Trasporti e solidarietà: conosci il Mobility Check?
Qual è il ruolo del Mobility Check?
Deciso nel 1998 da Île-de-France Mobilités e dalla regione Île-de-France, il Mobility Check è un sistema che consente ai giovani iscritti a un percorso di integrazione e alle persone più precarie sostenute da un servizio di azione sociale di acquistare, a un costo inferiore, biglietti di trasporto per i loro viaggi puntuali.
A chi è rivolto il Mobility Check?
Giovani nel processo di integrazione
Nell'Île-de-France, i buoni di mobilità possono essere assegnati ai giovani impegnati in un percorso di integrazione sviluppato con l'aiuto di un consulente professionale della rete di accoglienza, ad eccezione dei corsi di formazione professionale e di apprendistato per i quali esistono già aiuti specifici ai trasporti.
Tirocinanti della formazione professionale continua di età inferiore ai 26 anni
Questi giovani, impegnati in programmi regionali che consentono loro di beneficiare del trasporto gratuito, hanno accesso al programma Mobility Voucher durante il periodo di registrazione per il corso fino al rilascio del loro pass Navigo gratuito.
Le persone più povere
Dopo la valutazione dei servizi di azione sociale, le persone molto svantaggiate possono beneficiare del Buono di mobilità, sotto forma di assistenza una tantum.
Come funziona il Mobility Check?
Alle persone idonee viene consegnato un libretto degli assegni di 12 assegni del valore di 4 o 8 euro IVA inclusa. Ogni Assegno di Mobilità consente di acquistare un biglietti di trasporto a tariffa intera, l'importo dell'acquisto può essere completato dal beneficiario se l'importo da pagare supera il livello dell'indennità.
Il rinnovo del libretto Mobility Voucher dipende dalla situazione di ciascun beneficiario.
A chi devo rivolgere i miei Mobility Voucher?
Puoi richiedere buoni di mobilità presso il Centro comunale di azione sociale (CCAS) del tuo comune o presso il Pôle emploi, se sei registrato.
Assegno di mobilità: chi finanzia?
Il finanziamento degli assegni di mobilità ordinati è fornito per il 30% da Île-de-France Mobilités e per il 70% dalla Regione Île-de-France, entro il limite complessivo di 3,55 milioni di euro (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per tutti i due finanziatori, ovvero un massimo di 2,485 milioni di euro all'anno a carico della Regione.