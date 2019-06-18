Comitato di valutazione per il miglioramento dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France per l'anno 2017
Questo comitato è presieduto da Jean-Paul Bailly, ex presidente e amministratore delegato della RATP ed ex presidente del gruppo La Poste. Riunisce:
- Yves Crozet, Professore all'Università di Lione ed ex direttore del Laboratoire Aménagement Économie Transports,
- Marc Pélissier, Presidente dell'Associazione degli utenti dei trasporti FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ex amministratore delegato di SNCF Réseau Île-de-France ed ex vicedirettore generale di RATP.
La commissione ha già prodotto due relazioni per gli anni 2016 e 2017. La relazione 2017 persegue diversi approcci:
- Una panoramica generale dell'evoluzione del trasporto pubblico nell'Île-de-France nel 2017,
- Un'analisi trasversale della rete tranviaria dell'Île-de-France,
- un'analisi complementare delle misure presentate nella relazione di valutazione del 2016 per le quali erano disponibili dati aggiornati,
- Una valutazione dettagliata di una selezione di sette misure, attuate o completate nel 2017: messa in servizio del tram espresso 11, costruzione di un nuovo centro autobus a Vélizy-Villacoublay, installazione di treni a due piani sulla RER A, evoluzione dell'offerta sulla RER A (e congiuntamente sulla linea L Nord), evoluzione dell'offerta della linea J Nord, rafforzamento della rete notturna di linee di autobus Noctilien e implementazione di misure di sicurezza nei trasporti.