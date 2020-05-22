Mappa interattiva: nuove piste ciclabili per il deconfinamento delle biciclette
Per spostamenti in bicicletta più facili e sicuri
La mobilità alternativa come la bicicletta è in prima linea con il deconfinamento: oltre a offrire a molti un'alternativa praticabile al trasporto pubblico o all'auto in termini di tempo di viaggio, la bicicletta consente di muoversi rispettando le misure di barriera per limitare la diffusione del virus.
Pertanto, per promuovere l'uso della bicicletta da parte dei residenti dell'Ile-de-France dopo il deconfinamento, sono state istituite piste ciclabili temporanee. Se alcuni di questi percorsi sono stati utilizzati dai ciclisti dall'11 maggio, questa rete sarà estesa più ampiamente dal 18 maggio con quasi 50 chilometri di piste aggiuntive, poi quasi 150 chilometri a giugno. Più che una misura temporanea, questo sistema ha anche il ruolo di gettare le basi per uno sviluppo più massiccio e sostenibile dell'uso della bicicletta nell'Île-de-France.
Per aiutarti a pedalare in sicurezza, una mappa interattiva è ora disponibile sul sito web Smart Services della Regione Île-de-France. Quest'ultimo ti permetterà di trovare strutture ciclabili permanenti e temporanee e molti altri servizi (riparatori, parcheggi per biciclette, ecc ...).
Visuale della mappa interattiva che mostra le tracce temporanee
Île-de-France Mobilités ha inoltre attuato misure per promuovere l'uso della bicicletta nella regione dell'Île-de-France: