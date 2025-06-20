Ondata di caldo nell'Île-de-France: perché il traffico dei trasporti è interrotto?

In che modo il caldo influisce sul tuo trasporto pubblico?

Cavi elettrici sotto tensione = rallentamenti dei treni con il calore

I cavi elettrici aerei (chiamati catenarie), che alimentano gran parte di treni, tram e RER, sono interessati dall'ondata di calore.

Possono rilassarsi o rompersi, causando interruzioni di corrente e interruzioni non pianificate del traffico durante le ondate di calore.

Chi dice forte calore dice rischio di dilatazione delle rotaie

È un fenomeno naturale, quando le temperature superano i 30 ° C, il metallo delle rotaie si riscalda e si espande, raggiungendo tra 50 e 60 ° C (quando la temperatura esterna supera i 37 ° C).

Questa espansione può causare una leggera deformazione dei binari, che può diventare pericolosa se i treni viaggiano a velocità normale. In alcuni punti, le guide sono dipinte di bianco per ridurre la loro temperatura e limitare l'espansione.