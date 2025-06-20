Ondata di caldo nell'Île-de-France: perché il traffico dei trasporti è interrotto?
In che modo il caldo influisce sul tuo trasporto pubblico?
Cavi elettrici sotto tensione = rallentamenti dei treni con il calore
I cavi elettrici aerei (chiamati catenarie), che alimentano gran parte di treni, tram e RER, sono interessati dall'ondata di calore.
Possono rilassarsi o rompersi, causando interruzioni di corrente e interruzioni non pianificate del traffico durante le ondate di calore.
Chi dice forte calore dice rischio di dilatazione delle rotaie
È un fenomeno naturale, quando le temperature superano i 30 ° C, il metallo delle rotaie si riscalda e si espande, raggiungendo tra 50 e 60 ° C (quando la temperatura esterna supera i 37 ° C).
Questa espansione può causare una leggera deformazione dei binari, che può diventare pericolosa se i treni viaggiano a velocità normale. In alcuni punti, le guide sono dipinte di bianco per ridurre la loro temperatura e limitare l'espansione.
Quali misure vengono adottate sul traffico per garantire la tua sicurezza in caso di ondata di calore?
Sorveglianza rafforzata dell'infrastruttura
Le squadre tecniche che gestiscono quotidianamente il funzionamento delle linee (SNCF e RATP) sono mobilitate per ispezionare i binari e monitorare le apparecchiature in tempo reale.
Calore elevato = adattamento immediato del traffico
Quando le temperature superano i 30 gradi:
- I limiti di velocità sono messi in atto
- I treni possono essere cancellati o il loro traffico riorganizzato (quando le rotaie si sono deformate troppo)per mantenere un livello ottimale di sicurezza per i passeggeri
Obiettivo? L'aria condizionata dei tuoi viaggi
Per migliorare il comfort dei tuoi viaggi, Île-de-France Mobilités investe per dotare tutti i suoi veicoli di ventilazione refrigerata o aria condizionata.
Nel giugno 2025:
- Il 100% dei tram sono climatizzati nell'Île-de-France
- Il 73% dei treni e dei treni RER ha ventilazione o aria condizionata a bordo
- Il 57% degli autobus e dei pullman è climatizzato
- Il 48% delle metropolitane è dotato di ventilazione refrigerata o aria condizionata. Entro il 2035, il 100% della flotta sarà equipaggiato!
Da parte tua: cosa fare in caso di ondata di calore?
- Consulta regolarmente le informazioni sul traffico : sull'applicazione Île-de-France Mobilités, sulla tua abituale applicazione di trasporto o sugli schermi delle stazioni
- Rimani idratato durante i tuoi viaggi, le fontane di acqua potabile sono disponibili in tutta la regione e in oltre 140 stazioni e stazioni in Île-de-France
- Concedi un tempo di percorrenza leggermente più lungo durante i periodi di allerta ondate di calore e scegli il percorso migliore sul nostro calcolatore
- Visita l'app Île-de-France Mobilités