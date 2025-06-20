Ondata di caldo nell'Île-de-France: perché il traffico dei trasporti è interrotto?

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

In che modo il caldo influisce sul tuo trasporto pubblico?

Cavi elettrici sotto tensione = rallentamenti dei treni con il calore

I cavi elettrici aerei (chiamati catenarie), che alimentano gran parte di treni, tram e RER, sono interessati dall'ondata di calore.

Possono rilassarsi o rompersi, causando interruzioni di corrente e interruzioni non pianificate del traffico durante le ondate di calore.

Chi dice forte calore dice rischio di dilatazione delle rotaie

È un fenomeno naturale, quando le temperature superano i 30 ° C, il metallo delle rotaie si riscalda e si espande, raggiungendo tra 50 e 60 ° C (quando la temperatura esterna supera i 37 ° C).

Questa espansione può causare una leggera deformazione dei binari, che può diventare pericolosa se i treni viaggiano a velocità normale. In alcuni punti, le guide sono dipinte di bianco per ridurre la loro temperatura e limitare l'espansione.

Quali misure vengono adottate sul traffico per garantire la tua sicurezza in caso di ondata di calore?

Un tram della linea T3b nel 16 ° arrondissement di Parigi. © Amir Habibi

Sorveglianza rafforzata dell'infrastruttura

Le squadre tecniche che gestiscono quotidianamente il funzionamento delle linee (SNCF e RATP) sono mobilitate per ispezionare i binari e monitorare le apparecchiature in tempo reale.

Calore elevato = adattamento immediato del traffico

Quando le temperature superano i 30 gradi:

  • I limiti di velocità sono messi in atto
  • I treni possono essere cancellati o il loro traffico riorganizzato (quando le rotaie si sono deformate troppo)per mantenere un livello ottimale di sicurezza per i passeggeri

Obiettivo? L'aria condizionata dei tuoi viaggi

Per migliorare il comfort dei tuoi viaggi, Île-de-France Mobilités investe per dotare tutti i suoi veicoli di ventilazione refrigerata o aria condizionata.

Nel giugno 2025:

  • Il 100% dei tram sono climatizzati nell'Île-de-France
  • Il 73% dei treni e dei treni RER ha ventilazione o aria condizionata a bordo
  • Il 57% degli autobus e dei pullman è climatizzato
  • Il 48% delle metropolitane è dotato di ventilazione refrigerata o aria condizionata. Entro il 2035, il 100% della flotta sarà equipaggiato!

Da parte tua: cosa fare in caso di ondata di calore?

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM