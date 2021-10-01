Trasporti e solidarietà: conosci il Mobility Check?

Qual è il ruolo del Mobility Check?

Deciso nel 1998 da Île-de-France Mobilités e dalla regione Île-de-France, il Mobility Check è un sistema che consente ai giovani iscritti a un percorso di integrazione e alle persone più precarie sostenute da un servizio di azione sociale di acquistare, a un costo inferiore, biglietti di trasporto per i loro viaggi puntuali.