Campagna contro le molestie nei trasporti

Una campagna ampiamente diffusa

Display e digitale

Più di 4.100 manifesti saranno affissi sulle reti RATP e SNCF Transilien tra il 5 e il 27 marzo. E quasi 4.750 manifesti saranno visibili anche su tutti gli autobus RATP, tra il 5 e il 19 marzo. Quasi 11.000 manifesti sulle reti SNCF Transilien, per un mese, a partire dal 6 marzo.

La campagna sarà trasmessa sui siti web www.ratp.fr, www.transilien.com,www.iledefrance-mobilites.fr, sulle applicazioni mobili SNCF e RATP, sui social network (Facebook, SNCF e Île-de-France Mobilités, blog di linea e feed Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Regione Île-de-France, SNCF Transilien) e verrà inviata un'e-mail agli abbonati SNCF e RATP. Sui treni dell'Ile-de-France, gli schermi digitali trasmetteranno immagini della campagna.