8:45 alle 11:15 alla Gare de Lyon;
- 6 marzo mattina dalle 8:45 alle 11:00 a Gare de Lyon e Saint-Lazare
Più di 55.000 opuscoli informativi saranno disponibili presso i banchi informativi delle stazioni RATP e SNCF Transilien. Questi volantini destinati a tutti i viaggiatori, ricordano i giusti riflessi per dare l'allarme come vittima o testimone di un'aggressione.
Un sistema di sensibilizzazione che durerà
Messaggi informativi sui mezzi di allerta in caso di molestie sessuali saranno trasmessi nelle stazioni e nelle stazioni attraverso 3.000 schermi informativi in tempo reale con annunci trasmessi negli spazi RATP e SNCF.
15.142 adesivi sono già apposti sui treni della rete SNCF:
- su tutti i treni e RER Transilien,
- in tutte le stazioni dell'Île-de-France.
Per maggiori informazioni: