Mappa interattiva: nuove piste ciclabili per il deconfinamento delle biciclette

Pertanto, per promuovere l'uso della bicicletta da parte dei residenti dell'Ile-de-France dopo il deconfinamento, sono state istituite piste ciclabili temporanee. Se alcuni di questi percorsi sono stati utilizzati dai ciclisti dall'11 maggio, questa rete sarà estesa più ampiamente dal 18 maggio con quasi 50 chilometri di piste aggiuntive, poi quasi 150 chilometri a giugno. Più che una misura temporanea, questo sistema ha anche il ruolo di gettare le basi per uno sviluppo più massiccio e sostenibile dell'uso della bicicletta nell'Île-de-France.

Per aiutarti a pedalare in sicurezza, una mappa interattiva è ora disponibile sul sito web Smart Services della Regione Île-de-France. Quest'ultimo ti permetterà di trovare strutture ciclabili permanenti e temporanee e molti altri servizi (riparatori, parcheggi per biciclette, ecc ...).